Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket

Hamis segélyhívás miatt indított vizsgálatot a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság egy kedden késő este beérkezett bejelentés nyomán. A rendőrök egész éjjel és szerdán délelőtt is akcióban voltak, mígnem kiderült, hamis volt a riasztás.

A 112-es segélyhívó számon kedden 23:23-kor érkezett bejelentés, miszerint Gelencén egy ittas állapotban kialakult konfliktus során egy személyt a szíven szúrtak, és hogy az áldozat már nem mutatott életjeleket.

A telefonáló „súlyos vészhelyzetről, halálesetről” beszélt, majd megszakadt a hívás és a készülék elérhetetlenné vált.

A riasztás nyomán a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság azonnal életbe léptette az erőszakos bűncselekményekre vonatkozó eljárásokat, jelentős személyi és logisztikai erőforrásokat mozgósítva.

Az ellenőrzések egész éjjel és szerdán délelőtt 11 óráig zajlottak,

a hatóságok több magán- és közintézményt, kiemelt helyszíneket vizsgáltak át, valamint tíz személyt ellenőriztek négy településen. A vizsgálat végül megállapította, hogy

Egy 15 éves kiskorú telefonált, aki elismerte tettét. A fiatalra a 112-es segélyhívó indokolatlan használata miatt pénzbírságot szabtak ki, a fiú apját pedig azért büntették meg, mert nem figyelt megfelelően a gyermekére.

A rendőrség hangsúlyozza: minden erőszakos cselekményre utaló jelzést a legnagyobb komolysággal kezelnek, és