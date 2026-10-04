Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fokozott rendőri ellenőrzés a Székelyföldön is áthaladó országúton

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A közlekedésbiztonság javítása és a balesetek megelőzése érdekében tartanak fokozott rendőri ellenőrzést vasárnap a 15-ös országúton.

Gergely Imre

2026. október 04., 17:482026. október 04., 17:48

Az akciót a Közúti Rendőrségi Igazgatóság koordinálja, és a Hargita megyei rendőrök mellett a 15-ös országút által érintett Kolozs, Maros, Neamț és Bákó megye közlekedési rendőrei is részt vesznek benne.

Hirdetés

A rendőrök elsősorban a balesetek leggyakoribb okait ellenőrzik: a megengedett sebesség túllépését, a szabálytalan előzést, az elsőbbség meg nem adását, valamint az alkohol vagy tudatmódosító szerek hatása alatti vezetést. Emellett a járművek műszaki állapotát és a gépkocsivezetők okmányait is ellenőrzik.

A rendőrség arra kéri a gépkocsivezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek,

és az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelően válasszák meg sebességüket.

Szomorú statisztika

A 15-ös országúton vasárnaponként, különösen 13 és 17 között történik a legtöbb közúti baleset, ez számít a legveszélyesebb időszaknak. A rendelkezésre álló adatok szerint

2025-ben összesen 188 baleset történt ezen az útszakaszon, amelyekben 280 ember sérült meg, és 12-en vesztették életüket.

A balesetek leggyakoribb oka a követési távolság be nem tartása, amely 26 esethez vezetett. Ezt követi a gyalogosoknak meg nem adott elsőbbség 21 balesettel. A sebességtúllépés és a figyelemelterelő tevékenységek egyaránt 17–17 balesetet okoztak, míg a biciklisek szabályszegései 12 esetben járultak hozzá a balesetekhez.

Hargita megye Maros megye Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Sehol sem lehet már 10 lej alatti áron benzint tankolni
Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában
A magyar csapatok nyerték a románok elleni BL-csatákat
Ötmillió románt hall a nagyvilág?
Öngól után elkerülte a vereséget a Gyergyószentmiklósi VSK
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Sehol sem lehet már 10 lej alatti áron benzint tankolni
Székelyhon

Sehol sem lehet már 10 lej alatti áron benzint tankolni
Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában
Székelyhon

Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában
A magyar csapatok nyerték a románok elleni BL-csatákat
Székely Sport

A magyar csapatok nyerték a románok elleni BL-csatákat
Ötmillió románt hall a nagyvilág?
Krónika

Ötmillió románt hall a nagyvilág?
Öngól után elkerülte a vereséget a Gyergyószentmiklósi VSK
Székely Sport

Öngól után elkerülte a vereséget a Gyergyószentmiklósi VSK
Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Nőileg

Villáminterjú Máthé Melindával: Minden veszteségben van győzelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 04., vasárnap

Parkolási tartozásról kapott SMS-t? Csalók próbálhatják megszerezni adatait

Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) vasárnap figyelmeztetett, hogy kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek a TPARK szolgáltatási platform nevében, és a csalók a kifizetés rendezésére szólítják fel a címzetteket.

Parkolási tartozásról kapott SMS-t? Csalók próbálhatják megszerezni adatait
Parkolási tartozásról kapott SMS-t? Csalók próbálhatják megszerezni adatait
2026. október 04., vasárnap

Parkolási tartozásról kapott SMS-t? Csalók próbálhatják megszerezni adatait
Hirdetés
2026. október 04., vasárnap

Csak a falak maradtak: porig égett a több száz éves műemlék templom – videóval

Felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található radostyáni református templom leégését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook-oldalán vasárnap.

Csak a falak maradtak: porig égett a több száz éves műemlék templom – videóval
Csak a falak maradtak: porig égett a több száz éves műemlék templom – videóval
2026. október 04., vasárnap

Csak a falak maradtak: porig égett a több száz éves műemlék templom – videóval
2026. október 04., vasárnap

Negyvenméteres szakadékba zuhant, mentőhelikopterrel ereszkedtek le hozzá – videóval

A Fogarasi-havasok Három lépésre a haláltól (La trei pași de moarte) elnevezésű szakaszánál megsérült férfi mentésén dolgoznak vasárnap kora délután a hegyimentők.

