Túlélte a kemény mínuszokat az itthon telelő kisgólya

Hóval, jéggel borítva is életben maradt az eddigi tél legfagyosabb éjszakája után
Fotó: Rara Avis Egyesület
Túlélte a mínusz 20 fok közeli fagyot egy itthon maradt fiatal gólya a háromszéki Gidófalván. Most már emberi segítséget is kap ahhoz, hogy jövőre már ő is elindulhasson a hosszú vándorútra.
Kelemen Lászlót, a Rara Avis madármentő egyesület elnökét arról kérdeztük, kellett-e a télen madarakat menteni Háromszéken. Tőle szereztünk tudomást arról a fiatal gólyáról, amely nem repült társaival Afrikába, hanem itthon telelt.
Már ősztől szemmel tartották, de nem volt szükség emberi beavatkozásra az érdekében. Szilveszter előtt a fészekkel szemben lakó Zsigmond Ildikó tyúkot vágott, amire felfigyelt a gólya, és leszállt az udvaron. Miután ő is kapott az eledelből, napi vendége lett a portának: a háziak üzletben vásárolt csirkeaprólékkal és vízzel táplálják. A gólya – bár kissé megdermedt keddre virradóan, az idei tél eddigi leghidegebb éjszakáján – átvészelte ezt a megpróbáltatást is.
„A természetben nem ritka, hogy más vándormadarak is megfigyelhetők télen: kócsagok, gémek is láthatók a tavak közelében.
– magyarázta Kelemen László. Hozzátette: ha az élelem továbbra is biztosítva lesz számára, nagy valószínűséggel megéri a tavaszt a szóban forgó példány is. Ha pedig arra is figyelnek, hogy mindig ugyanabban a ruhában etessék, akkor nem szelídül túlságosan meg, nem szokik a kelleténél jobban az emberhez.
Fotó: Rara Avis Egyesület
A gólyán kívül főleg az emberhez szokott madarakkal kellett e télen foglalkozniuk a madármentőknek: egy télen kikelt galambfiókát, egy megdermedt, legyengült cinkét, illetve vetési varjút is hoztak ellátásra az egyesülethez. Kis melegedés és etetés után a madarak maguktól talpra álltak és elrepültek.
Fontos tudni, hogy nagyon veszélyezteti a kis énekesmadarakat, ha etetni kezdik őket, majd valami miatt kimarad a táplálék-utánpótlás:
Egy karvalyra is felhívták Kelemen László figyelmét, amely berepült az egyik barkácsáruházba és nem találta a kiutat, de miután éjszakára is nyitva hagytak számára egy ablakot, visszatalált a természetbe. Ez nem egyedi eset, ezért jó volna madárbarát módon megtervezni a nagyáruházak tetejét is – vélekedett a Rara Avis Egyesület elnöke.
Hamis segélyhívás miatt indított vizsgálatot a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság egy kedden késő este beérkezett bejelentés nyomán. A rendőrök egész éjjel és szerdán délelőtt is akcióban voltak, mígnem kiderült, hamis volt a riasztás.
Fél évvel azután, hogy a SIC Feszt színpadán megdöntötte a saját rekordját, a bizottság hitelesítette az eredményt. A sepsiszentgyörgyi triálkerékpáros, Orbán-Barra Gábor 600 hátsó keréken való ugrással zsebelte be negyedik Guinness-rekordját.
2026-ot a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai emlékévvé nyilvánította. Ennek keretében Sepsiszentgyörgyre érkezik Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok vívó, a MOB sportdiplomáciai tanácsadója, illetve Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára.
Nem volt az átlagosnál több hívás a napokban tapasztalt erős fagyok okán a Kovászna Megyei Mentőszolgálatnál, a háziorvosok rendelőjében is legfeljebb a szezonális influenza tüneteivel jelentkeznek a betegek. De vannak más aggasztó jelenségek.
Az emelések ellenére sok háromszéki adófizető már az első napokban törlesztette a kötelezettségeit. Kézdivásárhelyen kisebb sorok alakultak ki, Sepsiszentgyörgyön sorszámhúzást követően, hosszabb várakozással lehetett adót befizetni kedden délelőtt.
A Kovászna megyei Bodzaforduló meteorológiai állomásán kedd reggel mínusz 21 Celsius-fokot mértek. Az idei télen ez eddig a legalacsonyabb hőmérséklet, de a korábbi években voltak ennél jóval hidegebbek is.
Az utcán lopták el egy idős nő táskáját szombat délután Kovászna utcáin. A tettest rövid időn belül sikerült azonosítania a rendőrségnek.
Tavaly szinte minden háromszéki városban hasonló számú baba jött világra, mint tavalyelőtt. A nevek tekintetében továbbra is az Anna és a Dominik a listavezető, de van pár régi, már kevésbé népszerű keresztnév: Erzsébet, Béla, Magdolna, Zsigmond.
2025 őszén az oktatási minisztérium olyan kísérleti programot hirdetett meg középiskolák számára, amely az intézményi autonómia erősítését szolgálta volna. Ám az új kerettantervvel gyakorlatilag lőttek ennek a kezdeményezésnek, és nemcsak annak.
Egyre nagyobb nyomás nehezedik az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre és önkormányzatokra a háromszéki községvezetők szerint. Az adóemelést a vidékiek is megérzik, különösen a kis jövedelműek és az idősek kerülnek nehéz helyzetbe.
szóljon hozzá!