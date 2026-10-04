Fokozott rendőri ellenőrzés a Székelyföldön is áthaladó országúton

A közlekedésbiztonság javítása és a balesetek megelőzése érdekében tartanak fokozott rendőri ellenőrzést vasárnap a 15-ös országúton.

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Az akciót a Közúti Rendőrségi Igazgatóság koordinálja, és a Hargita megyei rendőrök mellett a 15-ös országút által érintett Kolozs, Maros, Neamț és Bákó megye közlekedési rendőrei is részt vesznek benne.

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A rendőrök elsősorban a balesetek leggyakoribb okait ellenőrzik: a megengedett sebesség túllépését, a szabálytalan előzést, az elsőbbség meg nem adását, valamint az alkohol vagy tudatmódosító szerek hatása alatti vezetést. Emellett a járművek műszaki állapotát és a gépkocsivezetők okmányait is ellenőrzik.