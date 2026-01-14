Három éve lakat van a kisvágóhíd kapuján
Fotó: Olti Angyalka
Elhúzódott a Székelykeresztúron megépült kisvágóhíd beüzemelése, annak ellenére, hogy több mint egy éve minden bürokratikus akadályt sikerült elhárítani. Ez részben a polgármesteri hivatal személyzethiányának is betudható.
Három évnyi munka után 2022-ben jelentette be a székelykeresztúri városvezetés, hogy megépült a kisvágóhíd a település határában, amelynek kivitelezését közösen finanszírozták Hargita Megye Tanácsával.
Az üzemeltetéshez szükséges engedélyek és más dokumentumok szerint havonta kétszáz kisebb testű állatot (juh, kecske, disznó), vagy negyven nagyobb testűt (szarvasmarha, ló) lehet majd levágni a létesítményben.
Fotó: Olti Angyalka
A helyi önkormányzat úgy döntött, hogy külsős cégre bízza a működtetést, hiszen ez tűnik a legésszerűbb megoldásnak. El is kezdték az ennek megszervezéséhez szükséges bürokratikus munkát, ám kisvártatva akadályba ütköztek. Tudni kell ugyanis, hogy
Ezt kellett visszaadja a Hargita Megye Tanácsa Székelykeresztúrnak a működtetés megszervezéséhez, amelyet 2024-ben meg is tett. Ezt követően mindenki arra számított, hogy hamarosan elindulhat a tevékenység a létesítményben, ám a vágások azóta sem kezdődtek el.
– fogalmazott lapunknak Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Megerősítette, hogy a város önkormányzata korábban arról tájékoztatta őt, hogy a megyei tanács az ügykezelésükbe kell adja a területet, amelyen a kisvágóhíd található, ezt követően pedig már nincs akadálya a tevékenység megszervezésének. Ők ennek eleget is tettek, így nem érti, hogy jelenleg mi a probléma.
Fotó: Olti Angyalka
Koncz Hunor János, Székelykeresztúr polgármestere közölte:
Jelenleg készül az iratcsomó egy helyi határozattervezethez, amelynek elfogadását követően licitre bocsáthatják a kisvágóhíd bérbe adását. Bízik benne, hogy most már egy hónapon belül sikerül összeállítani az említett dokumentációt.
Az elöljáró elismerte, hogy valóban elhúzódtak a kisvágóhíd beüzemelésével kapcsolatos folyamatok, aminek az elsődleges okát a hivatalban felmerült nehézségek képezik. Tudni kell, hogy
A helyzetüket az sem könnyíti meg, hogy az elmúlt időszakban többen is elmentek nyugdíjba a polgármesteri hivataltól, akiknek a pótlása nem egyszerű feladat.
