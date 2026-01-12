Gyorsan terjed az influenza: többszöröse az esetszám az elmúlt évek átlagának

Fotó: Pexels
Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerint felgyorsult az influenza terjedése Romániában, ezért a szakembereik azt javasolják, hogy a védőoltásra jogosultak – különösen a súlyos betegség magas kockázatának kitett személyek – haladéktalanul oltassák be magukat.
Az INSP hétfői közleményében hangsúlyozta: a korai antivirális kezelés kulcsfontosságú a szövődmények megelőzésében, és a hosszú távú gondozást nyújtó intézményekben a vírusellenes megelőzés akkor is indokolt lehet, ha az érintettek be vannak oltva.
Az intézet felhívta a figyelmet arra is, hogy
és különösen fontos a lakosság tájékoztatása arról, hogy a higiénés szabályok betartásával csökkenteni lehet a súlyos betegségek terjedését és hatását.
Az INSP közlése szerint december 29. és január 4. közötti héten több mint 61 ezer légúti fertőzéses esetet regisztráltak az országban, ami ugyan kevesebb az előző hétnél – részben azért, mert az ünnepi időszakban kevesebb esetet jelentettek –, de jóval meghaladja a tavalyi szezon azonos időszakának adatait. Ugyanebben az időszakban
Ugyanakkor 174 laboratóriumilag igazolt influenzás esetet és nyolc új halálesetet regisztráltak, így a szezon kezdete óta az influenzával összefüggő halálozások száma 11-re emelkedett – ismerteti az Agerpres.
Keddre virradóan lehet a leghidegebb ebben a téli szakaszban – nyilatkozta a Digi24 hírtévének Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója.
Az elmúlt 24 órában 67 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 75 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
Mit hoz az új év: békét vagy bizonytalanságot? Spórolást vagy utazást? A Székelyhon január közepén egy gondolatébresztő, ugyanakkor szórakoztató játékkal várja olvasóit a Facebookon.
Negyedik alkalommal szervezik meg a Nincs más név újévi keresztény zenefesztivált Marosvásárhelyen január 17-én 17 órától a Kultúrpalota nagytermében.
Holtan találtak vasárnap egy 18 éves földrai (Feldru) fiút egy besztercei vendéglő padlásterében – tájékoztatott a Beszterce-Naszód megyei rendőrség.
Négy székelyföldi városban lesz premier előtti vetítése a Káel Csaba filmügyi kormánybiztos által rendezett Magyar mennyegző című filmnek, amelyet kalotaszegi és más erdélyi helyszíneken is forgattak.
A január 1. és 8. közötti héten a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően 453 olyan személyt azonosítottak Európában, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), közülük 313-at Románia területén.
A kormány vasárnap egy sor pontosítást közölt az ingatlanokra (épületek, telkek) és járművekre megszabott adók és illetékek emeléséről szóló döntéssel kapcsolatban.
A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó megelőző rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az akció célja a közúti biztonság növelése és a közlekedési balesetek fő kiváltó okainak megelőzése volt.
Közel 550 sofőr gépkocsivezetői jogosítványát vonták be szombaton a rendőrök, ezek közül 129-et gyorshajtás, 58-at alkohol hatása alatti vezetés miatt – közölte vasárnap az Országos Rendőr-főkapitányság (IGPR).
