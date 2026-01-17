Rovatok
Holtan találtak egy embert a hegyimentők

Fotó: Salvamont Románia Facebook-oldala

Fotó: Salvamont Románia Facebook-oldala

A Salvamont ötvenkét emberen segített az elmúlt huszonnégy órában, egyvalaki életét azonban nem tudták megmenteni.

Székelyhon

2026. január 17., 11:46

Az elmúlt 24 órában 47 riasztás érkezett a hegyimentő-szolgálathoz, amelynek munkatársai 52 embernek nyújtottak segítséget – írja az Agerpres hírügynökség a Salvamont szombati tájékoztatására hivatkozva. A hegyimentők Facebook-bejegyzése szerint 16 embert vittek kórházba.

Egy személyt holtan találtak, halálának okát az Igazságügyi Orvostani Intézet vizsgálja.

Az elmúlt 24 órában a sinaiai hegyimentők kapták a legtöbb riasztást (kilencet), a Brassó megyei Salvamonthoz nyolc, a Máramaros megyeihez hat, a brassói városihoz pedig öt segélykérés érkezett. Hargita megyében két segélykérésre kellett reagálni.

Ugyanakkor 44 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat.

Belföld Tragédia