Negyvenméteres szakadékba zuhant, mentőhelikopterrel ereszkedtek le hozzá – videóval
Negyvenméteres szakadékba zuhant, mentőhelikopterrel ereszkedtek le hozzá – videóval
2026. október 04., vasárnap

Negyvenméteres szakadékba zuhant, mentőhelikopterrel ereszkedtek le hozzá – videóval
2026. október 04., vasárnap

Több mint ötszáz sofőrből lett gyalogos egy nap alatt

Szombaton országszerte 530 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 143-nak gyorshajtás, 68-nak alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

Több mint ötszáz sofőrből lett gyalogos egy nap alatt
Több mint ötszáz sofőrből lett gyalogos egy nap alatt
2026. október 04., vasárnap

Több mint ötszáz sofőrből lett gyalogos egy nap alatt
Hirdetés
2026. október 04., vasárnap

Mentőhelikopterrel hoztak le a hegyről egy sérült turistát – videóval

A Prahova megyei hegyimentőktől szombat este segítséget kért egy turista az 112-es segélyhívó számon, miután a Bucsecs-hegységben, a Jepii Mici túraútvonalon lábsérülést szenvedett és nem tudta folytatni az ereszkedést.

Mentőhelikopterrel hoztak le a hegyről egy sérült turistát – videóval
Mentőhelikopterrel hoztak le a hegyről egy sérült turistát – videóval
2026. október 04., vasárnap

Mentőhelikopterrel hoztak le a hegyről egy sérült turistát – videóval
2026. október 04., vasárnap

Ittas és jogosítvány nélkül vezető sofőröket is elkaptak a Hargita megyei rendőrök

Kászonaltízben ittas sofőrt, Újszékelyen felfüggesztett jogosítvánnyal vezető autóst szűrtek ki a forgalomból szombaton a Hargita megyei rendőrök.

Ittas és jogosítvány nélkül vezető sofőröket is elkaptak a Hargita megyei rendőrök
Ittas és jogosítvány nélkül vezető sofőröket is elkaptak a Hargita megyei rendőrök
2026. október 04., vasárnap

Ittas és jogosítvány nélkül vezető sofőröket is elkaptak a Hargita megyei rendőrök
2026. október 04., vasárnap

Hajnalban és délelőtt is rengett a föld

A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt vasárnap délelőtt 11 óra 9 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Hajnalban és délelőtt is rengett a föld
Hajnalban és délelőtt is rengett a föld
2026. október 04., vasárnap

Hajnalban és délelőtt is rengett a föld
Hirdetés
2026. október 04., vasárnap

Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában

Mínusz 6,2 Celsius-fokig hűlt a levegő vasárnapra virradóan Csíkszeredában, ami az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete Hargita megye székhelyén.

Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában
Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában
2026. október 04., vasárnap

Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában
2026. október 04., vasárnap

Székelyföldön a legkevesebb a fizetésképtelenség, de egyre több cég kerül bajba

Az év első nyolc hónapjában 4,85 százalékkal 4782-re nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma a 2025 azonos időszakában regisztrált 4561-ről.

Székelyföldön a legkevesebb a fizetésképtelenség, de egyre több cég kerül bajba
Székelyföldön a legkevesebb a fizetésképtelenség, de egyre több cég kerül bajba
2026. október 04., vasárnap

Székelyföldön a legkevesebb a fizetésképtelenség, de egyre több cég kerül bajba
2026. október 03., szombat

Sehol sem lehet már 10 lej alatti áron benzint tankolni

A benzin ára Románia valamennyi töltőállomás-hálózatában átlépte a literenkénti 10 lejes lélektani határt, miután a piacvezető OMV Petrom, valamint versenytársai literenként 6 banival emelték áraikat. A dízel-üzemanyag ára változatlan maradt.

Sehol sem lehet már 10 lej alatti áron benzint tankolni
Sehol sem lehet már 10 lej alatti áron benzint tankolni
2026. október 03., szombat

Sehol sem lehet már 10 lej alatti áron benzint tankolni
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!