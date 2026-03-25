Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat

A városháza zéró toleranciát hirdet a kiskorúak alkohollal történő kiszolgálásával szemben

A sepsiszentgyörgyi rendőrök pénzbírságot szabtak ki a város egyik vendéglátóhelyének, amiért egy alkalmazott alkoholt szolgált fel egy 16 és egy 17 éves fiatalnak. A bírság mellé az önkormányzat elrendelte a helyiség tevékenységének felfüggesztését.

Székelyhon 2026. március 25., 18:292026. március 25., 18:29

A rendőrség február 26-i ellenőrzése során szabálytalanságot állapított meg az 1918. December 1. úton található egyik vendéglátóhelyen: a rendőrök

tetten érték az egyik alkalmazottat, amint sört szolgált fel két kiskorúnak

anélkül, hogy a törvényes korhatár ellenőrzése érdekében elkérte volna a személyazonossági igazolványukat. A rendőrség által kiszabott

20 ezer lejes bírság mellett az önkormányzat elrendelte a helyiség tevékenységének felfüggesztését

az ilyen esetekben kiszabható maximális időtartamra, azaz 30 napra (március 24. és április 22. között). Az eset kapcsán a polgármesteri hivatal is közzétett egy bejegyzést, miszerint zéró toleranciát hirdet a kiskorúak alkohollal történő kiszolgálásával szemben. A helyi hatóságok figyelmeztetik a vendéglátóegységek és üzletek vezetőit, hogy

a hasonló ellenőrzések folytatódnak,