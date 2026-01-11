Halálos is lehet az utcán éjszakázni a rendkívüli hidegben

Értesítsék a helyi rendőrséget vagy az éjjeli menedékhelyet, ha hajléktalan embereket észlelnek az utcán – hívja fel a marosvásárhelyiek figyelmét a polgármesteri hivatal, tekintettel a következő napok rendkívül alacsony hőmérsékletére.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala felhívja a városlakók figyelmét arra, hogy ne menjenek el közömbösen a hajléktalan emberek mellett, különösen a következő időszakban várható alacsony hőmérsékletek ideje alatt, hiszen

akár halálos is lehet a szabad ég alatt éjszakázni.

Mint írják, amennyiben hajléktalan embereket látnak az utcán, az alábbi számokon jelezhetik:

Nem maradnak magukra kiszolgáltatottságukban a székelyföldi hajléktalanok, a régió minden városában felkészülten várják őket a hajléktalanszállók, nemcsak meleg szállással, hanem meleg étellel is.

A következő néhány nap jelentős lehűlést hoz, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, rétegesen öltözködjenek, és figyeljenek az idősek, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévők védelmére.

Az autósokat téli felszerelés használatára és az aktuális útviszonyok figyelembevételére intik.