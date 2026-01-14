Hivatalosan is elismerték: négyszeres Guinness-rekorder lett a sepsiszentgyörgyi triálos

Fél évvel azután, hogy a SIC Feszt színpadán megdöntötte a saját rekordját, a bizottság hitelesítette az eredményt. A sepsiszentgyörgyi triálkerékpáros, Orbán-Barra Gábor 600 hátsó keréken való ugrással zsebelte be negyedik Guinness-rekordját.

Saját teljesítményét szárnyalta túl ismét Orbán-Barra Gábor 2025 augusztusában, amikor a SIC Feszt színpadán újabb kísérletet tett a hátsó keréken való ugrálás világrekordjának megdöntésére. Noha a helyszíni számolások alapján 567-szer sikerült felugrania, a videófelvételek felülírták az eredményt:

a triál-kerékpáros összesen 600 alkalommal ugrott, mindössze 5 perc és 5 másodperc alatt.

Ezzel megdöntötte a 2016-ban saját maga által felállított, világszintű csúcseredményét, amikor „csak" 561 ugrást sikerült elérnie. A Guinness World Records 2026 januárjában hitelesítette az eredményt. A sepsiszentgyörgyi sportember így immár négyszeres Guinnes-rekorder, ezenfelül nyolcszoros országos bajnok. Orbán-Barra Gábor a Székelyhonnak leszögezte:

a hátsó keréken pattogás világrekordját a közeljövőben biztosan nem akarja felülmúlni,