Március utolsó napján elkezdődnek a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány méltán népszerű tojásdíszítő műhelymunkái. A húsvéti készülődést éjszakába nyúló tojásíró maratonnal zárják április harmadikán, nagypénteken.

A már hagyománnyá vált nagyheti tojásírást a sepsiszentgyörgyi Míves Házban szervezik meg március 31. és április 2. között. Keddtől csütörtökig minden nap 16 és 20 óra között várják az érdeklődőket, akiktől mindössze annyit kérnek a szervezők, hogy

de fontos, hogy ne sós vízben főzzék, különben foltosan foghatja be a festék. Aki részt vesz a közös tojásíráson, számtalan árapataki, gyimesi, moldvai motívumból meríthet inspirációt.

Készíthet cserelapis, kígyófejes, tyúklábas, kezes mintájú tojást is, és természetesen egyéni ötletek alapján is díszíthet.