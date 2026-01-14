Elhúzódott a Székelykeresztúron megépült kisvágóhíd beüzemelése, annak ellenére, hogy több mint egy éve minden bürokratikus akadályt sikerült elhárítani. Ez részben a polgármesteri hivatal személyzethiányának is betudható.

Három évnyi munka után 2022-ben jelentette be a székelykeresztúri városvezetés, hogy megépült a kisvágóhíd a település határában, amelynek kivitelezését közösen finanszírozták Hargita Megye Tanácsával.

A mintegy 300 négyzetméteres hasznos felülettel rendelkező épületben van vágásra alkalmas rész, hűtött tárolóhelyiség, irodák, valamint saját kazánház is.

A bürokratikus okok elhárultak Az üzemeltetéshez szükséges engedélyek és más dokumentumok szerint havonta kétszáz kisebb testű állatot (juh, kecske, disznó), vagy negyven nagyobb testűt (szarvasmarha, ló) lehet majd levágni a létesítményben.

A helyi önkormányzat úgy döntött, hogy külsős cégre bízza a működtetést, hiszen ez tűnik a legésszerűbb megoldásnak. El is kezdték az ennek megszervezéséhez szükséges bürokratikus munkát, ám kisvártatva akadályba ütköztek. Tudni kell ugyanis, hogy

ugyanazon telekkönyvön szerepelt a kisvágóhíd, mint a megyei önkormányzat által létrehozott helyi hulladéklerakó, így a terület ügykezelése korábban a megyei intézményhez került át.

Ezt kellett visszaadja a Hargita Megye Tanácsa Székelykeresztúrnak a működtetés megszervezéséhez, amelyet 2024-ben meg is tett. Ezt követően mindenki arra számított, hogy hamarosan elindulhat a tevékenység a létesítményben, ám a vágások azóta sem kezdődtek el.

Nekünk fáj az, hogy évek teltek el, mégsem sikerült beüzemelni a székelykeresztúri kisvágóhidat. Mivel nincs tevékenység az épületben, annak állapota folyamatosan romlik”

– fogalmazott lapunknak Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Megerősítette, hogy a város önkormányzata korábban arról tájékoztatta őt, hogy a megyei tanács az ügykezelésükbe kell adja a területet, amelyen a kisvágóhíd található, ezt követően pedig már nincs akadálya a tevékenység megszervezésének. Ők ennek eleget is tettek, így nem érti, hogy jelenleg mi a probléma.

Hivatali nehézségek Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere közölte:

tavaly év közepéig hivatalosan is visszavették saját ügykezelésükbe az említett területet, ugyanakkor a kisvágóhidat is betelekkönyvezték.

Jelenleg készül az iratcsomó egy helyi határozattervezethez, amelynek elfogadását követően licitre bocsáthatják a kisvágóhíd bérbe adását. Bízik benne, hogy most már egy hónapon belül sikerül összeállítani az említett dokumentációt. Az elöljáró elismerte, hogy valóban elhúzódtak a kisvágóhíd beüzemelésével kapcsolatos folyamatok, aminek az elsődleges okát a hivatalban felmerült nehézségek képezik. Tudni kell, hogy

a szükségesnél eleve kevesebb alkalmazott dolgozik náluk, így mindegyikük túlterhelt.