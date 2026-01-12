Gyorsan terjed az influenza: többszöröse az esetszám az elmúlt évek átlagának

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerint felgyorsult az influenza terjedése Romániában, ezért a szakembereik azt javasolják, hogy a védőoltásra jogosultak – különösen a súlyos betegség magas kockázatának kitett személyek – haladéktalanul oltassák be magukat.

Székelyhon 2026. január 12., 10:122026. január 12., 10:12

Az INSP hétfői közleményében hangsúlyozta: a korai antivirális kezelés kulcsfontosságú a szövődmények megelőzésében, és a hosszú távú gondozást nyújtó intézményekben a vírusellenes megelőzés akkor is indokolt lehet, ha az érintettek be vannak oltva. Az intézet felhívta a figyelmet arra is, hogy

a kórházakban és bentlakásos intézményekben ajánlott a maszkviselés ebben az időszakban,

és különösen fontos a lakosság tájékoztatása arról, hogy a higiénés szabályok betartásával csökkenteni lehet a súlyos betegségek terjedését és hatását. Az INSP közlése szerint december 29. és január 4. közötti héten több mint 61 ezer légúti fertőzéses esetet regisztráltak az országban, ami ugyan kevesebb az előző hétnél – részben azért, mert az ünnepi időszakban kevesebb esetet jelentettek –, de jóval meghaladja a tavalyi szezon azonos időszakának adatait. Ugyanebben az időszakban

több mint tízezer klinikai influenzás esetet jelentettek, ami többszöröse az elmúlt évek átlagának.