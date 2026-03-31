Készültség van, árvízveszély nincs Kovászna megyében

Az árvízhelyzetről tájékoztattak az illetékes szervek • Fotó: Tuchiluș Alex

Készenlétben vannak a hatóságok Kovászna megyében, de az esőzések egyelőre nem okoztak árvízveszélyt. A vízfolyások szintjét folyamatosan figyelik, több településen pedig megelőző intézkedéseket is hoztak a biztonság érdekében.

Bodor Tünde

2026. március 31., 19:292026. március 31., 19:29

Leginkább egy szűkített munkaüléshez hasonlított a Kovászna megyei prefektus keddi sajtótájékoztatója: részt vett rajta és beszámolt az aktuális helyzetről Daniel Predicioiu ezredes, a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) főfelügyelője, Sándor László mérnök, a Kovászna Megyei Vízgazdálkodási Vállalat (SGA) ügyvezető igazgatója, valamint Mihai-Ioan Moraru, az Országos Talajjavító Ügynökség (ANIF) Kovászna megyei fiókjának igazgatója.

A tájékoztatón elhangzott, folyamatosan követik az eseményeket, jelenleg azonban

egyik vízfolyáson sincs olyan vízszint, amely fokozott védelemre való felkészülést igényelne.

Rétyen kedd reggel 260 centiméteren tetőzött az árhullám, ami még jóval elmarad a 300 centiméteres első figyelmeztetési, illetve a 400 centiméteres, legmagasabb felkészülést igénylő szinttől. Szentkatolnánál már hétfőn délben tetőzött a Feketeügy, akkor 9 centiméterrel haladta meg az elsőfokú figyelmeztetési szintet, vagyis a 300 centimétert.

Sándor László, a Kovásznai megyei vízügy vezetője számokkal is igazolta az elmondottakat • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Ráduly István szerint a tények igazolták, hogy a március 29–30-ra kiadott narancssárga, illetve sárga jelzésű figyelmeztetés megalapozott volt.

Bácstelekre a katasztrófavédelem megelőzésképpen egy nagy, valamint több kisebb teljesítményű szivattyút telepített.

Az árvízvédelmet szolgálja az az intézkedés is, hogy a négyfalusi víztározóból – amelyben felgyűlt a hegyekből lefolyó víz, és percenként 18 köbméter folyik bele – ellenőrzött módon eresztik le a vizet a Tatrangba, percenként 12 köbmétert.

Mihai-Ioan Moraru, az Országos Talajjavító Ügynökség (ANIF) Kovászna megyei fiókjának igazgatója • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Mihai-Ioan Moraru elmondta, hogy Márkosréten, miután az átereszek ajtajai a magas vízállás miatt lezáródtak, egy nagy, óránként 600 köbméteres teljesítményű szivattyúval emelik át a vizet a lecsapolóárokból a folyóba, hogy az ne öntse el a falut. Az ANIF megyei vezetője szerint a szivattyú addig marad a gáton, amíg a vízszint vissza nem csökken a normális szintre.

szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában
Korrupciós ügy: 500 ezer eurót találtak a közúti hatóság elnökének két lakásán – frissítve
Eddig húzta, az utolsó veretlen csapatot is legyőzték az Udvarhely körzetiben
Uniós források szerint Brüsszel stratégiát készít Orbán Viktor esetleges győzelmére
Feszült, kemény meccsen került egy lépésre a döntőtől a Gyergyói Hoki Klub
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
A rovat további cikkei

2026. március 31., kedd

Kiégett egy autó az országúton Maros megyében

Marosugrára riasztották a radnóti tűzoltókat kedden délután, miután egy személyautó lángra kapott az országúton.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

A baróti líceumnak ígérték, most az általános iskola is pályázik a negyven éve épülő iskolaépületre

Két tanintézmény is magának szeretné a befejezés előtt álló iskolaépületet Baróton. Az általános iskola hivatalos beadványban fordult az önkormányzathoz, a líceum munkaközössége nyílt levélben kéri, hogy a város vegye figyelembe a líceum érdekeit.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Amíg nem biztonságosak a gátak, minden egyéb másodlagos az árvíz sújtotta településeken

A hatóságok folyamatosan figyelik a Kovászna megyei patakok vízszintjét, miközben az újabb esőzések a tavalyi áradások emlékét idézik fel az érintettekben. A községvezetők szerint egyelőre nincs vészhelyzet, de a gátak állapota továbbra is kulcskérdés.

2026. március 31., kedd

2026. március 30., hétfő

Életét vesztette a négykerekű motorjával autónak csapódó fiatal

Életét vesztette egy 27 éves fiatal férfi, hárman megsérültek egy balesetben Lemhény közelében vasárnap este.

2026. március 30., hétfő

2026. március 29., vasárnap

A fogyatékkal élők foglalkoztatása a cégeknek és a helyi gazdaságnak is megéri

A fogyatékkal élők munkába állítása a dolgozóknak, a cégeknek és a helyi gazdaságnak is előnyös – erre hívja fel a figyelmet a Diakónia Alapítvány sepsiszentgyörgyi Ergon Munkaközvetítő Irodája.

2026. március 29., vasárnap

2026. március 29., vasárnap

Hogyan maradjon a víz a földeken? Új megoldásokat keresnek Kézdivásárhelyen

Mit tehetünk azért, hogy a hirtelen lezúduló csapadék ne tűnjön el földekről? Vas- és betonmentes vízvisszatartási megoldásokon gondolkodnak Kézdivásárhelyen egy pályázat keretében, amit a napokban ismertettek a városházán.

2026. március 29., vasárnap

2026. március 29., vasárnap

Kézdivásárhelyről a nagyvilágba egyetlen hátizsákkal – tippek és trükkök két rutinos utazótól

Az utazás luxus, és csak a gazdagok kiváltsága. Legalábbis sokan még mindig így gondolják. Szilvia és Alpár viszont YouTube-vlogjaikban mutatják meg, hogy ez korántsem így van. A kézdiszéki fiatalok tapasztalataikról meséltek a Székelyhonnak.

2026. március 29., vasárnap

2026. március 28., szombat

Örökbefogadták a sepsiszentgyörgyi kukából mentett kecskegidát

Fura hangok hallatszottak a napokban egy sepsiszentgyörgyi süllyesztett hulladéktárolóból, a járókelők a helyi rendőrséget riasztották. Kiderült, hogy egy alig pár órás kecskegida küzdött a túlélésért a szemét között.

2026. március 28., szombat

2026. március 28., szombat

Csőtörés miatt nincs víz több utcában Kézdivásárhelyen

Csőtörés elhárításán dolgoznak a vízszolgáltató munkatársai Kézdivásárhelyen, ezért szombat este 6 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás több utcában.

2026. március 28., szombat

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

