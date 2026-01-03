Így festenek a székelyföldi országutak a havazást követően – videóval

A hóval borított útszakaszokról tett közzé helyzetjelentést a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP). A legtöbb szakaszon három centiméternél nem vastagabb a hóréteg.

A Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP) helyzetjelentése szerint olvadt vagy tömörödött hóval borított az úttest szombaton az alábbi Székelyföldi útszakaszokon:

2D jelzésű országút Ozsdola és Kézdivásárhely között: 1–2 centiméteres hóréteg;

11-es országút Bereck és Ojtoztelep között: 1–2 centiméteres;

13B jelzésű országúton Parajd és Borzont között: 0–1 centiméteres;

13E jelzésű országút Zágon és Zárgonbárkány között: 2–3 centiméteres.

Más országutak állapota:

A3-as autópálya, Barcarozsnyó és Keresztényfalva között: 1–3 centiméteres hóréteg;

1-es országút, Prahova megye határa és Predeál között: 1–3 centiméteres;

7C jelzésű országút, a Bilea-vízesés felé: 4–5 centiméteres;

13-as országút, Földvár és Szászhermány között: 1–2 centiméteres;

73-as országút Fundáta és Barcarozsnyó között: 1–3 centiméteres;

73-as országút Predeál és Sárkány között: 1–2 centiméteres;

73F jelzésű országút Alsómoécs és Felsőmoécs között: 1–3 centiméteres.

A többi szakaszon nedves az útpálya.

Útügyi beavatkozások

Szombaton 5 és 12 óra között az utászok 207 munkagéppel dolgoztak, és összesen 1588 tonna csúszásgátló anyagot szórtak ki, az alábbiak szerint:

Brassó környéke: 49 munkagép, 445 tonna só

Nagyszeben környéke: 26 munkagép, 247 tonna só

Nagyszebeni autópálya-szakasz: 39 munkagép, 362 tonna só az A1 és A3 jelzésű autópályákon;

Marosvásárhely környéke: 34 munkagép, 245 tonna só

Csíkszereda környéke: 40 munkagép, 205 tonna só

Sepsiszentgyörgy környéke: 19 munkagép, 72 tonna só és 12 tonna homok.

Időjárási helyzet

Borult az égbolt Brassó, Szeben, Maros, Hargita és Kovászna megyében; havazik Kézdivásárhelyen, Bodzafordulón, Sepsiszentgyörgyön és Bereckben, valamint Brassó megye egész területén.