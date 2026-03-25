A nagypénteki tojásíró maraton reggel 10-től hajnali 3 óráig tart
Fotó: Tuchiluș Alex
Március utolsó napján elkezdődnek a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány méltán népszerű tojásdíszítő műhelymunkái. A húsvéti készülődést éjszakába nyúló tojásíró maratonnal zárják április harmadikán, nagypénteken.
A már hagyománnyá vált nagyheti tojásírást a sepsiszentgyörgyi Míves Házban szervezik meg március 31. és április 2. között. Keddtől csütörtökig minden nap 16 és 20 óra között várják az érdeklődőket, akiktől mindössze annyit kérnek a szervezők, hogy
de fontos, hogy ne sós vízben főzzék, különben foltosan foghatja be a festék. Aki részt vesz a közös tojásíráson, számtalan árapataki, gyimesi, moldvai motívumból meríthet inspirációt.
Készíthet cserelapis, kígyófejes, tyúklábas, kezes mintájú tojást is, és természetesen egyéni ötletek alapján is díszíthet.
előzetes jelentkezés nélkül. Az ünnepi hangulatot a péntek este folyamán a Folker Együttes biztosítja, a rendezvényekre kizárólag első osztályosnál idősebb résztvevőket fogadnak. Részletekről érdeklődni a 0743-708-235-ös, vagy a 0745-039-168-as telefonszámokon lehet.
