Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány

Első olvasatban tárgyalta a kormány csütörtöki ülésén azt a törvénytervezetet, amely szerint a nem járulékalapú nyugdíjjal rendelkező személyek elesnek a nyugdíjuk 85 százalékától, ha azt állami fizetéssel halmozzák.

A kormányülést követő sajtótájékoztatón Ioana Dogioiu kormányszóvivő hangsúlyozta, a tervezet lehetőséget biztosít a szolgálati vagy katonai nyugdíjjal rendelkező személyeknek a munkaviszonyuk folytatására, de

amíg fennáll az állami fizetés és a nyugdíj halmozása, utóbbi 85 százalékáról le kell mondaniuk.

A szóvivő azt is elmondta, hogy a nyugdíjas bírák és ügyészek esetében továbbra is érvényben marad a 2002/303-as törvény 216. cikkének 2. bekezdése, amely szerint ha versenyvizsga nélkül visszakerülnek a bírói vagy ügyészi pozícióba, a nyugdíj és a fizetés halmozásának ideje alatt le kell mondaniuk a nyugdíj 85 százalékáról.

A tervezet kizárólag a nem járulékalapú nyugdíjjal rendelkezőkre vonatkozik – szögezte le Dogioiu.

A tervezet előírásai nem vonatkoznak a helyi választott tisztségviselőkre és azokra a személyekre, akik mandátumának időtartamát az alkotmány szabályozza.

Nem vonatkozik a jogszabályjavaslat a bírák és ügyészek alapképzését és továbbképzését biztosító állami intézmények oktatóira, illetve a jogi és katonai felsőoktatásban dolgozó oktatókra sem.

A kormány által első olvasatban tárgyalt törvénytervezet előírja a köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak áthelyezésének megszüntetését a jogszabály hatályba lépésétől számított tíz napon belül.

Dogioiu szerint a törvénytervezetet elküldik véleményezésre a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak (CSM), és ha minden a tervek szerint halad, két hét múlva jóváhagyja a kormány, majd a parlament elé kerül, amely gyorsított eljárásban tárgyalja majd.