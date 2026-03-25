Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó

Kijött az első előzetes a Warner-nél készülő Harry Potter-sorozathoz, ami J. K. Rowling világhírű varázslótanoncos regényeit dolgozza fel újra, a 2000-es években készült filmek után.

Tamás Attila 2026. március 25., 22:202026. március 25., 22:20 2026. március 25., 22:222026. március 25., 22:22

A Harry Potter-jelenséget szinte senkinek sem kell bemutatni, a könyvsorozat népszerűségét pedig ismét meglovagolja a Warner, ezúttal sorozat-formátumban. A pár éve bejelentett feldolgozást mostantól mozgásban is láthatjuk, hiszen kijött hozzá az első előzetes, amiben az „újgenerációs” Harry Pottert és a többi, korábban már a szívünkhöz nőtt vagy éppen antipatikusnak tartott szereplőt láthatjuk. Hirdetés Az előzetes ígérete szerint idén karácsonykor „térhetünk vissza” Roxfortba az HBO Max kínálatába érkező sorozat révén, amelynek a

nyolcrészesre tervezett első szezonja a Harry Potter és a bölcsek köve regény cselekményét dolgozza fel.

Harry, Ron és Hermione eljátszására eddig, a nagy nyilvánosság előtt ismeretlen gyerekszínészeket castingoltak, mellettük viszont olyan nagy nevek is feltűnnek a sorozatban, mint John Lithgow (Dumbledore), Nick Frost (Hagrid), Warwick Davis (Flitwick professzor), Lambert Wilson (Nicholas Flamel). A castingnál a rajongók körében felháborodást szült, hogy Perselus Piton szerepére a színesbőrű Paapa Essiedu-t választották, sokan emiatt már előzetesen woke-nak titulálták a produkciót. Az első előzetes nem mutat sokat a sorozatból, és a cselekmény helyszínéül szolgáló Roxfortból, a képsorokat látva azonban látszik a produkcióra ráköltött pénz, ugyanis egyes becslések szerint

ez lesz minden idők legdrágább sorozata, amelynek a költségvetése milliárdos nagyságrendűnek ígérkezik.