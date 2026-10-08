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Felhízott egy év alatt a romániai magánnyugdíjalap

Nem éri el a tízmilliót a befizetők száma. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Nem éri el a tízmilliót a befizetők száma. Képünk illusztráció

Fotó: Gábos Albin

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A romániai magánnyugdíjalapok vagyona június végén elérte a 246,2 milliárd lejt, 39 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi szintet – közölte csütörtökön a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) elnöke, Alexandru Petrescu.

Székelyhon

2026. október 08., 13:032026. október 08., 13:03

2026. október 08., 13:042026. október 08., 13:04

Az intézményvezető szerint az összeg a GDP 12,35 százalékának felel meg.

  • A kötelező magánnyugdíjrendszer, vagyis a második pillér alapjai 237,4 milliárd lejt,

  • az önkéntes magánnyugdíjrendszer, vagyis a harmadik pillér alapjai pedig 8,78 milliárd lejt kezeltek.

A magánnyugdíjrendszer befizetőinek száma június végén 9,64 millió volt.

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Az alapok a nyugdíjmegtakarítások mintegy 67 százalékát fix hozamú eszközökbe, 29 százalékát részvényekbe fektették be. Az adatok az ASF magánnyugdíjpiac 2026 első félévi alakulásáról szóló jelentéséből származnak – írja az Agerpres hírügynökség.

Belföld Társadalom Gazdaság
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