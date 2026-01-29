Februártól jön az egynapos fizetetlen betegszabadság, a szakszervezet szerint súlyos következményei lesznek

A CNSLR Frăția szakszervezeti szövetség szerint a betegszabadság első napjára járó juttatást megszüntető sürgősségi kormányrendelet súlyosan sérti a munkavállalók alapvető jogait, ezért arra kérte az ombudsmant, hogy támadja meg a jogszabályt az alkotmánybíróságon.



A szakszervezet csütörtöki közleményében megállapította, hogy a rendelet burkoltan bevezeti az „egynapos fizetetlen betegszabadságot”, ami az összes biztosítottat érinti, függetlenül a szolgálati időtől vagy a betegség jellegétől. A rendelkezés tényleges következménye az, hogy

a munkavállalók elesnek a betegszabadság első napjára járó jövedelemtől.

A CNSLR Frăția szerint a jogszabály egyrészt azért alkotmányellenes, mert nem állt fenn olyan rendkívüli helyzet, ami szükségszerűvé tette volna egy sürgősségi rendelet elfogadását. Hirdetés A szakszervezet emlékeztetett arra, hogy indoklásában a kormány elsősorban költségvetés állapotára hivatkozott, ráadásul a jogszabályt múlt év végén fogadták el, és csak február elsejétől lép hatályba. Ez szerintük azt bizonyítja, hogy

a kérdés rendezhető lett volna a rendes parlamenti eljárás keretében, társadalmi egyeztetéssel.

Közleményükben hangsúlyozták, hogy a fizetett betegszabadság idején folyósított juttatás egy szociális védelmi eszköz, amelynek célja a betegség miatti jövedelemkiesés ellensúlyozása és az egészségromlás megelőzése. Az első napra járó juttatás megszüntetése csökkenti a munkavállalók szociális biztonságát, ami sérti az alkotmányba foglalt jogaikat – írja az Agerpres hírügynökség a szakszervezetérvelésére hivatkozva. Álláspontjuk szerint az intézkedés káros egészségügyi hatásokkal is járhat, mert

arra ösztönözheti az embereket, hogy betegen is dolgozzanak, vagy halogassák az orvosi ellátást.