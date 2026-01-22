Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány

Fotó: Orbán Orsolya
Első olvasatban tárgyalta a kormány csütörtöki ülésén azt a törvénytervezetet, amely szerint a nem járulékalapú nyugdíjjal rendelkező személyek elesnek a nyugdíjuk 85 százalékától, ha azt állami fizetéssel halmozzák.
A kormányülést követő sajtótájékoztatón Ioana Dogioiu kormányszóvivő hangsúlyozta, a tervezet lehetőséget biztosít a szolgálati vagy katonai nyugdíjjal rendelkező személyeknek a munkaviszonyuk folytatására, de
A tervezet kizárólag a nem járulékalapú nyugdíjjal rendelkezőkre vonatkozik – szögezte le Dogioiu.
A szóvivő azt is elmondta, hogy a nyugdíjas bírák és ügyészek esetében továbbra is érvényben marad a 2002/303-as törvény 216. cikkének 2. bekezdése, amely szerint ha versenyvizsga nélkül visszakerülnek a bírói vagy ügyészi pozícióba, a nyugdíj és a fizetés halmozásának ideje alatt le kell mondaniuk a nyugdíj 85 százalékáról.
Nem vonatkozik a jogszabályjavaslat a bírák és ügyészek alapképzését és továbbképzését biztosító állami intézmények oktatóira, illetve a jogi és katonai felsőoktatásban dolgozó oktatókra sem.
A kormány által első olvasatban tárgyalt törvénytervezet előírja a köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak áthelyezésének megszüntetését a jogszabály hatályba lépésétől számított tíz napon belül.
Dogioiu szerint a törvénytervezetet elküldik véleményezésre a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak (CSM), és ha minden a tervek szerint halad, két hét múlva jóváhagyja a kormány, majd a parlament elé kerül, amely gyorsított eljárásban tárgyalja majd.
Marcel Ciolacu volt miniszterelnök szerint nem igaz, hogy a Bolojan-kormány reformjainak köszönhetően csökkent a költségvetési hiány.
A földgázárak liberalizálása a korábbi ütemtervnek megfelelően áprilisban várható, ezen a téren nem történt változás – jelentette ki a kormányszóvivő.
A Biológiai Tudományok Osztályához kapcsolódó új köztestületi tagjává avatta a Magyar Tudományos Akadémia a kézdivásárhelyi dr. Tóth Piroskát, a vizes élőhelyek specialistáját.
Tavaly több mint 5,2 milliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság, és megközelítőleg 387 ezer tonnás mennyiség került az újrahasznosító állomásokra.
A Temes megyei ügyészég 24 órára őrizetbe vette minősített emberölésért és holttestgyalázásért a 15 éves csenei fiú meggyilkolásával gyanúsított két kiskorút, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.
A kormány dolgozik a 2026-os állami költségvetésen, amely reális alapokra fog támaszkodni – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Országszerte jóval enyhébb volt a csütörtökre virradó éjszaka az előzőekhez képest, a Csíki- és a Gyergyói-medencében azonban továbbra is a fagy az úr: csak itt mértek mínusz 15 fok alatti hőmérsékletet az országban.
Többéves előkészületek után nemsokára elkezdődhetnek az első munkálatok a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházása során. Tavaly kiderült, a projekt két részre oszlik a pénzügyi korlátok miatt.
Megtartotta szerdán első ülését a Victoria-palotában a jövedelemadó és az áfabevételek visszaosztási rendszerének kidolgozásával megbízott munkacsoport.
