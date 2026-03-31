Készültség van, árvízveszély nincs Kovászna megyében

Az árvízhelyzetről tájékoztattak az illetékes szervek
Fotó: Tuchiluș Alex
Készenlétben vannak a hatóságok Kovászna megyében, de az esőzések egyelőre nem okoztak árvízveszélyt. A vízfolyások szintjét folyamatosan figyelik, több településen pedig megelőző intézkedéseket is hoztak a biztonság érdekében.
Leginkább egy szűkített munkaüléshez hasonlított a Kovászna megyei prefektus keddi sajtótájékoztatója: részt vett rajta és beszámolt az aktuális helyzetről Daniel Predicioiu ezredes, a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) főfelügyelője, Sándor László mérnök, a Kovászna Megyei Vízgazdálkodási Vállalat (SGA) ügyvezető igazgatója, valamint Mihai-Ioan Moraru, az Országos Talajjavító Ügynökség (ANIF) Kovászna megyei fiókjának igazgatója.
A tájékoztatón elhangzott, folyamatosan követik az eseményeket, jelenleg azonban
Rétyen kedd reggel 260 centiméteren tetőzött az árhullám, ami még jóval elmarad a 300 centiméteres első figyelmeztetési, illetve a 400 centiméteres, legmagasabb felkészülést igénylő szinttől. Szentkatolnánál már hétfőn délben tetőzött a Feketeügy, akkor 9 centiméterrel haladta meg az elsőfokú figyelmeztetési szintet, vagyis a 300 centimétert.
Sándor László, a Kovásznai megyei vízügy vezetője számokkal is igazolta az elmondottakat
Fotó: Tuchiluș Alex
Ráduly István szerint a tények igazolták, hogy a március 29–30-ra kiadott narancssárga, illetve sárga jelzésű figyelmeztetés megalapozott volt.
Az árvízvédelmet szolgálja az az intézkedés is, hogy a négyfalusi víztározóból – amelyben felgyűlt a hegyekből lefolyó víz, és percenként 18 köbméter folyik bele – ellenőrzött módon eresztik le a vizet a Tatrangba, percenként 12 köbmétert.
Mihai-Ioan Moraru, az Országos Talajjavító Ügynökség (ANIF) Kovászna megyei fiókjának igazgatója
Fotó: Tuchiluș Alex
Mihai-Ioan Moraru elmondta, hogy Márkosréten, miután az átereszek ajtajai a magas vízállás miatt lezáródtak, egy nagy, óránként 600 köbméteres teljesítményű szivattyúval emelik át a vizet a lecsapolóárokból a folyóba, hogy az ne öntse el a falut. Az ANIF megyei vezetője szerint a szivattyú addig marad a gáton, amíg a vízszint vissza nem csökken a normális szintre.
szóljon hozzá!