Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam

Aláírásgyűjtést indított a sepsiszentgyörgyi adók túlzott megemelése miatt az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). A kisebbik romániai magyar párt tagjai felrótták az államnak, hogy miközben évek óta sorjázza követeléseit, a kifizetésekkel hátralékban van.

A párt kézdiszéki, megyei és megyeszékhelyi elnöke hétfőn sajtótájékoztatón részletezte, mit vár el a sepsiszentgyörgyi városvezetéstől.

Az EMSZ sepsiszentgyörgyi szervezete kiáll a lakosság mellett, amelyet rendkívüli módon megterhelnek a megemelt helyi adók

– mondta Kolcza István, az EMSZ Kovászna megyei elnöke, aki ugyanakkor vállalkozóként is felrótta az államnak, hogy eddig is emelt ritmusban sorjázta követeléseit, de a kifizetésekkel hátralékban van. Papp Attila, a szervezet kézdiszéki elnöke két pontban sorolta, miben kellett volna másként döntenie a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek:

magánszemélyeknél az ingatlan adózandó értékét másként kellett volna beszorozniuk, mivel jelenleg egy épületnek a piaci ár többszöröse is lehet az adó alapjául szolgáló értéke

más módon kellett volna alkalmazniuk a törvényes szorzókat.

Kádár Imola, az EMSZ városi elnöke szerint leginkább

a garázsok koncessziós bérének

a járműveknek

és a jogi személyek területadójának

hatalmas mértékű növekedése a felháborító. Ami a garázsokat illeti, jogos lehet a polgármester igénye, hogy egységesebb legyen a városkép, vagy a garázsok után fizetendő bér (ami múlt évben 24 és 1300 lej között mozgott), de a kötelező felújításra – tekintve a polgárok teherbíró képességét – 3 éves határidőt kellett volna adni, vélekedett Kádár Imola. Az EMSZ aláírásgyűjtést indít azzal a céllal, hogy