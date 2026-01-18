Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt

Hegyimentőt ütött meg egy férfi, miután elégedetlen volt azzal, hogy nem segített megtalálni felesége hóba esett mobiltelefonját.

Egy férfi szombaton délután a Keresztényhavasnál működő hegyimentőközponthoz ment, hogy segítséget kérjen felesége hóba esett telefonjának megtalálásához – számolt be az esetről a Brassó megyei csendőrség.

A hatóság közlése szerint a Salvamont munkatársai elmagyarázták, hogy az eltűnt tárgyak keresése nem tartozik a feladataik közé, viszont odaadtak egy lapátot a férfinak, hogy megkönnyítsék a keresést, és kérték, hogy a végén szolgáltassa vissza az eszközt. Mivel így sem találta meg a telefont,