Tojásíró maratonnal hangolódhatnak a húsvétra Sepsiszentgyörgyön

A nagypénteki tojásíró maraton reggel 10-től hajnali 3 óráig tart • Fotó: Tuchiluș Alex

A nagypénteki tojásíró maraton reggel 10-től hajnali 3 óráig tart

Fotó: Tuchiluș Alex

Március utolsó napján elkezdődnek a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány méltán népszerű tojásdíszítő műhelymunkái. A húsvéti készülődést éjszakába nyúló tojásíró maratonnal zárják április harmadikán, nagypénteken.

2026. március 25., 18:56

A már hagyománnyá vált nagyheti tojásírást a sepsiszentgyörgyi Míves Házban szervezik meg március 31. és április 2. között. Keddtől csütörtökig minden nap 16 és 20 óra között várják az érdeklődőket, akiktől mindössze annyit kérnek a szervezők, hogy

vigyenek magukkal kifújt vagy főtt tojást,

de fontos, hogy ne sós vízben főzzék, különben foltosan foghatja be a festék. Aki részt vesz a közös tojásíráson, számtalan árapataki, gyimesi, moldvai motívumból meríthet inspirációt.

Készíthet cserelapis, kígyófejes, tyúklábas, kezes mintájú tojást is, és természetesen egyéni ötletek alapján is díszíthet.

A nagyheti műhelymunkát a tojásírás éjszakájával koronázzák meg: az érdeklődőket április 3-án, nagypénteken 10 óra és nagyszombat hajnali 3 óra között várják,

előzetes jelentkezés nélkül. Az ünnepi hangulatot a péntek este folyamán a Folker Együttes biztosítja, a rendezvényekre kizárólag első osztályosnál idősebb résztvevőket fogadnak. Részletekről érdeklődni a 0743-708-235-ös, vagy a 0745-039-168-as telefonszámokon lehet.

2026. március 25., szerda

Ők kapnak idén Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön

A csütörtökön napirendre kerülő tanácshatározat alapján Fekete Márta műépítész, Márkus András plébános, Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének elnöke és Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvos kapja Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díját.

Ők kapnak idén Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön
Ők kapnak idén Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön
2026. március 25., szerda

Ők kapnak idén Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön
2026. március 25., szerda

Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat

A sepsiszentgyörgyi rendőrök pénzbírságot szabtak ki a város egyik vendéglátóhelyének, amiért egy alkalmazott alkoholt szolgált fel egy 16 és egy 17 éves fiatalnak. A bírság mellé az önkormányzat elrendelte a helyiség tevékenységének felfüggesztését.

Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat
Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat
2026. március 25., szerda

Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat
2026. március 25., szerda

Hiába a felújított rendelők és lakások, ha lasszóval sem sikerül háziorvost fogni

Székelyföld-szerte egyre kritikusabb az egészségügyi alapellátás helyzete, főként a vidéki településeken. Csak Háromszéken egy év leforgása alatt heten vonultak nyugdíjba, az aktív háziorvosok több mint fele pedig már a hatvanas éveiben jár.

Hiába a felújított rendelők és lakások, ha lasszóval sem sikerül háziorvost fogni
Hiába a felújított rendelők és lakások, ha lasszóval sem sikerül háziorvost fogni
2026. március 25., szerda

Hiába a felújított rendelők és lakások, ha lasszóval sem sikerül háziorvost fogni
2026. március 24., kedd

Pályaorientációs és jövőképformáló programok a háromszéki középiskolásoknak

A diákoknak szenteli a 2026-os esztendőt Kovászna Megye Tanácsa. A középiskolásoknak szóló, élményalapú programcsomagot a háromszéki fiatalok igényeinek figyelembevételével állítják össze.

Pályaorientációs és jövőképformáló programok a háromszéki középiskolásoknak
Pályaorientációs és jövőképformáló programok a háromszéki középiskolásoknak
2026. március 24., kedd

Pályaorientációs és jövőképformáló programok a háromszéki középiskolásoknak
2026. március 24., kedd

Ha nem omlott volna össze, akkor is lebontották volna az erősdi Olt-hidat

Leszakadt az Erősdöt és Botfalut összekötő átkelő március 24-én. Az Olt folyón átívelő híd a tavalyi árvíz során megrongálódott, bontása már esedékes volt, ugyanis helyére újat épít az előpataki önkormányzat.

Ha nem omlott volna össze, akkor is lebontották volna az erősdi Olt-hidat
Ha nem omlott volna össze, akkor is lebontották volna az erősdi Olt-hidat
2026. március 24., kedd

Ha nem omlott volna össze, akkor is lebontották volna az erősdi Olt-hidat
2026. március 24., kedd

Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között

Teljesen leszakadt egy híd a 33A jelzésű községi úton Erősd és Botfalu között, ezért a hatóságok lezárják az érintett útszakaszt.

Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között
Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között
2026. március 24., kedd

Leszakadt egy híd Erősd és Botfalu között
2026. március 24., kedd

Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken

Több mint kétezer helyet hirdettek meg a háromszéki iskolák előkészítő osztályaiban a 2026–2027-es tanévre. A beiskolázási terv szerint megközelítőleg hatvan olyan tanintézmény van, ahol a magyar kisdiákok összevont osztályban kezdik a tanévet.

Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken
Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken
2026. március 24., kedd

Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken
2026. március 23., hétfő

Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is

Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.

Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is
Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is
2026. március 23., hétfő

Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is
2026. március 22., vasárnap

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt

Ha lesz pénz, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék a wellnessközpont építését Kovásznán. Az önkormányzat fogja működtetni, mintegy hatvanfős személyzettel, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt.

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt
Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt
2026. március 22., vasárnap

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt
2026. március 22., vasárnap

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit

A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit
Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit
2026. március 22., vasárnap

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit
