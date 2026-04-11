Ittas vezetők az éjszakai utakon

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Mindössze néhány óra leforgása alatt a Hargita megyei rendőrök három ittas sofőrt is elkaptak pénteken este.
2026. április 11., 12:352026. április 11., 12:35
2026. április 11., 12:37
Gyergyószentmiklóson pénteken 22 óra körül egy 32 éves, helybéli férfit állítottak meg, akinél a szondás vizsgálat 0,60 mg/l légalkoholszintet mutatott ki.
Csíkszeredában 23 órakor egy 29 éves, helyi sofőrnél a rendőrök 0,79 mg/l értéket mértek – ez volt az egyik legsúlyosabb eset az este folyamán.
Szintén Csíkszeredában alig egy órával később egy 24 éves, balánbányai fiatalember is ittas állapotban vezette autóját. A szonda 0,67 mg/l értéket jelzett.
A Hargita megyei rendőrség sajtóosztálya közölte, mindhárom sofőrt vérvételre kórházba kísérték, és mindhárom esetben büntetőeljárást indítottak ittas járművezetés miatt.
szóljon hozzá!