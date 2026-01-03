Így festenek a székelyföldi országutak a havazást követően – videóval

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
A hóval borított útszakaszokról tett közzé helyzetjelentést a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP). A legtöbb szakaszon három centiméternél nem vastagabb a hóréteg.
A Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP) helyzetjelentése szerint olvadt vagy tömörödött hóval borított az úttest szombaton az alábbi Székelyföldi útszakaszokon:
2D jelzésű országút Ozsdola és Kézdivásárhely között: 1–2 centiméteres hóréteg;
11-es országút Bereck és Ojtoztelep között: 1–2 centiméteres;
13B jelzésű országúton Parajd és Borzont között: 0–1 centiméteres;
13E jelzésű országút Zágon és Zárgonbárkány között: 2–3 centiméteres.
Más országutak állapota:
A3-as autópálya, Barcarozsnyó és Keresztényfalva között: 1–3 centiméteres hóréteg;
1-es országút, Prahova megye határa és Predeál között: 1–3 centiméteres;
7C jelzésű országút, a Bilea-vízesés felé: 4–5 centiméteres;
13-as országút, Földvár és Szászhermány között: 1–2 centiméteres;
73-as országút Fundáta és Barcarozsnyó között: 1–3 centiméteres;
73-as országút Predeál és Sárkány között: 1–2 centiméteres;
73F jelzésű országút Alsómoécs és Felsőmoécs között: 1–3 centiméteres.
A többi szakaszon nedves az útpálya.
Szombaton 5 és 12 óra között az utászok 207 munkagéppel dolgoztak, és összesen 1588 tonna csúszásgátló anyagot szórtak ki, az alábbiak szerint:
Brassó környéke: 49 munkagép, 445 tonna só
Nagyszeben környéke: 26 munkagép, 247 tonna só
Nagyszebeni autópálya-szakasz: 39 munkagép, 362 tonna só az A1 és A3 jelzésű autópályákon;
Marosvásárhely környéke: 34 munkagép, 245 tonna só
Csíkszereda környéke: 40 munkagép, 205 tonna só
Sepsiszentgyörgy környéke: 19 munkagép, 72 tonna só és 12 tonna homok.
Borult az égbolt Brassó, Szeben, Maros, Hargita és Kovászna megyében; havazik Kézdivásárhelyen, Bodzafordulón, Sepsiszentgyörgyön és Bereckben, valamint Brassó megye egész területén.
Az elmúlt 24 órában 83 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 85 embernek nyújtottak segítséget -– tájékoztatott szombaton a Salvamont.
A román légierő egyik C-27J Spartan típusú repülőgépe szállítja Svájcból Párizsba a Crans-Montanában történt újévi tűzeset hat sérültjét.
Az új év első napjai meghozták a rég várt havazást Romániában, Székelyföld legnagyobb részét is hótakaró borította be szombat reggelre. A legjelentősebb hóréteg Gyergyó- és Marosszéken rakódott le.
A következő napokra érvényes, csapadékra, havazásra, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető előrejelzést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A kedvezőtlen időjárás miatt megszakadt az áramszolgáltatás Szováta és Korond környékén szombat reggel. Több mint 7 ezer háztartás maradt villany nélkül.
A következő három napban az ország teljes hegyvidékén jelentős havazás várható, amely nyomán jelentősen megnövekszik a hóréteg és nő a lavinák kialakulásának veszélye – közölte pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Szerdán, az óév utolsó napján 267 sofőr jogosítványát és 161 gépjármű forgalmi engedélyét vonták be a rendőrök.
Nagyméretű lavina következett be pénteken a Fogarasi-havasokban a Bîlea-tó környékén, a természeti jelenséget kiváltó két síelőnek sikerült épségben megmenekülni – tájékoztattak a Szeben megyei Salvamont képviselői.
Csapadékra és szélre, hegyvidéken pedig hóviharra, újabb hóréteg kialakulására vonatkozó figyelmeztetéseket bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az első- és másodfokú riasztások szombat estig érvényesek.
Megkésve ugyan, de több Hargita megyei sípályát is megnyitottak, és szombattól újabb helyeken lehet majd szánkózni, siklani. Érdemes kihasználni a szabadnapokat és legalább egy nagy sétát tenni a szép havas tájakon.
