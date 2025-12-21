Városi sportgálán ünnepelték Gyergyószentmiklós bajnokait

Ünnepi hangulat töltötte meg a Godako Sportközpontot szombat este, ahol megrendezték a 2025-ös gyergyószentmiklósi sportgálát. Az eseményen a város legeredményesebb sportolóit, csapatait és edzőit köszöntötték.

Gergely Imre 2025. december 21., 11:152025. december 21., 11:15

A gála elején köszöntőt mondott Nagy Zoltán polgármester és Kercsó Zoltán, a Gyergyószentmiklósi VSK vezetője. Több mint nyolcvan sportoló, sportvezető és edző vehetett át oklevelet. A díjazottak sorát a téli sportok képviselői nyitották, a sífutás és biatlon szakágakban Gyergyószentmiklós hat fiatalja került be idén a román junior és ifjúsági válogatottba, közülük öten már a 2027-es, Romániában rendezendő ifjúsági olimpiára készülnek. A díjazott sífutók között szerepelt Páll Boglárka többszörös országos bajnok, balkáni és nemzetközi dobogós, Páll Gábor, Romfeld Fanni, Páll Csaba, Barabás Fanni, Gál Gergő, Tódor Alexandra, Romfeld Villő, Koós Vivien, Deák Borbála, Fórika Dorottya Chelsea, Jónás Eszter, Jánosi Edina, Egyed Viktória, Puskás Barbara és Costin Dávid is.

Fotó: Gergely Imre

Az alpesi sí kategóriában Zöld Róbert kiemelkedő idényét mutatták be, aki a gyergyói alpesi sí történetében elsőként jutott ki világbajnokságra. Díjat vehetett át Török Kristóf, Koncsag Zsolt, Romfeld Bence, Borbély Álmos, Suciu Armin és Szabó Soma is. Egyéni sportágak Az asztaliteniszezők közül Bondrea Attila, Kovács Zsolt Péter, Illés Ákos és Györfi Szabolcs kaptak elismerést. Fogathajtásban a Krigel Sportklub sporttolói közül Bajkó Tibor bronzérmet szerzett a román bajnokságban, míg a klub csapata ezüstérmes lett, emellett Bajkó Tibor a Székelyföldi Fogathajtó Bajnokság egyes hajtás kategóriájának győztese is lett. Hirdetés Terepkerékpár-szakágban Elekes László országos bajnoki címe és Román Kupa-győzelme emelkedett ki, míg Török Kristóf, Romfeld Bence, Suciu Armin és Oláh Roland országos és nemzetközi dobogós helyezéseikkel érdemelték ki az elismerést. Az atlétika, futás és triatlon területén Láng Enikő, Magyari Tihamér, Ferencz Szilveszter, Páll Attila, Páll László és Benkes József kaptak díjat. Elismerték ugyanakkor a sakkozó Benedek Csanádot is.

A VSK úszói közel negyven versenyzővel képviselték a várost nemzetközi és hazai megmérettetéseken, közülük Ferencz Bence, Marokházi Nimród, Nagy-György Katinka, Sándor-Rokaly Magor és Antal Dávid vehettek át elismerést. Fényes volt az idei év a gyergyói jégkorongban A Gyergyói Hoki Klub utánpótlás- és felnőttcsapatai rendkívüli szezont zártak: a felnőttcsapat megnyerte az Erste Ligát, a román bajnokságot, a Román Kupát és a Szuperkupát is. Magyarországon bajnok lett az U21-es csapat, itthon az U20-as bajnoki cím is Gyergyószentmiklósra került, de szép eredményeket értek el a fiatalabbak is. Női jégkorongban a Fox Hockey csapata ismételten megvédte a címét a román bajnokságban, és a magyar bajnokság alapszakaszát is megnyerte.

A labdarúgásban a Jövő FC és a VSK utánpótláscsapatai több megyei dobogós helyezést értek el. Külön kategóriában díjazták a Gyergyóból elszármazott sportolókat, köztük Simon Mátét, Ilyés Mátét, Catrinoi Sebastiant, Sajgó Kristófot és Jánosi Zsoltot, akik országos és nemzetközi szinten is bizonyítanak. A kosárlabda sportág képviselői közül Gál Boróka, Gál Petra és Portik Krisztina részesültek elismerésben, akik a Kézdivásárhelyi Sport Egyesület (KSE) színeiben, Hobaj Levente edző irányításával az U15-ös országos bajnokságon ezüstérmet szereztek.

A FIBA 3×3 kosárlabdában is sikeres évet zártak a gyergyói fiatalok. A Gyergyói Sportiskola, a VUK Sportklub és a VSK együttműködésének köszönhetően több játékos nemzetközi FIBA-versenyeken képviselte a várost. Számos tornán szerepeltek és több korosztályban is értékes dobogós helyezéseket értek el különféle versenyeken. Az utánpótlásban fejlődő sportolók közül már többen az ISK–VSK Antares Gyergyó felnőttcsapatában szerepelnek. Sikerek színpadon és ringben, itthon és külföldön A Step Dance Sportklub és a Brill Dance Táncstúdió nemzetközi versenyeken elért dobogós helyezései, arany minősítései és rangos különdíjai szintén elismerést kaptak. A Brill Dance Studio nevéhez fűződik a Beat Cup Dance Competition, amely mára nemzetközi kvalifikációs versennyé nőtte ki magát.

Az est zárásaként az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportklub sportolóit díjazták. Szabó Zalán, Bakos Brigitta, Srof Kevin, Ghemelea Csaba, Bogyor Dávid, Fazakas István, Csillag Szabolcs, Tallósi Vanessza, Csíki Róbert, Benedek Péter, Mailát András és Buzás Róbert rászesóétekk elismerésben. Ők mind a magyar korosztályos versenyek dobogósai, legtöbben országos bajnokok, kupagyőztesek, és többen közülük a legrangosabb nemzetközi versenyek résztvevői Magyarország válogatottjának tagjaiként.

