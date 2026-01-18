Rovatok
Hegyimentőt bántalmazott egy férfi egy hóba esett telefon miatt

Képünk illusztráció • Fotó: Salvamont Románia Facebook-oldala

Képünk illusztráció

Fotó: Salvamont Románia Facebook-oldala

Hegyimentőt ütött meg egy férfi, miután elégedetlen volt azzal, hogy nem segített megtalálni felesége hóba esett mobiltelefonját.

Székelyhon

2026. január 18., 21:23

Egy férfi szombaton délután a Keresztényhavasnál működő hegyimentőközponthoz ment, hogy segítséget kérjen felesége hóba esett telefonjának megtalálásához – számolt be az esetről a Brassó megyei csendőrség.

A hatóság közlése szerint a Salvamont munkatársai elmagyarázták, hogy az eltűnt tárgyak keresése nem tartozik a feladataik közé, viszont odaadtak egy lapátot a férfinak, hogy megkönnyítsék a keresést, és kérték, hogy a végén szolgáltassa vissza az eszközt. Mivel így sem találta meg a telefont,

a férfi feldühödött és a lapátot az erdőbe dobta.

Amikor a hegyimentők ezt számon kérték rajta, agresszívvá vált, és ököllel arcon ütötte egyiküket – áll a csendőrség jelentésében.

A hegyimentők azonnal segítséget kértek a hegyi csendőröktől, akik kevesebb mint öt perc alatt a helyszínre érkeztek. Az agresszort a felvonó közelében azonosították, lefogták, majd a brassópojánai rendőrőrsre vitték. A férfi ellen testi sértés miatt indult eljárás.

Belföld Csendőrség
