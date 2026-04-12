Ingyenes pszichológiai segítséget kapnak a Down-szindrómás és autizmus spektrumzavarral küzdő gyerekek szülei

A cél az, hogy a mentális egészség ne váljon pénz kérdésévé

Ingyenes pszichológiai tanácsadásra és terápiára lesznek jogosultak azok a szülők, akik Down-szindrómás vagy autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyermeket nevelnek, miután a képviselőház megszavazta az erről szóló törvényt.

Hajnal Csilla 2026. április 12., 08:512026. április 12., 08:51

A különböző fejlődési rendellenességgel élő gyermeket nevelő családok mindennapjai jelentős mentális terhet jelentenek.

Ha egy ilyen gyermek hangosan kiabál a buszon, furcsán viselkedik közterületen, vagy megzavarja az iskolai órákat, a szülők gyakran megbélyegzéssel és közösségi elszigetelődéssel szembesülnek.

Sokan már azt sem vállalják, hogy gyermekükkel kimozduljanak otthonról, mert a környezetük nem érti és nem fogadja el a sajátos viselkedést. Mindeközben ezeknek a szülőknek a pszichológiai terhei is rendkívül nagyok: folyamatos stresszben és szorongásban élnek, gyakran kiégnek és kimerülnek. Anyagi szempontból is nehezebb a helyzetük, hiszen

a speciális tápszerek, gyógyszerek és terápiák jelentős többletkiadást jelentenek.

Éppen ezért sokan eddig nem engedhették meg maguknak a szakértői segítséget – magyarázta a Székelyhonnak Csép Éva Andrea, Maros megye RMDSZ-es parlamenti képviselője, miért fontos ez a törvény.

Fotó: Haáz Vince

Milyen újdonságot tartalmaz a jogszabály? Jelenleg az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált gyerekek és felnőttek kapnak állami támogatást fejlesztésre: ennek összege alkalmanként 135 lej, és havonta 42–44 alkalmat fizet a biztosítóház. A törvény értelmében

a pszichológiai tanácsadás is bekerül az országos egészségügyi programok körébe, így a szülőknek ezután nem kell saját zsebből fizetniük ezért a szolgáltatásért, azt az állam állja.

Az ellátás az egészségbiztosítási pénztárakkal szerződött pszichológiai rendelőkben lesz elérhető. A törvény az államelnökhöz kerül kihirdetésre, majd a hivatalos közlönyben való megjelenéstől számított hozzávetőleg 60 napon belül a munkaügyi minisztériumnak ki kell dolgoznia a végrehajtási módszertant. A jogszabály visszamenőleges hatállyal nem alkalmazható, csak a hatálybalépése után nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik. Ne pénz kérdése legyen a mentális egészség Csép Éva Andrea hangsúlyozta: bizonyított tény, hogy ha ezekben a családokban odafigyelnek a mentális egészségre, a gyerekek is nyugodtabb, egészségesebb környezetben nőhetnek fel. Ennek hiányában viszont szélsőséges esetben akár az is előfordulhat, hogy

a szülők összeroppannak, a gyermekek állami gondozásba kerülnek, és felnőttkorukban is intézményi ellátásra szorulnak.

Fotó: Borbély Fanni