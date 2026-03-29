Gyergyói gyökerekkel a jövőről: így látja a mesterséges intelligenciát Andrew Balas

Andrew Balas (Balás András) orvosprofesszor, az Augusta-i egyetem oktatója nemrégiben Gyergyószentmiklóson tartott előadást. A mesterséges intelligencia jövőjéről, társadalmi hatásairól beszélt. Ezzel kapcsolatban tettük fel a kérdéseinket.

Gergely Imre 2026. március 29., 13:072026. március 29., 13:07

– A mesterséges intelligenciát már itt Székelyföldön is sokan használják. Tudni véljük, hogy nagyjából mire képes most. Ön hol látja a mesterséges intelligenciát 1–5 év múlva? Mire kell felkészülniük a felhasználóknak?

– A mesterséges intelligencia rendkívül gyorsan fejlődő technológia. A jelenlegi gyengeségei – például a pontatlan vagy eltérő válaszok különböző nyelveken – fokozatosan eltűnnek. Például ha most megkérdezünk valamit magyarul, mondjuk, Erdélyre vonatkozóan, akkor kapunk egy választ, és ha megkérdezzük angolul ugyanezt, akkor egy másik választ kapunk, ami nem csak szavaiban vagy nyelvében, hanem a tartalmában, illetve a tényekben is más lesz.

A fordítórendszerek fejlődésével egységesebb és megbízhatóbb válaszokat kapunk majd.

Ma még előfordul, hogy valótlan információkat ad, ami elfogadhatatlan, de a közeljövő egyik legfontosabb változása éppen ezeknek a hibáknak a kiküszöbölése lesz.

Ugyanakkor szükség lesz jogi szabályozásra is, különösen az olyan tartalmaknál, amelyek valós embereket utánoznak, és olyasmit mutatnak be, amit az illető soha nem csinált, soha nem mondott, de a videó teljesen reálisnak tűnik. Fel kell tüntetni, hogy ezt mesterséges intelligenciával állították elő. Ha ez megfelelően és jól láthatóan fel van tüntetve, akkor az már jelent bizonyos védelmet.

Az embereknek felelőssége van abban, hogy hogyan néznek és hogyan fogadnak el valamit, amit látnak, és hogy miként reagálnak arra.

A jövő másik fontos iránya, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak válaszolni fog, hanem önállóan cselekedni is képes lesz – olyan feladatokat végez el, amelyeket a felhasználó nem kér konkrét módon, de logikusan következnek az igényeiből. – Van egy vélekedés, miszerint ezeket a technológiákat, amelyek bárki számára hozzáférhetők, már évek óta használják titkosszolgálati, katonai szinteken, és csak utána adtak hozzáférést hozzá a közembernek. Valóban létezhetnek a háttérben sokkal fejlettebb, titokban használt mesterséges intelligenciák?

– Ebben nem lennék biztos. Az ilyen technológiák fejlesztése ma legnagyobbrészt nyilvánosan zajlik, és rendkívül erős a verseny a fejlesztő cégek között. Egy cég számára sem éri meg éveken át titokban tartani egy ilyen fejlesztést. A felhasználók adják a fejlődés motorját, hiszen minden kérdés egy új tanulási lehetőség a mesterséges intelligencia számára. Ha nincs felhasználói visszacsatolás, nincs fejlődés sem. Természetesen az állami és katonai szereplők is használják ezeket a technológiákat, de

az, hogy évekkel fejlettebb rendszereket titokban tartanának, rendkívül valószínűtlen.

Jellemzően egy új fejlesztés néhány hónapon belül világszerte elérhetővé válik – ez korábban elképzelhetetlen volt. – Az Ön fő kutatási területe a digitális tudásmenedzsment az egészségügyben. Milyen változásokat hozhat a mesterséges intelligencia az egészségügy tekintetében? Itt nyilván segíti a gyógyítást is, de én az egyszerű felhasználók szempontjából kérdezem.

