Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Halálos baleset történt Kézdisárfalva és Ozsdola között a 2D jelzésű országúton, szerdán.

Székelyhon

2026. január 16., 16:162026. január 16., 16:16

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság pénteki tájékoztatása szerint munkatársaikat szerdán nem sokkal déli 12 óra után értesítették, hogy

felborult egy traktor Kézdisárfalva és Ozsdola között.

A helyszíni vizsgálatok során megállapították, hogy a sofőr elvesztette az uralmát a járműszerelvény felett, lesodródott az úttestről, egy hídpillérnek ütközött, majd felborult.

Az 53 éves sofőr a kórházba szállítás közben életét vesztette.

A rendőrség folytatja a vizsgálatokat annak érdekében, hogy pontosan megállapíthassák az eset körülményeit.

Kovászna megye Háromszék Baleset
