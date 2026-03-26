Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson

Már csak néhány nap maradt a kedvezményes adófizetési időszakból, ezen a héten még két munkanap áll rendelkezésre, és ezen kívül jövő hétfőn és kedden lehet még élni a lehetőséggel.
A pénzügyi osztály adatai szerint az idei év sajátos képet mutat. Miközben országos rendelkezés miatt jelentősen nőttek a helyi adók, (úgy is, hogy a helyi adók egyike sem nagyobb semmivel a kormány által előírt kötelező minimumnál) a befizetések is változtak.
Az első két hónapban eléggé visszafogott volt az adófizetés hajlandóság (ebben valószínűleg közrejátszott, hogy az általános felháborodás miatt reménykedtek az emberek az adók mérséklésében).
Amint a városházán érdeklődve megtudtuk, 2025 hasonló időszakában, vagyis március végén 5 munkanap alatt 853 nyugtát állítottak ki, most viszont az elmúlt öt napban 1332 nyugtát adtak ki a pénztárnál, ami azt jelenti, hogy
Az önkormányzat pénzügyi osztálya érdeklődésünkre válaszolva közölte, hogy 2026-ban, az év elejétől mostanig 6 600 617 lej folyt be a városkasszába helyi adók és illetékek befizetéséből, ami
A befizetések összege annak ellenére nőtt, hogy az év elejétől mostanig 8300 darab nyugtát állítottak ki, míg egy éve ez a szám 10 ezer volt.
Ez azt jelzi, hogy 2026-ban eddig kevesebb adófizető törlesztette az adóit, viszont átlagosan nagyobb összegeket fizettek be. Ennek fő oka az adók növekedése.
Az adatokból kiszámítható, hogy 2025-ben 585 lej értékű volt átlagosan a nyugták értéke, míg ez a szám, idén 795 lejre nőtt. Ez 210 lejes növekedést jelent, százalékban kifejezve pedig 36 százalék plusz a változás.
