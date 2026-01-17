Tájékoztató megbeszélésre hívja a lakosságot Gyergyóalfalu községvezetése az autópálya-beruházással kapcsolatban. Az esemény január 22-én, csütörtökön 12 órára van meghirdetve a helyi kultúrház színháztermébe.

Amint az önkormányzat felhívásában szerepel, az elmúlt időszakban számos tulajdonos kapott értesítést, amelyben különböző dokumentumok benyújtását kérik a kisajátítás előtt álló területek kapcsán. A találkozó célja, hogy tisztázzák, pontosan milyen iratokról van szó, részletesen átbeszéljék a kisajátítás folyamatát, valamint választ adjanak az érintettek kérdéseire.

A szervezők hangsúlyozzák: a megbeszélésen minden fontos, az autópálya-beruházással kapcsolatos információ elhangzik. Az érintetteknek, illetve mindazoknak, akik kérdésekkel vagy bizonytalansággal szembesülnek, érdemes részt venniük az eseményen.