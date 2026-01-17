Jogerősen elítélt fiatalt fogtak el a rendőrök

Megpróbált elmenekülni az őt kereső rendőrök elől egy autólopásért elítélt kézdivásárhelyi fiatal, de elfogták. Javítóintézetbe szállították, hogy hároméves büntetését letöltse.

A kézdivásárhelyi rendőrök a Kovászna megyei csendőrökkel együttműködve csütörtökön intézkedtek egy bírósági ítélet végrehajtása érdekében. Egy 19 éves fiatalt kerestek, aki megpróbált elmenekülni, amikor megtalálták. Azonban – amint a Kovászna megyei rendőrség közleményében olvasható – rövid üldözés után feltartóztatták, bilincsben előállították, majd a kijelölt javítóintézetbe szállították.

Hirdetés

A fiatal 2023 áprilisában elkövetett bűncselekményei miatt került a hatóságok látókörébe: akkor,