Felhízott egy év alatt a romániai magánnyugdíjalap

A romániai magánnyugdíjalapok vagyona június végén elérte a 246,2 milliárd lejt, 39 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi szintet – közölte csütörtökön a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) elnöke, Alexandru Petrescu.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az intézményvezető szerint az összeg a GDP 12,35 százalékának felel meg.

A kötelező magánnyugdíjrendszer, vagyis a második pillér alapjai 237,4 milliárd lejt,

az önkéntes magánnyugdíjrendszer, vagyis a harmadik pillér alapjai pedig 8,78 milliárd lejt kezeltek.

A magánnyugdíjrendszer befizetőinek száma június végén 9,64 millió volt.

Hirdetés

Az alapok a nyugdíjmegtakarítások mintegy 67 százalékát fix hozamú eszközökbe, 29 százalékát részvényekbe fektették be. Az adatok az ASF magánnyugdíjpiac 2026 első félévi alakulásáról szóló jelentéséből származnak – írja az Agerpres hírügynökség.