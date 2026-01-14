Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Túlélte a kemény mínuszokat az itthon telelő kisgólya

Hóval, jéggel borítva is életben maradt az eddigi tél legfagyosabb éjszakája után • Fotó: Rara Avis Egyesület

Hóval, jéggel borítva is életben maradt az eddigi tél legfagyosabb éjszakája után

Fotó: Rara Avis Egyesület

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Túlélte a mínusz 20 fok közeli fagyot egy itthon maradt fiatal gólya a háromszéki Gidófalván. Most már emberi segítséget is kap ahhoz, hogy jövőre már ő is elindulhasson a hosszú vándorútra.

Bodor Tünde

2026. január 14., 20:102026. január 14., 20:10

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kelemen Lászlót, a Rara Avis madármentő egyesület elnökét arról kérdeztük, kellett-e a télen madarakat menteni Háromszéken. Tőle szereztünk tudomást arról a fiatal gólyáról, amely nem repült társaival Afrikába, hanem itthon telelt.

A későn kikelt, negyedikként valószínűleg gyengébben fejlődő kisgólya valószínűleg érezte, hogy nem bírná meg a sok ezer kilométeres vándorutat, és ősszel a fészekben maradt.

Már ősztől szemmel tartották, de nem volt szükség emberi beavatkozásra az érdekében. Szilveszter előtt a fészekkel szemben lakó Zsigmond Ildikó tyúkot vágott, amire felfigyelt a gólya, és leszállt az udvaron. Miután ő is kapott az eledelből, napi vendége lett a portának: a háziak üzletben vásárolt csirkeaprólékkal és vízzel táplálják. A gólya – bár kissé megdermedt keddre virradóan, az idei tél eddigi leghidegebb éjszakáján – átvészelte ezt a megpróbáltatást is.

Hirdetés

„A természetben nem ritka, hogy más vándormadarak is megfigyelhetők télen: kócsagok, gémek is láthatók a tavak közelében.

Idézet
A hideghez szokva van a gólya is, hiszen a vándorlás során a fagyos, magas légrétegekben utazik, de az élelem megszerzése a kritikus pontja a túlélésnek”

– magyarázta Kelemen László. Hozzátette: ha az élelem továbbra is biztosítva lesz számára, nagy valószínűséggel megéri a tavaszt a szóban forgó példány is. Ha pedig arra is figyelnek, hogy mindig ugyanabban a ruhában etessék, akkor nem szelídül túlságosan meg, nem szokik a kelleténél jobban az emberhez.

• Fotó: Rara Avis Egyesület Galéria

Fotó: Rara Avis Egyesület

A gólyán kívül főleg az emberhez szokott madarakkal kellett e télen foglalkozniuk a madármentőknek: egy télen kikelt galambfiókát, egy megdermedt, legyengült cinkét, illetve vetési varjút is hoztak ellátásra az egyesülethez. Kis melegedés és etetés után a madarak maguktól talpra álltak és elrepültek.

Fontos tudni, hogy nagyon veszélyezteti a kis énekesmadarakat, ha etetni kezdik őket, majd valami miatt kimarad a táplálék-utánpótlás:

nem tudnak egyik napról a másikra más élelemforrás után nézni, táplálék nélkül pedig már egy nap után nagyon legyengülnek.

Egy karvalyra is felhívták Kelemen László figyelmét, amely berepült az egyik barkácsáruházba és nem találta a kiutat, de miután éjszakára is nyitva hagytak számára egy ablakot, visszatalált a természetbe. Ez nem egyedi eset, ezért jó volna madárbarát módon megtervezni a nagyáruházak tetejét is – vélekedett a Rara Avis Egyesület elnöke.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Lemondott egy erdélyi polgármester, mert nem akar népszerűtlen döntéseket hozni, magyar helyettese veheti át a feladatát
Az idei első bajnoki ellenfél előtt a havazással kell megbirkóznia az FK Csíkszeredának
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Székelyhon

Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
Székelyhon

Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Székely Sport

A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Lemondott egy erdélyi polgármester, mert nem akar népszerűtlen döntéseket hozni, magyar helyettese veheti át a feladatát
Krónika

Lemondott egy erdélyi polgármester, mert nem akar népszerűtlen döntéseket hozni, magyar helyettese veheti át a feladatát
Az idei első bajnoki ellenfél előtt a havazással kell megbirkóznia az FK Csíkszeredának
Székely Sport

Az idei első bajnoki ellenfél előtt a havazással kell megbirkóznia az FK Csíkszeredának
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Nőileg

Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 14., szerda

Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket

Hamis segélyhívás miatt indított vizsgálatot a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság egy kedden késő este beérkezett bejelentés nyomán. A rendőrök egész éjjel és szerdán délelőtt is akcióban voltak, mígnem kiderült, hamis volt a riasztás.

Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
2026. január 14., szerda

Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
Hirdetés
2026. január 14., szerda

Hivatalosan is elismerték: négyszeres Guinness-rekorder lett a sepsiszentgyörgyi triálos

Fél évvel azután, hogy a SIC Feszt színpadán megdöntötte a saját rekordját, a bizottság hitelesítette az eredményt. A sepsiszentgyörgyi triálkerékpáros, Orbán-Barra Gábor 600 hátsó keréken való ugrással zsebelte be negyedik Guinness-rekordját.

Hivatalosan is elismerték: négyszeres Guinness-rekorder lett a sepsiszentgyörgyi triálos
Hivatalosan is elismerték: négyszeres Guinness-rekorder lett a sepsiszentgyörgyi triálos
2026. január 14., szerda

Hivatalosan is elismerték: négyszeres Guinness-rekorder lett a sepsiszentgyörgyi triálos
2026. január 14., szerda

Neves vendégek érkeznek a Székely Nemzeti Múzeumba az Olimpiai emlékév jegyében

2026-ot a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai emlékévvé nyilvánította. Ennek keretében Sepsiszentgyörgyre érkezik Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok vívó, a MOB sportdiplomáciai tanácsadója, illetve Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára.

Neves vendégek érkeznek a Székely Nemzeti Múzeumba az Olimpiai emlékév jegyében
Neves vendégek érkeznek a Székely Nemzeti Múzeumba az Olimpiai emlékév jegyében
2026. január 14., szerda

Neves vendégek érkeznek a Székely Nemzeti Múzeumba az Olimpiai emlékév jegyében
2026. január 13., kedd

Nem a hideg rendíti meg a Kovászna megyeiek egészségét

Nem volt az átlagosnál több hívás a napokban tapasztalt erős fagyok okán a Kovászna Megyei Mentőszolgálatnál, a háziorvosok rendelőjében is legfeljebb a szezonális influenza tüneteivel jelentkeznek a betegek. De vannak más aggasztó jelenségek.

Nem a hideg rendíti meg a Kovászna megyeiek egészségét
Nem a hideg rendíti meg a Kovászna megyeiek egészségét
2026. január 13., kedd

Nem a hideg rendíti meg a Kovászna megyeiek egészségét
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál

Az emelések ellenére sok háromszéki adófizető már az első napokban törlesztette a kötelezettségeit. Kézdivásárhelyen kisebb sorok alakultak ki, Sepsiszentgyörgyön sorszámhúzást követően, hosszabb várakozással lehetett adót befizetni kedden délelőtt.

Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
2026. január 13., kedd

Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
2026. január 13., kedd

Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón

A Kovászna megyei Bodzaforduló meteorológiai állomásán kedd reggel mínusz 21 Celsius-fokot mértek. Az idei télen ez eddig a legalacsonyabb hőmérséklet, de a korábbi években voltak ennél jóval hidegebbek is.

Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón
Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón
2026. január 13., kedd

Már a „Kis-Szibéria” sem a régi: voltak ennél jóval keményebb fagyok Bodzafordulón
2026. január 12., hétfő

Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán

Az utcán lopták el egy idős nő táskáját szombat délután Kovászna utcáin. A tettest rövid időn belül sikerült azonosítania a rendőrségnek.

Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán
Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán
2026. január 12., hétfő

Az utcán raboltak ki egy idős nőt Kovásznán
Hirdetés
2026. január 11., vasárnap

Régi magyar nevek a felkapottak mellett

Tavaly szinte minden háromszéki városban hasonló számú baba jött világra, mint tavalyelőtt. A nevek tekintetében továbbra is az Anna és a Dominik a listavezető, de van pár régi, már kevésbé népszerű keresztnév: Erzsébet, Béla, Magdolna, Zsigmond.

Régi magyar nevek a felkapottak mellett
Régi magyar nevek a felkapottak mellett
2026. január 11., vasárnap

Régi magyar nevek a felkapottak mellett
2026. január 09., péntek

Új kerettanterv: lőttek az iskolai autonómia erősödésének

2025 őszén az oktatási minisztérium olyan kísérleti programot hirdetett meg középiskolák számára, amely az intézményi autonómia erősítését szolgálta volna. Ám az új kerettantervvel gyakorlatilag lőttek ennek a kezdeményezésnek, és nemcsak annak.

Új kerettanterv: lőttek az iskolai autonómia erősödésének
Új kerettanterv: lőttek az iskolai autonómia erősödésének
2026. január 09., péntek

Új kerettanterv: lőttek az iskolai autonómia erősödésének
2026. január 09., péntek

Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is

Egyre nagyobb nyomás nehezedik az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre és önkormányzatokra a háromszéki községvezetők szerint. Az adóemelést a vidékiek is megérzik, különösen a kis jövedelműek és az idősek kerülnek nehéz helyzetbe.

Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is
Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is
2026. január 09., péntek

Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!