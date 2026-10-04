Fokozott rendőri ellenőrzés a Székelyföldön is áthaladó országúton

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Fotó: Tuchiluș Alex
A közlekedésbiztonság javítása és a balesetek megelőzése érdekében tartanak fokozott rendőri ellenőrzést vasárnap a 15-ös országúton.
Az akciót a Közúti Rendőrségi Igazgatóság koordinálja, és a Hargita megyei rendőrök mellett a 15-ös országút által érintett Kolozs, Maros, Neamț és Bákó megye közlekedési rendőrei is részt vesznek benne.
A rendőrök elsősorban a balesetek leggyakoribb okait ellenőrzik: a megengedett sebesség túllépését, a szabálytalan előzést, az elsőbbség meg nem adását, valamint az alkohol vagy tudatmódosító szerek hatása alatti vezetést. Emellett a járművek műszaki állapotát és a gépkocsivezetők okmányait is ellenőrzik.
és az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelően válasszák meg sebességüket.
A 15-ös országúton vasárnaponként, különösen 13 és 17 között történik a legtöbb közúti baleset, ez számít a legveszélyesebb időszaknak. A rendelkezésre álló adatok szerint
A balesetek leggyakoribb oka a követési távolság be nem tartása, amely 26 esethez vezetett. Ezt követi a gyalogosoknak meg nem adott elsőbbség 21 balesettel. A sebességtúllépés és a figyelemelterelő tevékenységek egyaránt 17–17 balesetet okoztak, míg a biciklisek szabályszegései 12 esetben járultak hozzá a balesetekhez.
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