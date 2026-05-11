Fotó: Tuchiluș Alex
A Kovászna Megyei Törvényszék május 7-én felfüggesztette a Bolojan-kormány által előírt 30 százalékos önkormányzati leépítésekre vonatkozó rendelet alkalmazásának kötelezettségét a megyében.
A Községek és Városok Alkalmazottainak Országos Szakszervezete (SCOR) és a Romániai Községek Szövetsége (ACOR) azért perelte be a Kovászna megyei prefektúrát, mert a leépítéseket előíró prefektusi rendelet
Az önkormányzati alkalmazottak egy része és a legtöbb Kovászna megyei közigazgatási egység jegyzője is kérte e rendelet felfüggesztését a szakszervezeten keresztül.
Ráduly István prefektusnak a törvényszéki végzéshez nem volt hozzáfűznivalója, de az ügyre vonatkozóan elmondta, hogy a februárban kiadott 2026/7-es sürgősségi kormányrendelet szerint
Az is igaz, hogy a 2023/296-os törvény XVII. cikkelye 2023 november 1-jétől is előírt egy 10 százalékos létszámcsökkentést. A prefektúra tehát csak azt tette, amire a törvény kötelezte.
Tudni kell, hogy a prefektúrák minden évben (általában február-márciusban) átiratban kapják meg a fejlesztési minisztériumtól azt a képletet, amely szerint meg kell határozniuk egyes polgármesteri hivatalok alkalmazottainak létszámát, és ez a következő évi hasonló átirat megérkezéséig érvényes.
Csökkentésről azonban 2023-ban volt először szó, majd 2025-ben ismét.
A prefektúra azt tette, amire a sürgősségi kormányrendelet kötelezte – közölte Ráduly István prefektus
A kormánybiztos azt is elmondta, tudomása szerint
Továbbá nem csökkent a működést veszélyeztető szintre egyik önkormányzat létszáma sem – állította Ráduly István.
Ez azért volt lehetséges – tudtuk meg egy névtelenséget kérő forrásunktól – mert a szóban forgó sürgősségi rendelet nyitva hagyott az önkormányzatok előtt egy kiskaput, amely lehetővé tette, hogy
A törvényszéki döntés kikézbesítésének dátumától, azaz május 7-től számított 5 napon belül a prefektusi hivatal megfellebbezheti az ítéletet és ezt meg is fogja tenni – közölte a prefektus.
Információink szerint ugyanebben az ügyben a Kovászna Megyei Törvényszék döntésével éppen ellenkező ítélet született Bákó megyében.
