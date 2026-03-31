Készültség van, árvízveszély nincs Kovászna megyében

Készenlétben vannak a hatóságok Kovászna megyében, de az esőzések egyelőre nem okoztak árvízveszélyt. A vízfolyások szintjét folyamatosan figyelik, több településen pedig megelőző intézkedéseket is hoztak a biztonság érdekében.

Bodor Tünde 2026. március 31., 19:292026. március 31., 19:29

Leginkább egy szűkített munkaüléshez hasonlított a Kovászna megyei prefektus keddi sajtótájékoztatója: részt vett rajta és beszámolt az aktuális helyzetről Daniel Predicioiu ezredes, a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) főfelügyelője, Sándor László mérnök, a Kovászna Megyei Vízgazdálkodási Vállalat (SGA) ügyvezető igazgatója, valamint Mihai-Ioan Moraru, az Országos Talajjavító Ügynökség (ANIF) Kovászna megyei fiókjának igazgatója. Hirdetés A tájékoztatón elhangzott, folyamatosan követik az eseményeket, jelenleg azonban

egyik vízfolyáson sincs olyan vízszint, amely fokozott védelemre való felkészülést igényelne.

Rétyen kedd reggel 260 centiméteren tetőzött az árhullám, ami még jóval elmarad a 300 centiméteres első figyelmeztetési, illetve a 400 centiméteres, legmagasabb felkészülést igénylő szinttől. Szentkatolnánál már hétfőn délben tetőzött a Feketeügy, akkor 9 centiméterrel haladta meg az elsőfokú figyelmeztetési szintet, vagyis a 300 centimétert.

Sándor László, a Kovásznai megyei vízügy vezetője számokkal is igazolta az elmondottakat Fotó: Tuchiluș Alex

Ráduly István szerint a tények igazolták, hogy a március 29–30-ra kiadott narancssárga, illetve sárga jelzésű figyelmeztetés megalapozott volt.

Bácstelekre a katasztrófavédelem megelőzésképpen egy nagy, valamint több kisebb teljesítményű szivattyút telepített.

Az árvízvédelmet szolgálja az az intézkedés is, hogy a négyfalusi víztározóból – amelyben felgyűlt a hegyekből lefolyó víz, és percenként 18 köbméter folyik bele – ellenőrzött módon eresztik le a vizet a Tatrangba, percenként 12 köbmétert.

Mihai-Ioan Moraru, az Országos Talajjavító Ügynökség (ANIF) Kovászna megyei fiókjának igazgatója Fotó: Tuchiluș Alex