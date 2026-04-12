Ingyenes pszichológiai segítséget kapnak a Down-szindrómás és autizmus spektrumzavarral küzdő gyerekek szülei

A cél az, hogy a mentális egészség ne váljon pénz kérdésévé

A cél az, hogy a mentális egészség ne váljon pénz kérdésévé

Fotó: 123RF

Ingyenes pszichológiai tanácsadásra és terápiára lesznek jogosultak azok a szülők, akik Down-szindrómás vagy autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermeket nevelnek, miután a képviselőház megszavazta az erről szóló törvényt.

Hajnal Csilla

2026. április 12., 08:512026. április 12., 08:51

A különböző fejlődési rendellenességgel élő gyermeket nevelő családok mindennapjai jelentős mentális terhet jelentenek.

Ha egy ilyen gyermek hangosan kiabál a buszon, furcsán viselkedik közterületen, vagy megzavarja az iskolai órákat, a szülők gyakran megbélyegzéssel és közösségi elszigetelődéssel szembesülnek.

Sokan már azt sem vállalják, hogy gyermekükkel kimozduljanak otthonról, mert a környezetük nem érti és nem fogadja el a sajátos viselkedést.

Mindeközben ezeknek a szülőknek a pszichológiai terhei is rendkívül nagyok: folyamatos stresszben és szorongásban élnek, gyakran kiégnek és kimerülnek. Anyagi szempontból is nehezebb a helyzetük, hiszen

a speciális tápszerek, gyógyszerek és terápiák jelentős többletkiadást jelentenek.

Éppen ezért sokan eddig nem engedhették meg maguknak a szakértői segítséget – magyarázta a Székelyhonnak Csép Éva Andrea, Maros megye RMDSZ-es parlamenti képviselője, miért fontos ez a törvény.

Milyen újdonságot tartalmaz a jogszabály?

Jelenleg az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyerekek és felnőttek kapnak állami támogatást fejlesztésre: ennek összege alkalmanként 135 lej, és havonta 42–44 alkalmat fizet a biztosítóház. A törvény értelmében

a pszichológiai tanácsadás is bekerül az országos egészségügyi programok körébe, így a szülőknek ezután nem kell saját zsebből fizetniük ezért a szolgáltatásért, azt az állam állja.

Az ellátás az egészségbiztosítási pénztárakkal szerződött pszichológiai rendelőkben lesz elérhető.

A törvény az államelnökhöz kerül kihirdetésre, majd a hivatalos közlönyben való megjelenéstől számított hozzávetőleg 60 napon belül a munkaügyi minisztériumnak ki kell dolgoznia a végrehajtási módszertant. A jogszabály visszamenőleges hatállyal nem alkalmazható, csak a hatálybalépése után nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik.

Ne pénz kérdése legyen a mentális egészség

Csép Éva Andrea hangsúlyozta: bizonyított tény, hogy ha ezekben a családokban odafigyelnek a mentális egészségre, a gyerekek is nyugodtabb, egészségesebb környezetben nőhetnek fel. Ennek hiányában viszont szélsőséges esetben akár az is előfordulhat, hogy

a szülők összeroppannak, a gyermekek állami gondozásba kerülnek, és felnőttkorukban is intézményi ellátásra szorulnak.

„Arra kell figyeljünk, hogy megkapja mindenki a szükséges terápiát, akinek szüksége van rá, és ne pénz kérdése legyen a mentális egészség, ami társadalmunknak óriási kihívása, főleg annak a szülőnek, akinek különböző fejlődési rendellenességgel élő gyermekét kell nevelnie” – emelte ki a képviselő.

Hozzátette ugyanakkor, hogy még sok sajátos nevelési igényű gyermek szülője szorul támogatásra, akikre ez a törvény nem terjed ki, de meglátása szerint csak apró lépésekkel lehet előrehaladni az ellátást és terápiát támogató rendszer fejlesztésében, különösen a jelenlegi költségvetési nehézségek közepette.

Belföld
2026. április 11., szombat

248 km/órával robogott Székelyföld felé

A gyorshajtásnak is van határa, ma minden bizonnyal ez 248 km/óra – ennyivel mértek be egy sofőrt a rendőrök szombaton délután az észak-erdélyi autópályán.

2026. április 11., szombat

2026. április 11., szombat

Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)

Több olyan mesterséges akadályt találtak a Maros-folyót vizsgáló szakemberek, amelyek nehezítik a halak vándorlását, rontják a víz minőségét és károsítják az ökoszisztémát. Értesüléseink szerint Gyergyócsomafalván le fognak bontani egy gátat.

2026. április 11., szombat

2026. április 11., szombat

Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint.

2026. április 11., szombat

2026. április 11., szombat

176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben

Sietett, nehogy odaégjen a kalács a sütőben – ezzel magyarázta a gyorshajtás egy 35 éves nő, miután a Konstanca megyei rendőrök 176 km/órával mérték be az autóját.

2026. április 11., szombat

2026. április 11., szombat

Plasztikai sebészeti ellátásra szorult két háziasszony is a húsvéti asztal előkészítése következtében

Két nő is kórházba került Jászvásáron, miután háztartási balesetet szenvedtek a húsvéti asztal előkészítése közben. Egyikük sürgősségi beavatkozásra szorult, miután az ujja beleszorult egy turmixgépbe.

2026. április 11., szombat

2026. április 11., szombat

Székelyföldi kedvencekre is szavazhatunk

Maros, Hargita és Kovászna megye több települése, természeti kincse is felkerült Az év úti célja vetélkedő döntősei közé. Szavazatunkkal támogathatjuk.

2026. április 11., szombat

2026. április 11., szombat

Ittas vezetők az éjszakai utakon

Mindössze néhány óra leforgása alatt a Hargita megyei rendőrök három ittas sofőrt is elkaptak pénteken este.

2026. április 11., szombat

2026. április 11., szombat

A nemzettudatot nem lehet aprópénzre váltani

Tudják, mi a közös Kásás Tamásban, Nagy Feróban vagy éppen Fábry Sándorban? Hogy mindnyájan székelyföldi kötődéssel bírnak – és még sok hozzájuk hasonló közismert ikon igazolja a régi tézist, miszerint a nemzet egy és szétválaszthatatlan.

2026. április 11., szombat

2026. április 10., péntek

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert, miután öten is megsérültek egy balesetben

Vörös beavatkozási tervet aktiváltak Szeben megyében, miután egy három járművet és hét embert érintő balesethez riasztották a mentőegységeket. Egy mentőhelikoptert is a helyszínre vezényeltek Marosvásárhelyről.

2026. április 10., péntek

2026. április 10., péntek

Katonai tiszteletadással temették el Mircea Lucescut

Katonai tiszteletadással temették el pénteken a bukaresti Bellu temetőben Mircea Lucescu egykori labdarúgót és legendás edzőt.

2026. április 10., péntek

