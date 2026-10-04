Hajnalban és délelőtt is rengett a föld

A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt vasárnap délelőtt 11 óra 9 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

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A szeizmikus mozgás 124,7 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 52 kilométerre volt Buzăutól, 62 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 63 kilométerre Focșani-tól és 64 kilométerre Brassótól.

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Hajnalban 6 óra 5 perckor egy másik, a Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengést regisztráltak ugyanabban a szeizmikus térségben, 114,6 kilométeres mélységben. Epicentruma 51 kilométerre volt Buzăutól, 59 kilométerre Focșani-tól, 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 68 kilométerre Brassótól.

Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében – emlékeztet az Agerpres.