Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt

Képünk illusztráció
Fotó: Salvamont Románia Facebook-oldala
Hegyimentőt ütött meg egy férfi, miután elégedetlen volt azzal, hogy nem segített megtalálni felesége hóba esett mobiltelefonját.
Egy férfi szombaton délután a Keresztényhavasnál működő hegyimentőközponthoz ment, hogy segítséget kérjen felesége hóba esett telefonjának megtalálásához – számolt be az esetről a Brassó megyei csendőrség.
A hatóság közlése szerint a Salvamont munkatársai elmagyarázták, hogy az eltűnt tárgyak keresése nem tartozik a feladataik közé, viszont odaadtak egy lapátot a férfinak, hogy megkönnyítsék a keresést, és kérték, hogy a végén szolgáltassa vissza az eszközt. Mivel így sem találta meg a telefont,
Amikor a hegyimentők ezt számon kérték rajta, agresszívvá vált, és ököllel arcon ütötte egyiküket – áll a csendőrség jelentésében.
A hegyimentők azonnal segítséget kértek a hegyi csendőröktől, akik kevesebb mint öt perc alatt a helyszínre érkeztek. Az agresszort a felvonó közelében azonosították, lefogták, majd a brassópojánai rendőrőrsre vitték. A férfi ellen testi sértés miatt indult eljárás.
Javasolni fogja Craiova polgármestere, hogy a város tiszteletbeli polgárává avassák azt az indiai – mint utólag kiderült, nem nepáli – vendégmunkást, aki megmentette a befagyott tóba esett ötéves kislány életét.
A Intelligens Energia Egyesület (AEI) szerint a háztartási villamosenergia-fogyasztók akár 35 százalékkal is csökkenthetnék a számláikat, ha szolgáltatót váltanának, mivel a piacon jelenleg 1 lej/kWh alatti ajánlatok is elérhetők.
Tavaly összesen 3950 halálos és súlyos sérüléssel járó közúti balesetet történt országos szinten, kevesebb, mint az előző évben – közölte vasárnap a Román Rendőrség.
Egy nepáli vendégmunkás ugrott be elsőként szombaton egy craiovai park jeges tavába, hogy megmentsen egy ötéves kislányt. Aztán további öten – köztük a lánya apja – siettek a gyermek segítségére, de csak a vendégmunkásnak sikerült elérnie a kislányig.
Romániában a tartós, kemény fagyok idején csak korlátozottan növelhető a belföldi földgáz-kitermelés és a tartalékok kitárolási üteme, ezért az import – elsősorban Magyarország felől – elengedhetetlenné válik – figyelmeztetett a szakértő.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton egy figyelmeztető előrejelzést, valamint több, szerda reggelig érvényben lévő sárga jelzésű riasztást adott ki kemény fagy és rendkívül alacsony hőmérsékletek miatt Románia legnagyobb részére.
Robbanás történt szombaton reggel egy gyulafehérvári tömbházban, amelynek következtében egy férfi súlyos égési sérüléseket, egy fiatal nő pedig lábsérülést szenvedett, és huszonkét lakót kellett ideiglenesen kiköltöztetni az épületből.
A Salvamont ötvenkét emberen segített az elmúlt huszonnégy órában, egyvalaki életét azonban nem tudták megmenteni.
A korkedvezménnyel nyugdíjba vonult romániai bírák és ügyészek átlagosan 4000 eurónak megfelelő nettó szolgálati nyugdíjat kapnak kézhez havonta, ami csaknem kilencszerese a közalkalmazotti átlagnyugdíjnak.
Szombat reggel Gyergyóalfaluban mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet az országban: a Hargita megyei településen mínusz 22 Celsius-fok volt.
