Fagyveszély a vízvezetékeknél, és ami utána következik

A hét második felére Erdély-szerte komolyabb fagyok is várhatók, ezért érdemes gondoskodni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítéséről.

A télen nem lakott ingatlanok esetében fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is az esetleges károk megelőzése, mihamarabbi észlelése érdekében – írja az MTI az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást végző szervezetek közleményére hivatkozva.

A télen is lakott ingatlanoknál fontos a vízmérőakna szigetelése. Ugyanakkor azokra a vezetékszakaszokra is kiemelten kell figyelni, amelyek kevésbé védett helyen, például pincében, falon kívül vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni.

A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállók, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak – írják a közleményben.