– Az orvos–beteg találkozások jellemzően rövidek: 15–20 perc alatt kell diagnózist, kezelést és életmódbeli tanácsot adni. A probléma az, hogy ezeknek a tanácsoknak a mindennapi életbe való átültetése nem egyszerű a beteg számára. Itt léphet be a mesterséges intelligencia: a páciens kérdezhet például étrendről, mozgásról vagy konkrét élethelyzetekről. Tud tanácsot adni, hogy milyen életkorban milyen mozgásformát, testgyakorlást javasol.

Fontos kérdésekben kaphatunk segítséget, amelyeket nincs elég idő és lehetőség az orvossal megbeszélni, mert nyilván nem tudunk kérni egy időpontot az orvostól, hogy megkérdezzük, sertés sonkát vagy pedig csirkét együnk reggelire.

Ez egy olyan kommunikációs rést tölt be, amelyet az egészségügy jelenleg nem tud lefedni.

De egyre gyakoribb az is, hogy már a diagnózist is a mesterséges intelligenciától kérik.

Az ember felfedez magán valami elváltozást, tünetet és rákérdez. És akkor kap valamilyen választ. Azt további kérdésekkel, válaszokkal pontosítva tulajdonképpen eléggé messzire el lehet jutni. Sokszor van az – egyre gyakrabban –, hogy az emberek már nem a diagnózisért mennek orvoshoz, hanem, hogy egy második véleményt kapjanak a diagnózisra, amire ők gondoltak a mesterséges intelligencia válaszai alapján. – Létezik egy olyan általános félelem is a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy előbb-utóbb sok ember fog miatta utcára kerülni, mert nem lesz szükség a munkájára.

– Nyilván lesz olyan hatása, hogy bizonyos munkakörökben nem fognak felvenni új szakembereket, vagy még olyan is, hogy

lesznek, akik elveszítik a munkájukat, de más területen megtalálják majd a helyüket, mert a munkaerőpiac nagyon sok területen változik.

Létezik egy átstrukturálódás bizonyos munkákra. De aki a mesterséges intelligenciával ismerős, és azt tudja használni, az mindig előnyben lesz. – Lehet, hogy fura a kérdés, de hadd kérdezzem meg: ha Önnek most érettségizne a gyermeke, akkor jogi pályára irányítaná, vagy kőművesnek?

– Erre a kérdésre pár évvel ezelőtt sokkal gyorsabban és könnyebben válaszoltam volna: menjen jogi pályára, mert ott többet lehet keresni. Most már egy kicsit másképp lenne. Mert a szellemi szakterületeket, a jogi pályát különösen érintheti a változás. A programozókról mondják, hogy sokan elvesztik az állásukat, mert programokat lehet írni mesterséges intelligenciával.

Az ügyvédi munka nem fog teljesen megszűnni, de elképzelhető, hogy csökken az igény rá, mert az emberek bizonyos dolgokat önállóan is el tudnak majd intézni mesterséges intelligencia segítségével.

–Mitől óvná az embereket?

– Nem óvnám, hanem inkább bátorítanám a használatára. Van aki idegenkedik, elzárkózik tőle. Na ettől óvnám az embereket. Mert aki kimarad belőle, az ugyanúgy fog találkozni a mesterséges intelligenciával, annak hatásával, csak úgy, hogy nem ő, hanem mások használják. És ekkor a versenyben,

az életben előbbre jutnak a felhasználók, és hátra kerül az, aki elzárkózott.

–Önnek itt Gyergyóban vannak a gyökerei, jól ismeri ezt a vidéket, Székelyföldet. Mit üzenne az itt élőknek, a jelenlegi változásokat figyelembe véve?

– Székelyföld egy olyan vidék, ahol sokszor nagyon nehéz körülmények között is helytálltak az emberek. És nemcsak helytálltak, hanem tulajdonképpen sikeresek is voltak, és olyan kihívásokkal is sikeresen szembenéztek, amelyek lehetetlennek tűntek. Azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia nem is a legnagyobb a történelem kihívásai között. De

mindenkit nagyon biztatnék, hogy tanuljon róla, nézzen utána és kezdje el használni, ismerkedjen a mesterséges intelligenciával,

hogy ne kerüljenek mások előbbre azért, mert mi nem tudunk erről.