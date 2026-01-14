Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Három év elteltével sikerül beüzemelni a székelykeresztúri kisvágóhidat?

Három éve lakat van a kisvágóhíd kapuján

Három éve lakat van a kisvágóhíd kapuján

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elhúzódott a Székelykeresztúron megépült kisvágóhíd beüzemelése, annak ellenére, hogy több mint egy éve minden bürokratikus akadályt sikerült elhárítani. Ez részben a polgármesteri hivatal személyzethiányának is betudható.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 14., 12:422026. január 14., 12:42

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Három évnyi munka után 2022-ben jelentette be a székelykeresztúri városvezetés, hogy megépült a kisvágóhíd a település határában, amelynek kivitelezését közösen finanszírozták Hargita Megye Tanácsával.

A mintegy 300 négyzetméteres hasznos felülettel rendelkező épületben van vágásra alkalmas rész, hűtött tárolóhelyiség, irodák, valamint saját kazánház is.

A bürokratikus okok elhárultak

Az üzemeltetéshez szükséges engedélyek és más dokumentumok szerint havonta kétszáz kisebb testű állatot (juh, kecske, disznó), vagy negyven nagyobb testűt (szarvasmarha, ló) lehet majd levágni a létesítményben.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A helyi önkormányzat úgy döntött, hogy külsős cégre bízza a működtetést, hiszen ez tűnik a legésszerűbb megoldásnak. El is kezdték az ennek megszervezéséhez szükséges bürokratikus munkát, ám kisvártatva akadályba ütköztek. Tudni kell ugyanis, hogy

ugyanazon telekkönyvön szerepelt a kisvágóhíd, mint a megyei önkormányzat által létrehozott helyi hulladéklerakó, így a terület ügykezelése korábban a megyei intézményhez került át.

Ezt kellett visszaadja a Hargita Megye Tanácsa Székelykeresztúrnak a működtetés megszervezéséhez, amelyet 2024-ben meg is tett. Ezt követően mindenki arra számított, hogy hamarosan elindulhat a tevékenység a létesítményben, ám a vágások azóta sem kezdődtek el.

Idézet
Nekünk fáj az, hogy évek teltek el, mégsem sikerült beüzemelni a székelykeresztúri kisvágóhidat. Mivel nincs tevékenység az épületben, annak állapota folyamatosan romlik”

– fogalmazott lapunknak Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Megerősítette, hogy a város önkormányzata korábban arról tájékoztatta őt, hogy a megyei tanács az ügykezelésükbe kell adja a területet, amelyen a kisvágóhíd található, ezt követően pedig már nincs akadálya a tevékenység megszervezésének. Ők ennek eleget is tettek, így nem érti, hogy jelenleg mi a probléma.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Hivatali nehézségek

Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere közölte:

tavaly év közepéig hivatalosan is visszavették saját ügykezelésükbe az említett területet, ugyanakkor a kisvágóhidat is betelekkönyvezték.

Jelenleg készül az iratcsomó egy helyi határozattervezethez, amelynek elfogadását követően licitre bocsáthatják a kisvágóhíd bérbe adását. Bízik benne, hogy most már egy hónapon belül sikerül összeállítani az említett dokumentációt.

Hirdetés

Az elöljáró elismerte, hogy valóban elhúzódtak a kisvágóhíd beüzemelésével kapcsolatos folyamatok, aminek az elsődleges okát a hivatalban felmerült nehézségek képezik. Tudni kell, hogy

a szükségesnél eleve kevesebb alkalmazott dolgozik náluk, így mindegyikük túlterhelt.

A helyzetüket az sem könnyíti meg, hogy az elmúlt időszakban többen is elmentek nyugdíjba a polgármesteri hivataltól, akiknek a pótlása nem egyszerű feladat.

Udvarhelyszék Székelykeresztúr
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Ez lesz Szász András első Európa-bajnoksága felnőtt szinten
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Székelyhon

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
Székelyhon

Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Székely Sport

A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Krónika

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Ez lesz Szász András első Európa-bajnoksága felnőtt szinten
Székely Sport

Ez lesz Szász András első Európa-bajnoksága felnőtt szinten
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Nőileg

Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 14., szerda

Maros megyéből indult, és most Európa legkeresettebb bűnözői közül is kiemelkedik: jutalmat adnak érte

Két román állampolgár is szerepel Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján. Egyikük a mezőméhesi nőgyilkosság feltételezett elkövetője – szúrta ki a Digi24 hírportál.

Maros megyéből indult, és most Európa legkeresettebb bűnözői közül is kiemelkedik: jutalmat adnak érte
Maros megyéből indult, és most Európa legkeresettebb bűnözői közül is kiemelkedik: jutalmat adnak érte
2026. január 14., szerda

Maros megyéből indult, és most Európa legkeresettebb bűnözői közül is kiemelkedik: jutalmat adnak érte
Hirdetés
2026. január 14., szerda

Közvitán a közigazgatási reform: több milliárd lejjel csökkenhetnek az állami kiadások

A helyi és a központi közigazgatás reformjáról szóló törvénytervezet indoklása szerint az intézkedéscsomag alkalmazásával 2026-ban 3,367 milliárd lejjel csökkennek a költségvetési kiadások.

