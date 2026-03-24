Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken

A következő tanévtől több mint háromszáz előkészítős gyermek tanul összevont osztályokban

A következő tanévtől több mint háromszáz előkészítős gyermek tanul összevont osztályokban

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több mint kétezer helyet hirdettek meg a háromszéki iskolák előkészítő osztályaiban a 2026–2027-es tanévre. A beiskolázási terv szerint megközelítőleg hatvan olyan tanintézmény van, ahol a magyar kisdiákok összevont osztályban kezdik a tanévet.

Farkas Orsolya

2026. március 24., 07:562026. március 24., 07:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség közzétette a jövő tanévre vonatkozó beiskolázási tervet, amely szerint

a háromszéki iskolák 130 előkészítő osztályban 2155 helyet kínálnak.

A kisdiákokat magyar és román tannyelvű, hagyományos, speciális és alternatív osztályokba írathatják be a szülők. A tanfelügyelőség adataiból az is kiderül, hogy a falvakban sok diák kezdi összevont osztályban a tanévet.

Kevesebb az önálló osztály

Azokat a gyerekeket, akik augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket, a szülők kötelesek beíratni iskolába március 31. és május 6. között. Azok a kicsik, akik szeptember 1. és december 31. között töltik be hatodik évüket, nem iskolakötelesek, azonban szüleik beírathatják őket, amennyiben fejlettségi szintjük megfelelő és jártak óvodába.

Hirdetés

Amennyiben a beíratandó gyermek nem járt óvodába, vagy most érkezett haza más országból, a szülők a megyei nevelési erőforrás- és tanácsadó központnál kérhetik a fejlettségi szint felmérését március 16. és 30. között – hívja fel a figyelmet a tanfelügyelőség.

A következő tanévben a terv szerint a korábbinál kicsivel kevesebb, összesen 2155 gyermek kezdi meg az iskolát:

1366-ot magyar, 789-et román tannyelvű osztályba írattak.

A kisdiákok többsége önálló osztályban tanulhat, a többiek azonban összevont csoportban kezdik a tanévet, ugyanis a kisebb falvakon a gyermekek létszáma nem éri el a törvény által előírt határt.

Köpecen hat előkészítős kisdiákra számítanak

Köpecen hat előkészítős kisdiákra számítanak

Fotó: Tuchiluș Alex

A 2025–2026-os tanévben például 64 önálló, magyar tannyelvű hagyományos osztály szerepelt a tervben, a következő tanévre 57-re csökken a szám. Ez azt jelenti, hogy

ősztől 242 magyar és 83 román előkészítős gyermek tanulhat az idősebb diákokkal egy osztályban.

A beiskolázási tervben szereplő adatok szerint a málnásfürdői, hidvégi, papolci iskolákban például mindössze egy, Kiskászonban, Szárazajtán vagy éppen Ikafalván két gyermekre számítanak.

Színes a választék

A következő tanévre felvételt hirdettek a kézdivásárhelyi Turóczi Mózes Általános Iskola sportosztályába, valamint előkészítő osztály indul magyar és román nyelven is a Plugor Sándor Művészeti Líceum zene tagozatán.

Sepsiszentgyörgyön négy tanintézmény van, ahol egyszerre három magyar tannyelvű előkészítő osztály indul

Sepsiszentgyörgyön négy tanintézmény van, ahol egyszerre három magyar tannyelvű előkészítő osztály indul

Fotó: Pinti Attila

Akárcsak az előző években, a szülők alternatív pedagógia mellett is dönthetnek: magyar nyelvű Waldorf-osztályok indulnak a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskolában és a kézdivásárhelyi Dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban is. Step by Step osztályba Sepsiszentgyörgyön a Váradi József Általános Iskolában, Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás Általános Iskolában tanulhatnak.

Idén is Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön jelöltek ki iskolakörzeteket, amelyek elérhetők a tanfelügyelőség honlapján, akárcsak a beiskolázással kapcsolatos tájékoztató és naptár.

Háromszék Oktatás Tanügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 23., hétfő

Elfogyott a finanszírozás: elakadt a tyúkfarm helyére tervezett fejlesztés Sepsiszentgyörgyön

Majdnem a végére értek a volt sepsiszentgyörgyi tyúkfarm bontásának, most azonban várakozó álláspontra kényszerült az önkormányzat: a területre tervezett új létesítményekre nincs finanszírozási forrás. Amiben induláskor bíztak, az odaveszett.

2026. március 23., hétfő

Hirdetés
2026. március 23., hétfő

Fellélegezhetnek a vadászegyesületek, enyhülhet a medveveszély a székelyföldi településeken is

Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.

2026. március 23., hétfő

2026. március 22., vasárnap

Már most sokan érdeklődnek az épülő kovásznai wellnessközpont majdani munkahelyei iránt

Ha lesz pénz, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék a wellnessközpont építését Kovásznán. Az önkormányzat fogja működtetni, mintegy hatvanfős személyzettel, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit

A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.

2026. március 22., vasárnap

Hirdetés
2026. március 22., vasárnap

Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban

Az előző évek sikere nyomán újra meghirdeti a Shadow programot a sepsiszentgyörgyi megyei kórház. A középiskolás diákok ezúttal is betekintést nyerhetnek a kórház mindennapjaiba, és megismerkedhetnek a különböző egészségügyi szakmákkal.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején

Szombaton tartották a gelencei születésű nagynyújtódi dr. Jancsó Benedek tudós polihisztor nevét viselő tizedik történelmi emlékverseny döntőjét. A képzeletbeli dobogó felső fokaira két háromszéki csapat állhatott fel.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 21., szombat

Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik

Játékos módszerekkel oldják az óvodások orvosoktól való szorongását Csernátonban. A Mackó Kórházban fiatal szakemberek mutatják meg a kicsiknek, hogyan zajlik egy vizsgálat, és megtanítják nekik az egészséges táplálkozás, fogápolás alapjait is.

2026. március 21., szombat

Hirdetés
2026. március 21., szombat

Készül az új középiskola Baróton, kérdés, hogy mikor sikerül benépesíteni

Hosszú ideje várják már a baróti középiskola diákjai, tanárai, hogy átvehessék az új épületet, de még mindig bizonytalan a költözés időpontja. Az igazgató szerint még számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy oktatás folyhasson az épületben.

2026. március 21., szombat

2026. március 21., szombat

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények

Felborult egy kisteherautó Dálnok közelében pénteken délután, személyi sérülés nem történt.

2026. március 21., szombat

2026. március 21., szombat

A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön

A háromszéki Hydrokov vízszolgáltató megkezdte idei felújítási munkálatokat, amelyek érintik Sepsiszentgyörgy belvárosát és a peremkerületeket is. A cél pedig az elavult vezetékek cseréje és az aszályos időszakokban tapasztalható vízhiány felszámolása.

2026. március 21., szombat

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!