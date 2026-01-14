Rovatok
Hivatalosan is elismerték: négyszeres Guinness-rekorder lett a sepsiszentgyörgyi triálos

A Guinness-bizottság elfogadta Orbán-Barra Gábor rekordját • Fotó: SIC FESZT

A Guinness-bizottság elfogadta Orbán-Barra Gábor rekordját

Fotó: SIC FESZT

Fél évvel azután, hogy a SIC Feszt színpadán megdöntötte a saját rekordját, a bizottság hitelesítette az eredményt. A sepsiszentgyörgyi triálkerékpáros, Orbán-Barra Gábor 600 hátsó keréken való ugrással zsebelte be negyedik Guinness-rekordját.

Farkas Orsolya

2026. január 14., 15:492026. január 14., 15:49

Saját teljesítményét szárnyalta túl ismét Orbán-Barra Gábor 2025 augusztusában, amikor a SIC Feszt színpadán újabb kísérletet tett a hátsó keréken való ugrálás világrekordjának megdöntésére. Noha a helyszíni számolások alapján 567-szer sikerült felugrania, a videófelvételek felülírták az eredményt:

a triál-kerékpáros összesen 600 alkalommal ugrott, mindössze 5 perc és 5 másodperc alatt.

Ezzel megdöntötte a 2016-ban saját maga által felállított, világszintű csúcseredményét, amikor „csak” 561 ugrást sikerült elérnie. A Guinness World Records 2026 januárjában hitelesítette az eredményt.

A sepsiszentgyörgyi sportember így immár négyszeres Guinnes-rekorder, ezenfelül nyolcszoros országos bajnok. Orbán-Barra Gábor a Székelyhonnak leszögezte:

a hátsó keréken pattogás világrekordját a közeljövőben biztosan nem akarja felülmúlni,

kivéve akkor, ha időközben valaki más megdönti azt, ugyanis a versenyszellem még mindig dolgozik benne.

Ettől függetlenül nem vonult vissza, sőt, tavaly a magyarországi közönségnek is bemutatkozott a Csillag születik műsor keretében. Extrém produkciójával jókora adrenalinlöketet adott a nézőknek és főként a zsűrinek. Végül a tehetségkutató döntőjébe nem jutott be, de az erdélyi közönség így sem lehet csalódott, hiszen a győztes címet a székelyudvarhelyi apa-lánya duó hozta haza.

korábban írtuk

567 ugrás egy keréken: világrekordot döntött Orbán-Barra Gábor
567 ugrás egy keréken: világrekordot döntött Orbán-Barra Gábor

A sepsiszentgyörgyi triál-kerékpáros a SIC Feszt színpadán döntötte meg a hátsó keréken való pattogás világrekordját, amelyet idáig is ő tartott 561 ugrással. A sportoló és szurkolói bíznak a Guinness World Record elismerésében.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
