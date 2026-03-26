Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson

Már csak néhány nap maradt a kedvezményes adófizetési időszakból, ezen a héten még két munkanap áll rendelkezésre, és ezen kívül jövő hétfőn és kedden lehet még élni a lehetőséggel.

Gergely Imre 2026. március 26., 10:132026. március 26., 10:13

A pénzügyi osztály adatai szerint az idei év sajátos képet mutat. Miközben országos rendelkezés miatt jelentősen nőttek a helyi adók, (úgy is, hogy a helyi adók egyike sem nagyobb semmivel a kormány által előírt kötelező minimumnál) a befizetések is változtak. Az első két hónapban eléggé visszafogott volt az adófizetés hajlandóság (ebben valószínűleg közrejátszott, hogy az általános felháborodás miatt reménykedtek az emberek az adók mérséklésében).

Márciustól viszont megnőtt a forgalom az önkormányzat pénzügyi osztályán, az utóbbi napokban pedig különösen.

Amint a városházán érdeklődve megtudtuk, 2025 hasonló időszakában, vagyis március végén 5 munkanap alatt 853 nyugtát állítottak ki, most viszont az elmúlt öt napban 1332 nyugtát adtak ki a pénztárnál, ami azt jelenti, hogy

idén ebben az időszakban 476 személlyel több volt a befizetők létszáma, mint egy évvel korábban ilyenkor, ez pedig 56 százalékos növekedést jelent.

Az önkormányzat pénzügyi osztálya érdeklődésünkre válaszolva közölte, hogy 2026-ban, az év elejétől mostanig 6 600 617 lej folyt be a városkasszába helyi adók és illetékek befizetéséből, ami

12, 8 százalékkal több, mint 2025 első három hónapjában, amikor 5 849 836 lejjel zárták az első három hónapot.