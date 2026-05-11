Felfüggesztette a Kovászna Megyei Törvényszék a leépítéseket előíró prefektusi rendeletet

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A Kovászna Megyei Törvényszék május 7-én felfüggesztette a Bolojan-kormány által előírt 30 százalékos önkormányzati leépítésekre vonatkozó rendelet alkalmazásának kötelezettségét a megyében.

Bodor Tünde

2026. május 11., 11:252026. május 11., 11:25

A Községek és Városok Alkalmazottainak Országos Szakszervezete (SCOR) és a Romániai Községek Szövetsége (ACOR) azért perelte be a Kovászna megyei prefektúrát, mert a leépítéseket előíró prefektusi rendelet

a már tavaly is elvégzett 10 százalékos létszámcsökkentéssel együtt ellehetetlenítette egyes községek polgármesteri hivatalainak működését.

Az önkormányzati alkalmazottak egy része és a legtöbb Kovászna megyei közigazgatási egység jegyzője is kérte e rendelet felfüggesztését a szakszervezeten keresztül.

Ráduly István prefektusnak a törvényszéki végzéshez nem volt hozzáfűznivalója, de az ügyre vonatkozóan elmondta, hogy a februárban kiadott 2026/7-es sürgősségi kormányrendelet szerint

a tavalyi évre előírt intézményi létszámokat 30 százalékkal kellett csökkenteni.

Az is igaz, hogy a 2023/296-os törvény XVII. cikkelye 2023 november 1-jétől is előírt egy 10 százalékos létszámcsökkentést. A prefektúra tehát csak azt tette, amire a törvény kötelezte.

Tudni kell, hogy a prefektúrák minden évben (általában február-márciusban) átiratban kapják meg a fejlesztési minisztériumtól azt a képletet, amely szerint meg kell határozniuk egyes polgármesteri hivatalok alkalmazottainak létszámát, és ez a következő évi hasonló átirat megérkezéséig érvényes.

A szám változhat attól függően, hogy az önkormányzatok milyen feladatokat látnak el, dolgoznak-e európai uniós beruházások megvalósításán, hogy alakul a község lakosságszáma stb.

Csökkentésről azonban 2023-ban volt először szó, majd 2025-ben ismét.

A prefektúra azt tette, amire a sürgősségi kormányrendelet kötelezte – közölte Ráduly István prefektus

A prefektúra azt tette, amire a sürgősségi kormányrendelet kötelezte – közölte Ráduly István prefektus

Fotó: Tuchiluș Alex

A kormánybiztos azt is elmondta, tudomása szerint

egész Kovászna megyében egyetlen alkalmazottat kellett elküldeni az önkormányzatoktól, az az egy személy sem lett munkanélküli, hanem nyugdíjba vonult.

Továbbá nem csökkent a működést veszélyeztető szintre egyik önkormányzat létszáma sem – állította Ráduly István.

Ez azért volt lehetséges – tudtuk meg egy névtelenséget kérő forrásunktól – mert a szóban forgó sürgősségi rendelet nyitva hagyott az önkormányzatok előtt egy kiskaput, amely lehetővé tette, hogy

az alkalmazottakat áthelyezzék olyan (kulturális, tanügyi stb.) posztokra, amelyeket nem lehetett redukálni.

A törvényszéki döntés kikézbesítésének dátumától, azaz május 7-től számított 5 napon belül a prefektusi hivatal megfellebbezheti az ítéletet és ezt meg is fogja tenni – közölte a prefektus.

Információink szerint ugyanebben az ügyben a Kovászna Megyei Törvényszék döntésével éppen ellenkező ítélet született Bákó megyében.

A rovat további cikkei

2026. május 11., hétfő

Elkezdődött a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása

Elkezdődött hétfőn a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A bizottsági struktúrát az Országgyűlés szombati alakuló ülésén fogadták el a képviselők. A miniszterek kedden tehetnek esküt a parlamentben.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Átlagban 60-90 nap alatt adnak el egy lakást Romániában

A romániai lakóingatlanokat a piacra kerülésüktől számítva 60-90 nap alatt adják el, míg Németországban 97 nap, Bulgáriában 96 nap, Spanyolországban pedig 148 nap a lakások átlagos eladási ideje – derül ki egy nemrég közzétett jelentésből.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Támogatásigénylés: vannak késlekedő gazdák, de technikai nehézségek is

Kevesebb mint egy hónapig igényelhetik még a gazdák az idei egységes mezőgazdasági támogatásokat – a határidő közelségére a központi APIA is figyelmeztette az érintetteket. Megnéztük, hogy áll a támogatásigénylés a székelyföldi megyékben.

2026. május 11., hétfő

2026. május 10., vasárnap

Áramszünet várható több településen is

Az Electrica villanyáram-szolgáltató vállalat térségünkben több helyszínen is munkálatokat tervez a következő napokban, ami miatt áramszünetre kell számítani.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

GTA VI – még mindig sok a kérdőjel a világ legjobban várt videójátéka körül

Több mint egy éve jött ki az utolsó előzetes, azóta tulajdonképpen nem jelent meg hivatalos információ róla. Mit lehet tudni a jelen állás szerint november 19-én érkező GTA VI-ról? Képbehozó.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót

Közzétették azt a térfigyelő kamerás felvételt, amelyen a pénteki biharszentandrási motorosbaleset látható, illetve az ütközést követő cselekedetek – és pontosan erre irányítva a figyelmet osztották meg a videót.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Korondi Csiga-domb: a székely gyémánt szülőhelye | Erdély kincsei

Ritka, ősi, de jelenleg is élő geológiai különlegesség rejtőzik Korond határában, az országút szomszédságában: a Csiga-domb. Itt a mélyből feltörő sós, szénsavas víz ma is aragonitkristályokat épít, rétegről rétegre.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság

Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dâmbovița megyei étteremben tartott eseményről ételmérgezésre utaló tünetekkel a vasárnapra virradó éjszaka.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Aszfaltozás miatt kell forgalomkorlátozásokra számítani Székelyudvarhelyen

Aszfaltozási munkálatok kezdődnek hétfőn Székelyudvarhelyen, az Orbán Balázs utcában hétfőtől. A következő napokban jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszokon.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése

A Richter-skála szerint 3,6-os erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 50 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. május 10., vasárnap

