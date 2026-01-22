Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat

Vinczeffy László képzőművészt tavaly Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díjával tüntették ki

Vinczeffy László képzőművészt tavaly Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díjával tüntették ki

Fotó: Farkas Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Idén is kiosztja a 2013-ban alapított Háromszék kultúrájáért díjakat Kovászna Megye Tanácsa és a és Kovászna Megyei Művelődési Központ. A magyar kultúra napja alkalmából ezúttal két képzőművész részesül elismerésben.

Kocsis Károly

2026. január 22., 08:302026. január 22., 08:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A január 22-én, csütörtökön 18 órakor kezdődő ünnepség keretében Ütő Gusztáv és Vinczeffy László képzőművészek vehetik át a díjat a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Ugyanakkor Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára

40 háromszéki és barcasági kultúraszervezőnek ad át a továbbképzésüket igazoló oklevelet.

Az atyhai születésű (1946) Vinczeffy László Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Bukarestben végezte tanulmányait, l970–79-ig rajztanárként (Zágonban), 1983 után a Székely Nemzeti Múzeum képrestaurátoraként tevékenykedett. 1973 óta számos erdélyi városban mutatta be állandó kísérletezésről tanúskodó műveit. Tavaly Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díjával tüntették ki.

Hirdetés

Ütő Gusztáv képző- és akcióművész 1958-ban született Sepsiszentgyörgyön. Bár festészet szakon diplomázott Kolozsváron, munkássága elsősorban a performanszai kapcsán ismert. A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusa, a sepsiszentgyörgyi képzőművészeti kar tanszékvezetője, több országos és nemzetközi szakmai intézmény tagja.

Az ünnepségen közreműködnek a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai, a végén kortárs szerzők tartanak Bajor Andor-estet az 1927-ben született író halálának 35. évfordulója apropóján, az idén áprilisra tervezett Bajor-konferencia előhangjaként.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút
Felbontották a szerződését, új csapatot kell keressen magának Niczuly
Felmérés: az AUR toronymagasan vezet, az RMDSZ a parlamentből való kiesés szélén
A másodosztályban folytatja Magyari Szilárd
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Székelyhon

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút
Székelyhon

Megölhették és a kertben eláshatták a fiatalok az eltűnt 15 éves fiút
Felbontották a szerződését, új csapatot kell keressen magának Niczuly
Székely Sport

Felbontották a szerződését, új csapatot kell keressen magának Niczuly
Felmérés: az AUR toronymagasan vezet, az RMDSZ a parlamentből való kiesés szélén
Krónika

Felmérés: az AUR toronymagasan vezet, az RMDSZ a parlamentből való kiesés szélén
A másodosztályban folytatja Magyari Szilárd
Székely Sport

A másodosztályban folytatja Magyari Szilárd
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Nőileg

Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 21., szerda

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték

Előzetes letartóztatásba került az a Hunyad megyei férfi, aki megszegte a távoltartási végzést Kovászna megyében. A férfi november óta elektronikus megfigyelés alatt állt, miután megfenyegette Háromszéken élő volt élettársát, hogy rágyújtja a házát.

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
2026. január 21., szerda

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon

Fontos bejelentés hangzott el a keddi sepsiszentgyörgyi lakossági fórumon: márciusban népszavazással dönthetnek a lakók arról, hogy milyen város adópolitikáját szeretnék követni.

Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon
Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon
2026. január 20., kedd

Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon
2026. január 20., kedd

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is

Kézdivásárhelyen is elérhető lesz a helyi önkormányzat és a Diakónia Alapítvány által közösen működtetett Gondosóra program, amelynek használói szükség esetén egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek az éjjel-nappal elérhető diszpécserszolgálaton.

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
2026. január 20., kedd

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
2026. január 20., kedd

Új áruház épül Kézdivásárhelyen

A Lidl másfél évtizeddel ezelőtt húzta fel első üzletét Kézdivásárhelyen. Nemrég hozzáfogtak egy új szupermarket megépítéséhez, elvileg egy év leforgása alatt be is fejezik, de nem tervezik mindkettőt megtartani.

Új áruház épül Kézdivásárhelyen
Új áruház épül Kézdivásárhelyen
2026. január 20., kedd

Új áruház épül Kézdivásárhelyen
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam

Aláírásgyűjtést indított a sepsiszentgyörgyi adók túlzott megemelése miatt az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). A kisebbik romániai magyar párt tagjai felrótták az államnak, hogy miközben évek óta sorjázza követeléseit, a kifizetésekkel hátralékban van.

Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam
Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam
2026. január 20., kedd

Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam
2026. január 19., hétfő

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó

Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
2026. január 19., hétfő

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
2026. január 19., hétfő

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket

Több százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
2026. január 19., hétfő

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Hirdetés
2026. január 19., hétfő

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, a Barcsay 125 emlékév keretében tárlatot nyitnak Barcsay Jenő Művészeti anatómia című könyvének giclée-nyomataiból.

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
2026. január 19., hétfő

Barcsay Jenő-tárlat nyílik Sepsiszentgyörgyön
2026. január 19., hétfő

Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat

A kovásznai önkormányzatnak is csökkentenie kell a személyzetét, de turisztikai településként és fürdővárosi minőségében plusz alkalmazottakat igénylő feladatai vannak. Vagyis kevesebb emberrel kell még többet felmutatnia.

Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat
Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat
2026. január 19., hétfő

Súlyos helyzetben a kovásznai önkormányzat
2026. január 18., vasárnap

Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban

Eddigi működésének legjobb évét zárta a sepsiszentgyörgyi Művész mozi, a legsikeresebb film pedig 4000-rel rávert a korábban jegyzett legmagasabb nézőszámra, amit a Kincsem ért el. Külön öröm, hogy a rekorder is magyar produkció.

Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban
Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban
2026. január 18., vasárnap

Rekord rekord hátán a sepsiszentgyörgyi moziban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!