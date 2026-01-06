Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók

Egy személyautó lesodródott az úttestről és a Beszterce-folyó medrébe zuhant Dornavátrán – tájékoztatott kedden a Suceava megyei tűzoltóság. A helyszínre több mentőegységet kivezényeltek a katasztrófavédelemtől, a mentőszolgálattól, illetve a csendőrségtől.

A jeges folyó medrébe zuhant járműből két felnőttet és négy gyermeket szabadítottak ki a tűzoltósági és csendőrségi egységek. A sérültek mindegyike eszméleténél volt, együttműködött a hatóságokkal, további kivizsgálásra pedig mindannyiukat kórházba vitték.