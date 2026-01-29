Hétvégétől térnek vissza a kemény mínuszok, de már most látni a végét

Csapadék várható és időnként a szél is megerősödik az ország nagy részén vasárnap estig. Hétvégétől aztán jelentősen lehűl az idő, vasárnapra virradóan mínusz 14–10 Celsius-fokis is visszaeshet a hőmérséklet. A fagyos idő jövő hét szerdáig kitart.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) közlése szerint vasárnap délutánig az ország nagy részén lesznek csapadékos időszakok. „A délkeleti régiókban mérsékelt mennyiségű eső várható, 10–20 liter négyzetméterenként, elszórtan akár 25 l/nm. Az ország többi részén ennél kevesebb lesz,

a hegyekben és Moldvában főként havazás, más régiókban vegyes halmazállapotú csapadék várható.

Az időjárás hétvégétől hűl le jelentősen, február 1-jére, vasárnapra virradóan Moldvában, Dobrudzsában és Erdély keleti részén

Helyenként ónos eső és jegesedés alakulhat ki” – közölte az ANM. Átmenetileg megerősödik a szél a keleti és déli régiókban, 40–60 km/órás széllökések lehetnek.

erős fagy várható, a minimumhőmérsékletek mínusz 14–10 Celsius-fok között alakulnak, és vasárnap napközben is többfelé tartós marad a fagy.

A meteorológusok szerint szerdáig marad a rendkívüli hideg, különösen éjszaka és reggel lesz erős fagy, főként a Kárpátokon kívüli régiókban.

Ugyanakkor elsőfokú, sárga jelzésű figyelmeztetést is kiadtak csütörtök estétől péntek estig: Dél-Moldvában, Munténia keleti felében és Dobrudzsában a szél megerősödik, a széllökések elérhetik 50–65 km/órát.