Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kijött az első előzetes a Warner-nél készülő Harry Potter-sorozathoz, ami J. K. Rowling világhírű varázslótanoncos regényeit dolgozza fel újra, a 2000-es években készült filmek után.

Tamás Attila

2026. március 25., 22:20

2026. március 25., 22:222026. március 25., 22:22

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Harry Potter-jelenséget szinte senkinek sem kell bemutatni, a könyvsorozat népszerűségét pedig ismét meglovagolja a Warner, ezúttal sorozat-formátumban. A pár éve bejelentett feldolgozást mostantól mozgásban is láthatjuk, hiszen kijött hozzá az első előzetes, amiben az „újgenerációs” Harry Pottert és a többi, korábban már a szívünkhöz nőtt vagy éppen antipatikusnak tartott szereplőt láthatjuk.

Hirdetés

Az előzetes ígérete szerint idén karácsonykor „térhetünk vissza” Roxfortba az HBO Max kínálatába érkező sorozat révén, amelynek a

nyolcrészesre tervezett első szezonja a Harry Potter és a bölcsek köve regény cselekményét dolgozza fel.

Harry, Ron és Hermione eljátszására eddig, a nagy nyilvánosság előtt ismeretlen gyerekszínészeket castingoltak, mellettük viszont olyan nagy nevek is feltűnnek a sorozatban, mint John Lithgow (Dumbledore), Nick Frost (Hagrid), Warwick Davis (Flitwick professzor), Lambert Wilson (Nicholas Flamel).

A castingnál a rajongók körében felháborodást szült, hogy Perselus Piton szerepére a színesbőrű Paapa Essiedu-t választották, sokan emiatt már előzetesen woke-nak titulálták a produkciót.

Az első előzetes nem mutat sokat a sorozatból, és a cselekmény helyszínéül szolgáló Roxfortból, a képsorokat látva azonban látszik a produkcióra ráköltött pénz, ugyanis egyes becslések szerint

ez lesz minden idők legdrágább sorozata, amelynek a költségvetése milliárdos nagyságrendűnek ígérkezik.

A tervek szerint mindegyik évad egy-egy regényt dolgoz fel, a Warner és az HBO pedig egy új Trónok harca-kaliberű produkcióként tekint rá, amely a csatorna egyik húzóneve lesz a következő években. Időközben a Warnert felvásárolta a Paramount, egyelőre még nem tudni, hogy ennek milyen hatása lesz a produkció jövőjére nézve.

A Trónok harcán, az Utódláson, valamint a The Last of Us-sorozatokon is dolgozó Mark Mylod showrunneri és rendezői irányítása alatt készülő sorozat forgatókönyvét Rowling regényei alapján Francesca Gardiner, Laura Neal és Martha Hillier írják, a készítők nem titkolt célja pedig, hogy az új generációkkal is megismertessék és megszerettessék Harry Potter világát.

Magazin Sorozat
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!