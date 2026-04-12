Ingyenes pszichológiai segítséget kapnak a Down-szindrómás és autizmus spektrumzavarral küzdő gyerekek szülei

A cél az, hogy a mentális egészség ne váljon pénz kérdésévé
Ingyenes pszichológiai tanácsadásra és terápiára lesznek jogosultak azok a szülők, akik Down-szindrómás vagy autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermeket nevelnek, miután a képviselőház megszavazta az erről szóló törvényt.
A különböző fejlődési rendellenességgel élő gyermeket nevelő családok mindennapjai jelentős mentális terhet jelentenek.
Sokan már azt sem vállalják, hogy gyermekükkel kimozduljanak otthonról, mert a környezetük nem érti és nem fogadja el a sajátos viselkedést.
Mindeközben ezeknek a szülőknek a pszichológiai terhei is rendkívül nagyok: folyamatos stresszben és szorongásban élnek, gyakran kiégnek és kimerülnek. Anyagi szempontból is nehezebb a helyzetük, hiszen
Éppen ezért sokan eddig nem engedhették meg maguknak a szakértői segítséget – magyarázta a Székelyhonnak Csép Éva Andrea, Maros megye RMDSZ-es parlamenti képviselője, miért fontos ez a törvény.
Jelenleg az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyerekek és felnőttek kapnak állami támogatást fejlesztésre: ennek összege alkalmanként 135 lej, és havonta 42–44 alkalmat fizet a biztosítóház. A törvény értelmében
Az ellátás az egészségbiztosítási pénztárakkal szerződött pszichológiai rendelőkben lesz elérhető.
A törvény az államelnökhöz kerül kihirdetésre, majd a hivatalos közlönyben való megjelenéstől számított hozzávetőleg 60 napon belül a munkaügyi minisztériumnak ki kell dolgoznia a végrehajtási módszertant. A jogszabály visszamenőleges hatállyal nem alkalmazható, csak a hatálybalépése után nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik.
Csép Éva Andrea hangsúlyozta: bizonyított tény, hogy ha ezekben a családokban odafigyelnek a mentális egészségre, a gyerekek is nyugodtabb, egészségesebb környezetben nőhetnek fel. Ennek hiányában viszont szélsőséges esetben akár az is előfordulhat, hogy
„Arra kell figyeljünk, hogy megkapja mindenki a szükséges terápiát, akinek szüksége van rá, és ne pénz kérdése legyen a mentális egészség, ami társadalmunknak óriási kihívása, főleg annak a szülőnek, akinek különböző fejlődési rendellenességgel élő gyermekét kell nevelnie” – emelte ki a képviselő.
Hozzátette ugyanakkor, hogy még sok sajátos nevelési igényű gyermek szülője szorul támogatásra, akikre ez a törvény nem terjed ki, de meglátása szerint csak apró lépésekkel lehet előrehaladni az ellátást és terápiát támogató rendszer fejlesztésében, különösen a jelenlegi költségvetési nehézségek közepette.
