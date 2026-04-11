Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)

A marosvécsi gát nagy vízhozamnál • Fotó: Milvus Csoport

A marosvécsi gát nagy vízhozamnál

Fotó: Milvus Csoport

Több olyan mesterséges akadályt találtak a Maros-folyót vizsgáló szakemberek, amelyek nehezítik a halak vándorlását, rontják a víz minőségét és károsítják az ökoszisztémát. Értesüléseink szerint Gyergyócsomafalván le fognak bontani egy gátat.

Simon Virág

2026. április 11., 19:032026. április 11., 19:03

A Maros felső folyása Románia egyik leggazdagabb élővilágú folyószakasza, ahol változatos élőhelyek találhatók, rendkívül gazdag vízi élővilággal – halakkal, emlősökkel, kétéltűekkel. A Maros és mellékfolyóinak felmérése során azonban kiderült, hogy

csaknem kétszáz mesterséges akadály állja a halak útját,

hogy biztonságos helyre jussanak és ott szaporodjanak.

Alapos terepmunka zajlott

A Milvus Csoport szakembere, Komáromi Réka a Székelyhon érdeklődésére elmondta, a napokban mutatták be annak a nagylélegzetű felmérésnek az eredményét, amelyben azt vizsgálták, hogy a Maros-folyón a forrástól Szászrégenig milyen akadályok vannak. 550 kilométeren térképezték fel a Marost és több mellékfolyóját a Milvus és a Románia Vadvilága Társaság szakemberei, a Fauna & Flora International közreműködésével.

Idézet
A Marosban élő halak többsége, amikor ívik, akkor a tisztább és védettebb mellékfolyókban, patakokban húzódik el. Ha azonban nem tudja ezt megtenni, akkor veszélybe kerül a szaporodása, fennmaradása.

A felmérés során 185 akadályt azonosítottunk, több közülük mesterséges, ember által készített gát.”

Ezekről egy interaktív térkép is készült, ami elérhető itt.

A vízügy az árvizek miatt építette a gátakat

Kormáromi Réka példaként említette, hogy az egyik gát Marosvécsen van, amit nem is olyan rég építtetett a vízügy, és a megbeszéléseken határozottan ellenezték, hogy a lebontását. „Azért építették, hogy lassítsák a folyó vízének sodrását és megakadályozzák az esetleges árvizeket” – szólt a magyrázat. A Milvus szakembere szerint külföldön már nem építenek ilyen gátakat, mert sok esetben haszontalannak bizonyultak.

Egy másik jelentős mesterséges akadályt Maroshévízen azonosítottak, ám a magántulajdonban lévő gát lebontását úgy sem teszi lehetővé a tulajdonos, hogy fele már le van omolva. Magas vízállás esetén a halak át tudnak haladni rajta.

Ahol lehet lépni

A harmadik, jelentősebb mesterséges akadályt Gyergyócsomafalván azonosították, ahol egy régi, ma már nem használt ipari létesítményhez tartozott a gát. Ez a mesterséges küszöb tizenöt halfaj vándorlását befolyásolja, köztük az erdélyi ingoláét (Eudontomyzon danfordi), a menyhalét (Lota lota) vagy a pénzes pérét (Thymallus thymallus).

Ez a gát nem tartozik sem a vízügyhöz, sem az önkormányzathoz, nincs gazdája, és a helyi önkormányzat nyitott arra, hogy segítsen a lebontásában.

A tiszta vizű patakokban, folyókban szaporodnak a halak. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince Galéria

A tiszta vizű patakokban, folyókban szaporodnak a halak. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

A következő lépés a támogatási források megkeresése lesz, hogy a küszöböt tudják elbontani, a kanyarulatokat és ártereket újra összekapcsolják, ezáltal hozzájárulva a folyó természetes dinamikájának helyreállításához.

A gát elbontása precedenst és lehetőséget teremthet, hogy országszerte, ahol lehetséges, felszámolják a folyókban lévő mesterséges akadályokat.

Komáromi Réka elmondta, hogy a gyergyócsomafalvi gát lebontása nagy előrelépés lenne, hiszen akkor 143 kilométeres szakaszon akadálymentes lenne a folyó.

A halak ívásáról

A halak néha több kilométert vándorolnak, hogy megtalálják a szaporodáshoz alkalmas helyszínt, általában sekély, növényekkel övezett, folyóparti területekre. Itt a nőstény az ikrákat a vízbe engedi, a mellette lévő hím pedig a megtermékenyítő folyadékot rájuk fecskendezi. Az ikrák mintegy 0,2 százaléka marad meg, kezdetben a békák, később a madarak tizedelik.

Hargita megye Maros megye Környezetvédelem
szóljon hozzá! Hozzászólások
