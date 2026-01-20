Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam

A túlzott adóemelés ellen tiltakozik az EMSZ
Aláírásgyűjtést indított a sepsiszentgyörgyi adók túlzott megemelése miatt az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). A kisebbik romániai magyar párt tagjai felrótták az államnak, hogy miközben évek óta sorjázza követeléseit, a kifizetésekkel hátralékban van.
A párt kézdiszéki, megyei és megyeszékhelyi elnöke hétfőn sajtótájékoztatón részletezte, mit vár el a sepsiszentgyörgyi városvezetéstől.
– mondta Kolcza István, az EMSZ Kovászna megyei elnöke, aki ugyanakkor vállalkozóként is felrótta az államnak, hogy eddig is emelt ritmusban sorjázta követeléseit, de a kifizetésekkel hátralékban van. Papp Attila, a szervezet kézdiszéki elnöke két pontban sorolta, miben kellett volna másként döntenie a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek:
magánszemélyeknél az ingatlan adózandó értékét másként kellett volna beszorozniuk, mivel jelenleg egy épületnek a piaci ár többszöröse is lehet az adó alapjául szolgáló értéke
más módon kellett volna alkalmazniuk a törvényes szorzókat.
Kádár Imola, az EMSZ városi elnöke szerint leginkább
a garázsok koncessziós bérének
a járműveknek
és a jogi személyek területadójának
hatalmas mértékű növekedése a felháborító. Ami a garázsokat illeti, jogos lehet a polgármester igénye, hogy egységesebb legyen a városkép, vagy a garázsok után fizetendő bér (ami múlt évben 24 és 1300 lej között mozgott), de a kötelező felújításra – tekintve a polgárok teherbíró képességét – 3 éves határidőt kellett volna adni, vélekedett Kádár Imola. Az EMSZ aláírásgyűjtést indít azzal a céllal, hogy
mert „az adó nem lehet büntetés”, és nem a lakosságnak kell megfizetnie a rossz politikai döntések árát, hangzott el. A tavalyi áfaemelés, infláció, az energiahordozók árának drágulása után a lakosság és a vállalkozók is nehezen viselik az újabb terheket – jelezték az EMSZ tagjai.
Papp Attila megfogalmazta azt az elvárást is, hogy
(elsősorban a lakások adójának alapjául szolgáló érték számítási módját), ahogy az előző megszorítási csomagot előíró jogszabályt is módosították.
Az adóemelésre vonatkozó határozat visszavonását célzó ívet az EMSZ-székházban (Sepsiszentgyörgy, Bánki Donát u. 36. sz) vagy az EMSZ Facebook-oldalán lehet aláírni.
Mi váltotta ki az elégedetlenséget?
A bukaresti kormány fiskális csomagja értelmében (amely decemberben kiállta az alkotmányosság próbáját) január elsejétől mintegy 70-80 százalékkal – esetenként ennél jóval többel – növekedett az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke országszerte. Ezzel egy időben átlagosan hasonló mértékben, a szennyezés mértékétől függően megemelték a gépjárműadót is.
Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.
Több százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.
