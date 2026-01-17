Mintegy tíz köbméter faanyagot loptak el Dobollópatakán

A vizsgálatok szerint 2025. december 29. és 2026. január 8. között ismeretlen tettesek több alkalommal is faanyagot tulajdonítottak el a Dobollópataka közelében található lerakatokból. Az eltűnt faanyag egy helyi közbirtokosságé volt.

Az adatgyűjtést és nyomozást követően a hatóságok két férfit azonosítottak, egy 31 és egy 37 éves gyanúsítottat, akik a bizonyítékok alapján 2025. december 29–30-án, illetve 2026. január 7–8-án éjszaka összesen mintegy tíz köbméter faanyagot lophattak el. A fát a gyanú szerint Bodzafordulóra vitték, ahol azt később értékesítették.

A rendőrség január 14-én 24 órára őrizetbe vette a két férfit, majd január 16-án bíróság elé állították őket. A bíróság a 37 éves férfi esetében helyt adott az ügyész indítványának, és előzetes letartóztatásba helyezte. Az ügyben a nyomozás tovább folytatódik minősített lopás bűncselekménye miatt.