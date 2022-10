Elkészült a székelykeresztúri kisvágóhíd, de ki fogja működtetni?

Megépült ugyan, de még nem sikerült üzembe helyezni a székelykeresztúri kisvágóhidat, ahol kecskék, juhok és disznók, illetve lovak és szarvasmarhák feldolgozására is lenne lehetőség. A polgármesteri hivatal külsős vállalatokra bízná a munkát.

A környéken nevelt jószágok húsának helyi értékesítése érdekében fogott bele a székelykeresztúri önkormányzat egy kisvágóhíd építésébe. Az akkor 3,1 millió lejre becsült költségek közel felét Hargita Megye Tanácsa biztosította, a többit saját forrásaiból teremtette elő a kisváros.

A három évig tartó munka eredményeként mára elkészült a kisvágóhíd, továbbá, ha bonyodalmak árán is, de a közművesítés is megtörtént, amelyet hivatalosan is átvett a városvezetés – jelezte megkeresésünkre Koncz Hunor János székelykeresztúri polgármester, hozzátéve, már csak a létesítmény takarítása van hátra.