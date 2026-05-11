A Kovászna Megyei Törvényszék május 7-én felfüggesztette a Bolojan-kormány által előírt 30 százalékos önkormányzati leépítésekre vonatkozó rendelet alkalmazásának kötelezettségét a megyében.

Bodor Tünde 2026. május 11., 11:252026. május 11., 11:25

A Községek és Városok Alkalmazottainak Országos Szakszervezete (SCOR) és a Romániai Községek Szövetsége (ACOR) azért perelte be a Kovászna megyei prefektúrát, mert a leépítéseket előíró prefektusi rendelet

a már tavaly is elvégzett 10 százalékos létszámcsökkentéssel együtt ellehetetlenítette egyes községek polgármesteri hivatalainak működését.

Az önkormányzati alkalmazottak egy része és a legtöbb Kovászna megyei közigazgatási egység jegyzője is kérte e rendelet felfüggesztését a szakszervezeten keresztül. Ráduly István prefektusnak a törvényszéki végzéshez nem volt hozzáfűznivalója, de az ügyre vonatkozóan elmondta, hogy a februárban kiadott 2026/7-es sürgősségi kormányrendelet szerint

a tavalyi évre előírt intézményi létszámokat 30 százalékkal kellett csökkenteni.

Az is igaz, hogy a 2023/296-os törvény XVII. cikkelye 2023 november 1-jétől is előírt egy 10 százalékos létszámcsökkentést. A prefektúra tehát csak azt tette, amire a törvény kötelezte. Tudni kell, hogy a prefektúrák minden évben (általában február-márciusban) átiratban kapják meg a fejlesztési minisztériumtól azt a képletet, amely szerint meg kell határozniuk egyes polgármesteri hivatalok alkalmazottainak létszámát, és ez a következő évi hasonló átirat megérkezéséig érvényes.

A szám változhat attól függően, hogy az önkormányzatok milyen feladatokat látnak el, dolgoznak-e európai uniós beruházások megvalósításán, hogy alakul a község lakosságszáma stb.

Csökkentésről azonban 2023-ban volt először szó, majd 2025-ben ismét.

A prefektúra azt tette, amire a sürgősségi kormányrendelet kötelezte – közölte Ráduly István prefektus

A kormánybiztos azt is elmondta, tudomása szerint

egész Kovászna megyében egyetlen alkalmazottat kellett elküldeni az önkormányzatoktól, az az egy személy sem lett munkanélküli, hanem nyugdíjba vonult.

Továbbá nem csökkent a működést veszélyeztető szintre egyik önkormányzat létszáma sem – állította Ráduly István. Ez azért volt lehetséges – tudtuk meg egy névtelenséget kérő forrásunktól – mert a szóban forgó sürgősségi rendelet nyitva hagyott az önkormányzatok előtt egy kiskaput, amely lehetővé tette, hogy

az alkalmazottakat áthelyezzék olyan (kulturális, tanügyi stb.) posztokra, amelyeket nem lehetett redukálni.