Halálos is lehet az utcán éjszakázni a rendkívüli hidegben

Értesítsék a helyi rendőrséget vagy az éjjeli menedékhelyet, ha hajléktalan embereket észlelnek az utcán – hívja fel a marosvásárhelyiek figyelmét a polgármesteri hivatal, tekintettel a következő napok rendkívül alacsony hőmérsékletére.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala felhívja a városlakók figyelmét arra, hogy ne menjenek el közömbösen a hajléktalan emberek mellett, különösen a következő időszakban várható alacsony hőmérsékletek ideje alatt, hiszen
Nem maradnak magukra kiszolgáltatottságukban a székelyföldi hajléktalanok, a régió minden városában felkészülten várják őket a hajléktalanszállók, nemcsak meleg szállással, hanem meleg étellel is.
Mint írják, amennyiben hajléktalan embereket látnak az utcán, az alábbi számokon jelezhetik:
Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség: 0265-250 760; Marosvásárhelyi Éjjeli Menedékhely (non-stop): 0265-253 234, 0365-422 575.
A következő néhány nap jelentős lehűlést hoz, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, rétegesen öltözködjenek, és figyeljenek az idősek, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévők védelmére.
Az autósokat téli felszerelés használatára és az aktuális útviszonyok figyelembevételére intik.
