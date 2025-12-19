Húsz éve kidolgozott tanterveket ír felül az a rendelet, amit most aláírt a miniszter

Aláírta pénteken Daniel David oktatási miniszter az új középiskolai tanterveket jóváhagyó rendeletet – közölte a szaktárca.

A tájékoztatás szerint a kilencedikesek számára kidolgozott román nyelv és irodalom tanterv még jóváhagyásra vár, ebbe még belefoglalják a viták során született javaslatokat.

A miniszter szerint január végén közvitára bocsátják a X-XII. osztályra érvényes tanterveket is – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

Daniel David emlékeztetett, hogy a jelenleg használt tanterveket közel 20 éve dolgozták ki.

Az újak a korszerűsítés mellett „szellősebbé” teszik a tananyagot,

és jobb összhangot biztosítanak a tantárgyak, illetve a különböző oktatási szintek között.

Az új tantervek megfelelő gyakorlatba ültetése jelentősen hozzájárulhat a funkcionális analfabetizmus csökkentéséhez, hiszen segít pótolni a hiányzó kompetenciákat, ugyanakkor