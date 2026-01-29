Februártól jön az egynapos fizetetlen betegszabadság, a szakszervezet szerint súlyos következményei lesznek

Betegen is nyitva kell tartani. Képünk illusztráció
Fotó: Gecse Noémi
A CNSLR Frăția szakszervezeti szövetség szerint a betegszabadság első napjára járó juttatást megszüntető sürgősségi kormányrendelet súlyosan sérti a munkavállalók alapvető jogait, ezért arra kérte az ombudsmant, hogy támadja meg a jogszabályt az alkotmánybíróságon.
A szakszervezet csütörtöki közleményében megállapította, hogy a rendelet burkoltan bevezeti az „egynapos fizetetlen betegszabadságot”, ami az összes biztosítottat érinti, függetlenül a szolgálati időtől vagy a betegség jellegétől. A rendelkezés tényleges következménye az, hogy
A CNSLR Frăția szerint a jogszabály egyrészt azért alkotmányellenes, mert nem állt fenn olyan rendkívüli helyzet, ami szükségszerűvé tette volna egy sürgősségi rendelet elfogadását.
A szakszervezet emlékeztetett arra, hogy indoklásában a kormány elsősorban költségvetés állapotára hivatkozott, ráadásul a jogszabályt múlt év végén fogadták el, és csak február elsejétől lép hatályba. Ez szerintük azt bizonyítja, hogy
Közleményükben hangsúlyozták, hogy a fizetett betegszabadság idején folyósított juttatás egy szociális védelmi eszköz, amelynek célja a betegség miatti jövedelemkiesés ellensúlyozása és az egészségromlás megelőzése. Az első napra járó juttatás megszüntetése csökkenti a munkavállalók szociális biztonságát, ami sérti az alkotmányba foglalt jogaikat – írja az Agerpres hírügynökség a szakszervezetérvelésére hivatkozva.
Álláspontjuk szerint az intézkedés káros egészségügyi hatásokkal is járhat, mert
Ez pedig nemcsak az egyén egészségét veszélyezteti, hanem járványügyi kockázatot is jelenthet, mivel növeli a fertőzések terjedésének esélyét a munkahelyeken. Ezért a sürgősségi rendelet sérti az egészség védelméhez való jogot.
A CNSLR Frăția arra is felhívta a figyelmet, hogy a költségvetési kiadások csökkentésére léteznek célzottabb, arányosabb eszközök – például az esetleges visszaélések ellenőrzése és szankcionálása –, amelyek nem járnak a tisztességesen eljáró munkavállalók jogainak csorbításával.
Az áfanövelés miatt mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a városlakóknak a hulladékszállításért, miután a helyi tanács csütörtöki ülésén jóváhagyta az új díjszabásokat. A drágulás mellett azonban pozitív hírekről is beszámolt a városvezetés.
A romániai polgárok továbbra is az egyházban és a hadseregben bíznak a legnagyobb mértékben, miközben a parlament a bizalmi rangsor utolsó helyén áll – derül ki az INSCOP Research közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.
Csapadék várható és időnként a szél is megerősödik az ország nagy részén vasárnap estig. Hétvégétől aztán jelentősen lehűl az idő, vasárnapra virradóan mínusz 14–10 Celsius-fokis is visszaeshet a hőmérséklet. A fagyos idő jövő hét szerdáig kitart.
A romániai polgárok elsősorban a jövedelmek növekedését, új munkahelyek teremtését és az ukrajnai háború befejezését várják 2026-tól – derül ki az INSCOP Research barométer típusú közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.
Befolyással üzérkedés gyanújával őrizetbe vette csütörtökön a korrupcióellenes ügyészség Adriana Georgescut, a PNL bukaresti I. kerületi szervezetének tagját. Őrizetbe került feltételezett bűntársa is, aki a gyanú szerint tábornoknak adta ki magát.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint nincs vita a kormánykoalíción belül a közigazgatási reformról, amelyet azonnal elfogadtatnak, amint lezárul a gazdaságélénkítő csomag megvitatása – nyilatkozta a tárcavezető szerdán Odobești-ben.
Mit tehetünk, amikor a táblagép és a telefon lesz a gyerekünk legjobb barátja? Hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a digitális világ és a valódi gyerekkor között? – ezekre a kérdésekre keresi a választ Vida Ágnes pszichológus székelyföldi előadókörútján.
A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte, hogy államelnöki hivatal fizessen ki több mint 754 ezer lejt Traian Băsescu volt államfőnek az elmaradt elnöki járandóság címén arra az időszakra, amikor a juttatás folyósítását felfüggesztették.
Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán Berlinben.
Új szakosztályt hoztak létre a Maros Megyei Tanácsnál a gazdátlan ebek helyzetének kezelésére. A döntés nem választható opció volt: a rendőrség és az állategészségügyi hatóság szólította fel az önkormányzatot a mulasztás pótlására.
