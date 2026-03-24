Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken

A következő tanévtől több mint háromszáz előkészítős gyermek tanul összevont osztályokban
Fotó: Haáz Vince
Több mint kétezer helyet hirdettek meg a háromszéki iskolák előkészítő osztályaiban a 2026–2027-es tanévre. A beiskolázási terv szerint megközelítőleg hatvan olyan tanintézmény van, ahol a magyar kisdiákok összevont osztályban kezdik a tanévet.
A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség közzétette a jövő tanévre vonatkozó beiskolázási tervet, amely szerint
A kisdiákokat magyar és román tannyelvű, hagyományos, speciális és alternatív osztályokba írathatják be a szülők. A tanfelügyelőség adataiból az is kiderül, hogy a falvakban sok diák kezdi összevont osztályban a tanévet.
Azokat a gyerekeket, akik augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket, a szülők kötelesek beíratni iskolába március 31. és május 6. között. Azok a kicsik, akik szeptember 1. és december 31. között töltik be hatodik évüket, nem iskolakötelesek, azonban szüleik beírathatják őket, amennyiben fejlettségi szintjük megfelelő és jártak óvodába.
Amennyiben a beíratandó gyermek nem járt óvodába, vagy most érkezett haza más országból, a szülők a megyei nevelési erőforrás- és tanácsadó központnál kérhetik a fejlettségi szint felmérését március 16. és 30. között – hívja fel a figyelmet a tanfelügyelőség.
A következő tanévben a terv szerint a korábbinál kicsivel kevesebb, összesen 2155 gyermek kezdi meg az iskolát:
A kisdiákok többsége önálló osztályban tanulhat, a többiek azonban összevont csoportban kezdik a tanévet, ugyanis a kisebb falvakon a gyermekek létszáma nem éri el a törvény által előírt határt.
Köpecen hat előkészítős kisdiákra számítanak
Fotó: Tuchiluș Alex
A 2025–2026-os tanévben például 64 önálló, magyar tannyelvű hagyományos osztály szerepelt a tervben, a következő tanévre 57-re csökken a szám. Ez azt jelenti, hogy
A beiskolázási tervben szereplő adatok szerint a málnásfürdői, hidvégi, papolci iskolákban például mindössze egy, Kiskászonban, Szárazajtán vagy éppen Ikafalván két gyermekre számítanak.
A következő tanévre felvételt hirdettek a kézdivásárhelyi Turóczi Mózes Általános Iskola sportosztályába, valamint előkészítő osztály indul magyar és román nyelven is a Plugor Sándor Művészeti Líceum zene tagozatán.
Sepsiszentgyörgyön négy tanintézmény van, ahol egyszerre három magyar tannyelvű előkészítő osztály indul
Fotó: Pinti Attila
Akárcsak az előző években, a szülők alternatív pedagógia mellett is dönthetnek: magyar nyelvű Waldorf-osztályok indulnak a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskolában és a kézdivásárhelyi Dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban is. Step by Step osztályba Sepsiszentgyörgyön a Váradi József Általános Iskolában, Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás Általános Iskolában tanulhatnak.
Idén is Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön jelöltek ki iskolakörzeteket, amelyek elérhetők a tanfelügyelőség honlapján, akárcsak a beiskolázással kapcsolatos tájékoztató és naptár.
Majdnem a végére értek a volt sepsiszentgyörgyi tyúkfarm bontásának, most azonban várakozó álláspontra kényszerült az önkormányzat: a területre tervezett új létesítményekre nincs finanszírozási forrás. Amiben induláskor bíztak, az odaveszett.
Jócskán megemelkedik 2026-ban és 2027-ben a megelőzési célú medvekilövési kvóta. A cél a populáció egyensúlyának visszaállítása és a folyamatos ember–vadvilág konfliktusok visszaszorítása. A folyamatról a szenátus után a képviselőháznak is szavaznia kell.
Ha lesz pénz, a munka üteme lehetővé teszi, hogy még ebben az évben befejezzék a wellnessközpont építését Kovásznán. Az önkormányzat fogja működtetni, mintegy hatvanfős személyzettel, és már most jelentős az érdeklődés az állások iránt.
A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.
Az előző évek sikere nyomán újra meghirdeti a Shadow programot a sepsiszentgyörgyi megyei kórház. A középiskolás diákok ezúttal is betekintést nyerhetnek a kórház mindennapjaiba, és megismerkedhetnek a különböző egészségügyi szakmákkal.
Szombaton tartották a gelencei születésű nagynyújtódi dr. Jancsó Benedek tudós polihisztor nevét viselő tizedik történelmi emlékverseny döntőjét. A képzeletbeli dobogó felső fokaira két háromszéki csapat állhatott fel.
Játékos módszerekkel oldják az óvodások orvosoktól való szorongását Csernátonban. A Mackó Kórházban fiatal szakemberek mutatják meg a kicsiknek, hogyan zajlik egy vizsgálat, és megtanítják nekik az egészséges táplálkozás, fogápolás alapjait is.
Hosszú ideje várják már a baróti középiskola diákjai, tanárai, hogy átvehessék az új épületet, de még mindig bizonytalan a költözés időpontja. Az igazgató szerint még számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy oktatás folyhasson az épületben.
Felborult egy kisteherautó Dálnok közelében pénteken délután, személyi sérülés nem történt.
A háromszéki Hydrokov vízszolgáltató megkezdte idei felújítási munkálatokat, amelyek érintik Sepsiszentgyörgy belvárosát és a peremkerületeket is. A cél pedig az elavult vezetékek cseréje és az aszályos időszakokban tapasztalható vízhiány felszámolása.
szóljon hozzá!