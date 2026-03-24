Több száz előkészítős diák kezdi összevont osztályban a tanévet Háromszéken

Több mint kétezer helyet hirdettek meg a háromszéki iskolák előkészítő osztályaiban a 2026–2027-es tanévre. A beiskolázási terv szerint megközelítőleg hatvan olyan tanintézmény van, ahol a magyar kisdiákok összevont osztályban kezdik a tanévet.

A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség közzétette a jövő tanévre vonatkozó beiskolázási tervet, amely szerint

A kisdiákokat magyar és román tannyelvű, hagyományos, speciális és alternatív osztályokba írathatják be a szülők. A tanfelügyelőség adataiból az is kiderül, hogy a falvakban sok diák kezdi összevont osztályban a tanévet.

Kevesebb az önálló osztály

Azokat a gyerekeket, akik augusztus 31-ig betöltik a hatodik életévüket, a szülők kötelesek beíratni iskolába március 31. és május 6. között. Azok a kicsik, akik szeptember 1. és december 31. között töltik be hatodik évüket, nem iskolakötelesek, azonban szüleik beírathatják őket, amennyiben fejlettségi szintjük megfelelő és jártak óvodába.

Amennyiben a beíratandó gyermek nem járt óvodába, vagy most érkezett haza más országból, a szülők a megyei nevelési erőforrás- és tanácsadó központnál kérhetik a fejlettségi szint felmérését március 16. és 30. között – hívja fel a figyelmet a tanfelügyelőség.

A következő tanévben a terv szerint a korábbinál kicsivel kevesebb, összesen 2155 gyermek kezdi meg az iskolát: