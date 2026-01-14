Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Hamis segélyhívás miatt indított vizsgálatot a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság egy kedden késő este beérkezett bejelentés nyomán. A rendőrök egész éjjel és szerdán délelőtt is akcióban voltak, mígnem kiderült, hamis volt a riasztás.
A 112-es segélyhívó számon kedden 23:23-kor érkezett bejelentés, miszerint Gelencén egy ittas állapotban kialakult konfliktus során egy személyt a szíven szúrtak, és hogy az áldozat már nem mutatott életjeleket.
A riasztás nyomán a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság azonnal életbe léptette az erőszakos bűncselekményekre vonatkozó eljárásokat, jelentős személyi és logisztikai erőforrásokat mozgósítva.
a hatóságok több magán- és közintézményt, kiemelt helyszíneket vizsgáltak át, valamint tíz személyt ellenőriztek négy településen. A vizsgálat végül megállapította, hogy
Egy 15 éves kiskorú telefonált, aki elismerte tettét. A fiatalra a 112-es segélyhívó indokolatlan használata miatt pénzbírságot szabtak ki, a fiú apját pedig azért büntették meg, mert nem figyelt megfelelően a gyermekére.
A rendőrség hangsúlyozza: minden erőszakos cselekményre utaló jelzést a legnagyobb komolysággal kezelnek, és
A hatóságok ismételten felhívják a figyelme közleményükben arra, hogy a 112-es segélyhívó hamis riasztása nem csupán jogsértés, hanem mások életét is veszélybe sodorhatja, mivel elvonja az erőforrásokat a valódi vészhelyzetektől.
Fél évvel azután, hogy a SIC Feszt színpadán megdöntötte a saját rekordját, a bizottság hitelesítette az eredményt. A sepsiszentgyörgyi triálkerékpáros, Orbán-Barra Gábor 600 hátsó keréken való ugrással zsebelte be negyedik Guinness-rekordját.
2026-ot a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai emlékévvé nyilvánította. Ennek keretében Sepsiszentgyörgyre érkezik Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok vívó, a MOB sportdiplomáciai tanácsadója, illetve Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára.
Nem volt az átlagosnál több hívás a napokban tapasztalt erős fagyok okán a Kovászna Megyei Mentőszolgálatnál, a háziorvosok rendelőjében is legfeljebb a szezonális influenza tüneteivel jelentkeznek a betegek. De vannak más aggasztó jelenségek.
Az emelések ellenére sok háromszéki adófizető már az első napokban törlesztette a kötelezettségeit. Kézdivásárhelyen kisebb sorok alakultak ki, Sepsiszentgyörgyön sorszámhúzást követően, hosszabb várakozással lehetett adót befizetni kedden délelőtt.
A Kovászna megyei Bodzaforduló meteorológiai állomásán kedd reggel mínusz 21 Celsius-fokot mértek. Az idei télen ez eddig a legalacsonyabb hőmérséklet, de a korábbi években voltak ennél jóval hidegebbek is.
Az utcán lopták el egy idős nő táskáját szombat délután Kovászna utcáin. A tettest rövid időn belül sikerült azonosítania a rendőrségnek.
Tavaly szinte minden háromszéki városban hasonló számú baba jött világra, mint tavalyelőtt. A nevek tekintetében továbbra is az Anna és a Dominik a listavezető, de van pár régi, már kevésbé népszerű keresztnév: Erzsébet, Béla, Magdolna, Zsigmond.
2025 őszén az oktatási minisztérium olyan kísérleti programot hirdetett meg középiskolák számára, amely az intézményi autonómia erősítését szolgálta volna. Ám az új kerettantervvel gyakorlatilag lőttek ennek a kezdeményezésnek, és nemcsak annak.
Egyre nagyobb nyomás nehezedik az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre és önkormányzatokra a háromszéki községvezetők szerint. Az adóemelést a vidékiek is megérzik, különösen a kis jövedelműek és az idősek kerülnek nehéz helyzetbe.
A címben megfogalmazott kérdés költőinek tűnhet, pedig van rá precedens. Sőt, néhány kézdivásárhelyi tanácsos nemhogy nem szavazta meg a Bukarest által előírt adóemelést, hanem még kérkedik is vele. Holott nem kellene – mondja a város polgármestere.
