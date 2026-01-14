Túlélte a kemény mínuszokat az itthon telelő kisgólya

Túlélte a mínusz 20 fok közeli fagyot egy itthon maradt fiatal gólya a háromszéki Gidófalván. Most már emberi segítséget is kap ahhoz, hogy jövőre már ő is elindulhasson a hosszú vándorútra.

Bodor Tünde 2026. január 14., 20:102026. január 14., 20:10

Kelemen Lászlót, a Rara Avis madármentő egyesület elnökét arról kérdeztük, kellett-e a télen madarakat menteni Háromszéken. Tőle szereztünk tudomást arról a fiatal gólyáról, amely nem repült társaival Afrikába, hanem itthon telelt.

A későn kikelt, negyedikként valószínűleg gyengébben fejlődő kisgólya valószínűleg érezte, hogy nem bírná meg a sok ezer kilométeres vándorutat, és ősszel a fészekben maradt.

Már ősztől szemmel tartották, de nem volt szükség emberi beavatkozásra az érdekében. Szilveszter előtt a fészekkel szemben lakó Zsigmond Ildikó tyúkot vágott, amire felfigyelt a gólya, és leszállt az udvaron. Miután ő is kapott az eledelből, napi vendége lett a portának: a háziak üzletben vásárolt csirkeaprólékkal és vízzel táplálják. A gólya – bár kissé megdermedt keddre virradóan, az idei tél eddigi leghidegebb éjszakáján – átvészelte ezt a megpróbáltatást is. Hirdetés „A természetben nem ritka, hogy más vándormadarak is megfigyelhetők télen: kócsagok, gémek is láthatók a tavak közelében.

A hideghez szokva van a gólya is, hiszen a vándorlás során a fagyos, magas légrétegekben utazik, de az élelem megszerzése a kritikus pontja a túlélésnek”

– magyarázta Kelemen László. Hozzátette: ha az élelem továbbra is biztosítva lesz számára, nagy valószínűséggel megéri a tavaszt a szóban forgó példány is. Ha pedig arra is figyelnek, hogy mindig ugyanabban a ruhában etessék, akkor nem szelídül túlságosan meg, nem szokik a kelleténél jobban az emberhez.

Fotó: Rara Avis Egyesület

A gólyán kívül főleg az emberhez szokott madarakkal kellett e télen foglalkozniuk a madármentőknek: egy télen kikelt galambfiókát, egy megdermedt, legyengült cinkét, illetve vetési varjút is hoztak ellátásra az egyesülethez. Kis melegedés és etetés után a madarak maguktól talpra álltak és elrepültek. Fontos tudni, hogy nagyon veszélyezteti a kis énekesmadarakat, ha etetni kezdik őket, majd valami miatt kimarad a táplálék-utánpótlás:

nem tudnak egyik napról a másikra más élelemforrás után nézni, táplálék nélkül pedig már egy nap után nagyon legyengülnek.