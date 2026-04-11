A marosvécsi gát nagy vízhozamnál
Fotó: Milvus Csoport
Több olyan mesterséges akadályt találtak a Maros-folyót vizsgáló szakemberek, amelyek nehezítik a halak vándorlását, rontják a víz minőségét és károsítják az ökoszisztémát. Értesüléseink szerint Gyergyócsomafalván le fognak bontani egy gátat.
A Maros felső folyása Románia egyik leggazdagabb élővilágú folyószakasza, ahol változatos élőhelyek találhatók, rendkívül gazdag vízi élővilággal – halakkal, emlősökkel, kétéltűekkel. A Maros és mellékfolyóinak felmérése során azonban kiderült, hogy
hogy biztonságos helyre jussanak és ott szaporodjanak.
A Milvus Csoport szakembere, Komáromi Réka a Székelyhon érdeklődésére elmondta, a napokban mutatták be annak a nagylélegzetű felmérésnek az eredményét, amelyben azt vizsgálták, hogy a Maros-folyón a forrástól Szászrégenig milyen akadályok vannak. 550 kilométeren térképezték fel a Marost és több mellékfolyóját a Milvus és a Románia Vadvilága Társaság szakemberei, a Fauna & Flora International közreműködésével.
A felmérés során 185 akadályt azonosítottunk, több közülük mesterséges, ember által készített gát.”
Ezekről egy interaktív térkép is készült, ami elérhető itt.
Kormáromi Réka példaként említette, hogy az egyik gát Marosvécsen van, amit nem is olyan rég építtetett a vízügy, és a megbeszéléseken határozottan ellenezték, hogy a lebontását. „Azért építették, hogy lassítsák a folyó vízének sodrását és megakadályozzák az esetleges árvizeket” – szólt a magyrázat. A Milvus szakembere szerint külföldön már nem építenek ilyen gátakat, mert sok esetben haszontalannak bizonyultak.
Egy másik jelentős mesterséges akadályt Maroshévízen azonosítottak, ám a magántulajdonban lévő gát lebontását úgy sem teszi lehetővé a tulajdonos, hogy fele már le van omolva. Magas vízállás esetén a halak át tudnak haladni rajta.
A harmadik, jelentősebb mesterséges akadályt Gyergyócsomafalván azonosították, ahol egy régi, ma már nem használt ipari létesítményhez tartozott a gát. Ez a mesterséges küszöb tizenöt halfaj vándorlását befolyásolja, köztük az erdélyi ingoláét (Eudontomyzon danfordi), a menyhalét (Lota lota) vagy a pénzes pérét (Thymallus thymallus).
Ez a gát nem tartozik sem a vízügyhöz, sem az önkormányzathoz, nincs gazdája, és a helyi önkormányzat nyitott arra, hogy segítsen a lebontásában.
A tiszta vizű patakokban, folyókban szaporodnak a halak. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A következő lépés a támogatási források megkeresése lesz, hogy a küszöböt tudják elbontani, a kanyarulatokat és ártereket újra összekapcsolják, ezáltal hozzájárulva a folyó természetes dinamikájának helyreállításához.
Komáromi Réka elmondta, hogy a gyergyócsomafalvi gát lebontása nagy előrelépés lenne, hiszen akkor 143 kilométeres szakaszon akadálymentes lenne a folyó.
A halak ívásáról
A halak néha több kilométert vándorolnak, hogy megtalálják a szaporodáshoz alkalmas helyszínt, általában sekély, növényekkel övezett, folyóparti területekre. Itt a nőstény az ikrákat a vízbe engedi, a mellette lévő hím pedig a megtermékenyítő folyadékot rájuk fecskendezi. Az ikrák mintegy 0,2 százaléka marad meg, kezdetben a békák, később a madarak tizedelik.
