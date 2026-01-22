Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat

Idén is kiosztja a 2013-ban alapított Háromszék kultúrájáért díjakat Kovászna Megye Tanácsa és a és Kovászna Megyei Művelődési Központ. A magyar kultúra napja alkalmából ezúttal két képzőművész részesül elismerésben.

A január 22-én, csütörtökön 18 órakor kezdődő ünnepség keretében Ütő Gusztáv és Vinczeffy László képzőművészek vehetik át a díjat a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Ugyanakkor Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára

40 háromszéki és barcasági kultúraszervezőnek ad át a továbbképzésüket igazoló oklevelet.

Az atyhai születésű (1946) Vinczeffy László Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Bukarestben végezte tanulmányait, l970–79-ig rajztanárként (Zágonban), 1983 után a Székely Nemzeti Múzeum képrestaurátoraként tevékenykedett. 1973 óta számos erdélyi városban mutatta be állandó kísérletezésről tanúskodó műveit. Tavaly Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díjával tüntették ki.

Ütő Gusztáv képző- és akcióművész 1958-ban született Sepsiszentgyörgyön. Bár festészet szakon diplomázott Kolozsváron, munkássága elsősorban a performanszai kapcsán ismert. A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusa, a sepsiszentgyörgyi képzőművészeti kar tanszékvezetője, több országos és nemzetközi szakmai intézmény tagja.

Az ünnepségen közreműködnek a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai, a végén kortárs szerzők tartanak Bajor Andor-estet az 1927-ben született író halálának 35. évfordulója apropóján, az idén áprilisra tervezett Bajor-konferencia előhangjaként.