Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó

Kijött az első előzetes a Warner-nél készülő Harry Potter-sorozathoz, ami J. K. Rowling világhírű varázslótanoncos regényeit dolgozza fel újra, a 2000-es években készült filmek után.
2026. március 25., 22:20
A Harry Potter-jelenséget szinte senkinek sem kell bemutatni, a könyvsorozat népszerűségét pedig ismét meglovagolja a Warner, ezúttal sorozat-formátumban. A pár éve bejelentett feldolgozást mostantól mozgásban is láthatjuk, hiszen kijött hozzá az első előzetes, amiben az „újgenerációs” Harry Pottert és a többi, korábban már a szívünkhöz nőtt vagy éppen antipatikusnak tartott szereplőt láthatjuk.
Az előzetes ígérete szerint idén karácsonykor „térhetünk vissza” Roxfortba az HBO Max kínálatába érkező sorozat révén, amelynek a
Harry, Ron és Hermione eljátszására eddig, a nagy nyilvánosság előtt ismeretlen gyerekszínészeket castingoltak, mellettük viszont olyan nagy nevek is feltűnnek a sorozatban, mint John Lithgow (Dumbledore), Nick Frost (Hagrid), Warwick Davis (Flitwick professzor), Lambert Wilson (Nicholas Flamel).
A castingnál a rajongók körében felháborodást szült, hogy Perselus Piton szerepére a színesbőrű Paapa Essiedu-t választották, sokan emiatt már előzetesen woke-nak titulálták a produkciót.
Az első előzetes nem mutat sokat a sorozatból, és a cselekmény helyszínéül szolgáló Roxfortból, a képsorokat látva azonban látszik a produkcióra ráköltött pénz, ugyanis egyes becslések szerint
A tervek szerint mindegyik évad egy-egy regényt dolgoz fel, a Warner és az HBO pedig egy új Trónok harca-kaliberű produkcióként tekint rá, amely a csatorna egyik húzóneve lesz a következő években. Időközben a Warnert felvásárolta a Paramount, egyelőre még nem tudni, hogy ennek milyen hatása lesz a produkció jövőjére nézve.
A Trónok harcán, az Utódláson, valamint a The Last of Us-sorozatokon is dolgozó Mark Mylod showrunneri és rendezői irányítása alatt készülő sorozat forgatókönyvét Rowling regényei alapján Francesca Gardiner, Laura Neal és Martha Hillier írják, a készítők nem titkolt célja pedig, hogy az új generációkkal is megismertessék és megszerettessék Harry Potter világát.