Közvitán a közigazgatási reform: több milliárd lejjel csökkenhetnek az állami kiadások
Közvitán a közigazgatási reform: több milliárd lejjel csökkenhetnek az állami kiadások
2026. január 14., szerda

Közvitán a közigazgatási reform: több milliárd lejjel csökkenhetnek az állami kiadások
2026. január 14., szerda

Ami stabilan magas ebben az országban: infláció

A novemberi 9,76 százalékról tavaly decemberben 9,69 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Ami stabilan magas ebben az országban: infláció
Ami stabilan magas ebben az országban: infláció
2026. január 14., szerda

Ami stabilan magas ebben az országban: infláció
2026. január 14., szerda

Közlekedési kihágások Hargita megyében: ittas sofőr Gyergyószentmiklóson, bejegyzetlen gépjármű Csíkszeredában

Két súlyos közlekedési szabályszegést is feltártak a rendőrök kedden Hargita megyében.

Közlekedési kihágások Hargita megyében: ittas sofőr Gyergyószentmiklóson, bejegyzetlen gépjármű Csíkszeredában
Közlekedési kihágások Hargita megyében: ittas sofőr Gyergyószentmiklóson, bejegyzetlen gépjármű Csíkszeredában
2026. január 14., szerda

Közlekedési kihágások Hargita megyében: ittas sofőr Gyergyószentmiklóson, bejegyzetlen gépjármű Csíkszeredában
Hirdetés
2026. január 14., szerda

Sílécen ment be dolgozni Szebenben egy férfi – videó

Egy szebeni férfit filmeztek le, amint túrasíléccel közlekedett az út szélén. Noha az úton el volt takarítva a hó, a széleken felgyűlt hómennyiség alkalmas volt a siklásra.

Sílécen ment be dolgozni Szebenben egy férfi – videó
Sílécen ment be dolgozni Szebenben egy férfi – videó
2026. január 14., szerda

Sílécen ment be dolgozni Szebenben egy férfi – videó
2026. január 14., szerda

Bolojan: Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának

A tanügyben vagy a szenátusban tavaly már bevezették a költségcsökkentő intézkedéseket, újabb megszorítások nem indokoltak – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan.

Bolojan: Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának
Bolojan: Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának
2026. január 14., szerda

Bolojan: Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának
2026. január 14., szerda

Székelyföldön több mint 250 iskolavezetőt érint a januári kinevezés

Januárban az iskolaigazgatók hatvan százalékának jár le a vezetői megbízatása, péntekig a megyei tanfelügyelőségeknek ki kell nevezniük az új iskolavezetőket. Székelyföldön több mint 250 iskolavezetőt érint az intézkedés.

Székelyföldön több mint 250 iskolavezetőt érint a januári kinevezés
Székelyföldön több mint 250 iskolavezetőt érint a januári kinevezés
2026. január 14., szerda

Székelyföldön több mint 250 iskolavezetőt érint a januári kinevezés
Hirdetés
2026. január 14., szerda

Tizenöt fokot melegedett egyetlen nap alatt

Érezhetően enyhébb reggelre ébredtünk szerdán, Székelyföld-szerte többnyire csak mínusz 6–8 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet.

Tizenöt fokot melegedett egyetlen nap alatt
Tizenöt fokot melegedett egyetlen nap alatt
2026. január 14., szerda

Tizenöt fokot melegedett egyetlen nap alatt
2026. január 14., szerda

Elbocsátások, bérpótlékok lefaragása – részletek a minisztériumok spórolási terveiről

A fejlesztési minisztérium honlapján kedd este közzétett törvénytervezet szerint 2026-ban a központi közigazgatásban a 2025-ös szinthez képest tíz százalékkal csökkennek – az alapbérek érintése nélkül – a személyi jellegű kiadások.

Elbocsátások, bérpótlékok lefaragása – részletek a minisztériumok spórolási terveiről
Elbocsátások, bérpótlékok lefaragása – részletek a minisztériumok spórolási terveiről
2026. január 14., szerda

Elbocsátások, bérpótlékok lefaragása – részletek a minisztériumok spórolási terveiről
2026. január 14., szerda

Síszezon Háromszéken: van működő pálya, de egyre szűkül a választék

Jelenleg két helyszínen működnek a felvonók Kovászna megyében: Sugásfürdőn és Nagypatakon. Noha síelésre alkalmas terep még lenne a térségben, a hóhiány és a költségek miatt a pályák nem üzemelnek. Mutatjuk a háromszéki sípálya-körképet.

Síszezon Háromszéken: van működő pálya, de egyre szűkül a választék
Síszezon Háromszéken: van működő pálya, de egyre szűkül a választék
2026. január 14., szerda

Síszezon Háromszéken: van működő pálya, de egyre szűkül a választék
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!