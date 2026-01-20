Rovatok
Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam

A túlzott adóemelés ellen tiltakozik az EMSZ

A túlzott adóemelés ellen tiltakozik az EMSZ

Fotó: Bodor Tünde

Aláírásgyűjtést indított a sepsiszentgyörgyi adók túlzott megemelése miatt az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). A kisebbik romániai magyar párt tagjai felrótták az államnak, hogy miközben évek óta sorjázza követeléseit, a kifizetésekkel hátralékban van.

Bodor Tünde

2026. január 20., 08:252026. január 20., 08:25

A párt kézdiszéki, megyei és megyeszékhelyi elnöke hétfőn sajtótájékoztatón részletezte, mit vár el a sepsiszentgyörgyi városvezetéstől.

Idézet
Az EMSZ sepsiszentgyörgyi szervezete kiáll a lakosság mellett, amelyet rendkívüli módon megterhelnek a megemelt helyi adók

– mondta Kolcza István, az EMSZ Kovászna megyei elnöke, aki ugyanakkor vállalkozóként is felrótta az államnak, hogy eddig is emelt ritmusban sorjázta követeléseit, de a kifizetésekkel hátralékban van. Papp Attila, a szervezet kézdiszéki elnöke két pontban sorolta, miben kellett volna másként döntenie a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek:

  • magánszemélyeknél az ingatlan adózandó értékét másként kellett volna beszorozniuk, mivel jelenleg egy épületnek a piaci ár többszöröse is lehet az adó alapjául szolgáló értéke

  • más módon kellett volna alkalmazniuk a törvényes szorzókat.

Kádár Imola, az EMSZ városi elnöke szerint leginkább

  • a garázsok koncessziós bérének

  • a járműveknek

  • és a jogi személyek területadójának

hatalmas mértékű növekedése a felháborító. Ami a garázsokat illeti, jogos lehet a polgármester igénye, hogy egységesebb legyen a városkép, vagy a garázsok után fizetendő bér (ami múlt évben 24 és 1300 lej között mozgott), de a kötelező felújításra – tekintve a polgárok teherbíró képességét – 3 éves határidőt kellett volna adni, vélekedett Kádár Imola. Az EMSZ aláírásgyűjtést indít azzal a céllal, hogy

a helyi tanács vonja vissza a túlzott mértékben megemelt adókról szóló határozatot és a lehető legalacsonyabb adókat terheljék rá a helyi lakosságra,

mert „az adó nem lehet büntetés”, és nem a lakosságnak kell megfizetnie a rossz politikai döntések árát, hangzott el. A tavalyi áfaemelés, infláció, az energiahordozók árának drágulása után a lakosság és a vállalkozók is nehezen viselik az újabb terheket – jelezték az EMSZ tagjai.
Papp Attila megfogalmazta azt az elvárást is, hogy

az RMDSZ, a polgármester használja befolyását ott, ahonnan ez a lavina elindult: a kormányban módosítsák a rendeletet

(elsősorban a lakások adójának alapjául szolgáló érték számítási módját), ahogy az előző megszorítási csomagot előíró jogszabályt is módosították.

Az adóemelésre vonatkozó határozat visszavonását célzó ívet az EMSZ-székházban (Sepsiszentgyörgy, Bánki Donát u. 36. sz) vagy az EMSZ Facebook-oldalán lehet aláírni.

Mi váltotta ki az elégedetlenséget?

A bukaresti kormány fiskális csomagja értelmében (amely decemberben kiállta az alkotmányosság próbáját) január elsejétől mintegy 70-80 százalékkal – esetenként ennél jóval többel – növekedett az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke országszerte. Ezzel egy időben átlagosan hasonló mértékben, a szennyezés mértékétől függően megemelték a gépjárműadót is.

Háromszék Adózás Tiltakozás EMSZ
