Húsz éve kidolgozott tanterveket ír felül az a rendelet, amit most aláírt a miniszter

Fotó: Freepik
Aláírta pénteken Daniel David oktatási miniszter az új középiskolai tanterveket jóváhagyó rendeletet – közölte a szaktárca.
2025. december 19., 16:202025. december 19., 16:20
2025. december 19., 17:172025. december 19., 17:17
A tájékoztatás szerint a kilencedikesek számára kidolgozott román nyelv és irodalom tanterv még jóváhagyásra vár, ebbe még belefoglalják a viták során született javaslatokat.
A miniszter szerint január végén közvitára bocsátják a X-XII. osztályra érvényes tanterveket is – ismerteti az Agerpres.
Daniel David emlékeztetett, hogy a jelenleg használt tanterveket közel 20 éve dolgozták ki.
Az újak a korszerűsítés mellett „szellősebbé” teszik a tananyagot,
és jobb összhangot biztosítanak a tantárgyak, illetve a különböző oktatási szintek között.
Az új tantervek megfelelő gyakorlatba ültetése jelentősen hozzájárulhat a funkcionális analfabetizmus csökkentéséhez, hiszen segít pótolni a hiányzó kompetenciákat, ugyanakkor
– magyarázta a miniszter.
Daniel David szerint a következő lépés kidolgozni az új tankönyveket és kiképezni a tanárokat a tantervek modern módszerekkel történő gyakorlatba ültetésére.
A 2026-2027-es tanévben kilencedik osztályt kezdő diákok már az új tantervek szerint fognak tanulni - tette hozzá a tárcavezető.
Idén csaknem 3,6 millió peres ügyet tárgyaltak a romániai bíróságok, miközben a bírói álláshelyek közel 20 százaléka nincs betöltve – közölte pénteken a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM).
Pénzügyi bizonytalanságok és kormányzati megszorítások jellemezték Csíkszereda 2025-ös esztendejét, amelyet Korodi Attila polgármester az év utolsó rendes havi tanácsülésén értékelt pénteken.
Ünnepélyes díjátadón ismerte el Hargita megye tanácsa a megye három tűzoltóját és két kiváló sportolóját. Az ülés alatt költségvetésről, európai uniós projektekről és útépítésről is tárgyaltak a megye önkormányzati képviselői.
Évente 859 barnamedve kilövését tennék lehetővé Romániában az RMDSZ törvénytervezete. Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes sepsiszentgyörgyi látogatásán beszélt a medvekilövési kvóta megduplázását célzó javaslat részleteiről.
Jótékonysági futással és kosárlabdameccsel gyűjt adományokat az eltérő fejlődésű gyermekekért a Gyulafehérvári Caritas december 20–23. között Marosvásárhelyen és környékén. Futással vagy akár kerékpározással is csatlakozhat bárki az akcióhoz.
Cantus figuratus címmel tart előadóestet Laczkó Vass Róbert kolozsvári színművész Székely Norbert zongoraművész közreműködésével advent utolsó vasárnapján, december 21-én 18 órától a marosvásárhelyi Gecse utcai református templomban.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikai bizottsága pénteken jóváhagyta Radu Miruță jelölését a védelmi miniszteri és Irineu Darău jelölését a gazdasági miniszteri tisztségre.
Több száz kilogrammnyi pirotechnikai eszközt foglalt le a rendőrség egy vállalkozástól csütörtökön, Hargita megyében.
Mindent vissza: közleményben próbálja tisztázni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája azt a szerdai keltezésű határozattervezetet, amelyben a nyugdíjasok utazási kedvezményének korlátozásáról is szó van.
A tanév rendjének megfelelően a pénteki tanórák után kezdődik és január 7-ig tart a téli vakáció. A diákok január 8-án térnek vissza az iskolákba.
szóljon hozzá!