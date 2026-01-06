Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fagyveszély a vízvezetékeknél, és ami utána következik

Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Képünk illusztráció

Fotó: Gecse Noémi

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hét második felére Erdély-szerte komolyabb fagyok is várhatók, ezért érdemes gondoskodni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítéséről.

Székelyhon

2026. január 06., 10:002026. január 06., 10:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A télen nem lakott ingatlanok esetében fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is az esetleges károk megelőzése, mihamarabbi észlelése érdekében – írja az MTI az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást végző szervezetek közleményére hivatkozva.

A télen is lakott ingatlanoknál fontos a vízmérőakna szigetelése. Ugyanakkor azokra a vezetékszakaszokra is kiemelten kell figyelni, amelyek kevésbé védett helyen, például pincében, falon kívül vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni.

Hirdetés

A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállók, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak – írják a közleményben.

Amikor pedig az időjárás – a nagy hideg után – enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt.

Ha például szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet, vagy a lakásban nem folyik a víz, akkor valószínűleg csőtörés történt.

Magazin
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg
Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos
Tiltakozás a helyi adók emelése ellen: utcára vonultak az emberek az egyik városban, kifütyülték a polgármestert
Drámai romániai siker az U20-as hokivilágbajnokságon
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg
Székelyhon

A héten még velünk marad a nagy tél, aztán jövő héten valamelyest enyhülni fog a hideg
Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Székelyhon

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos
Székely Sport

Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos
Tiltakozás a helyi adók emelése ellen: utcára vonultak az emberek az egyik városban, kifütyülték a polgármestert
Krónika

Tiltakozás a helyi adók emelése ellen: utcára vonultak az emberek az egyik városban, kifütyülték a polgármestert
Drámai romániai siker az U20-as hokivilágbajnokságon
Székely Sport

Drámai romániai siker az U20-as hokivilágbajnokságon
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Nőileg

Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 05., hétfő

Sokan minél később fizetnének adót Csíkszeredában, így tiltakozva az emelés ellen

A közösségi oldalakon buzdítják egymást a csíkszeredaiak, hogy a helyi adókat minél később, csak év végén fizessék be, így tiltakozva az adóemelés ellen. Ez viszont nem befolyásolja a városháza működését – tudtuk meg.

Sokan minél később fizetnének adót Csíkszeredában, így tiltakozva az emelés ellen
Sokan minél később fizetnének adót Csíkszeredában, így tiltakozva az emelés ellen
2026. január 05., hétfő

Sokan minél később fizetnének adót Csíkszeredában, így tiltakozva az emelés ellen
Hirdetés
2026. január 05., hétfő

Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt

Romániában jelenleg négy megye – Krassó-Szörény, Gorj, Hunyad és Mehedinți – áll másodfokú, narancssárga riasztás alatt, míg 32 megye (köztük a székelyföldiek is) elsőfokú, sárga riasztás alatt áll a kedvezőtlen időjárás miatt.

Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt
Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt
2026. január 05., hétfő

Ezt művelte Románia nyugati szomszédjában az extrém tél, ami ide érkezik: négy megye narancssárga kód alatt
2026. január 05., hétfő

Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában

Harmincöt gyerekkel kevesebb született tavaly Csíkszeredában, mint 2024-ben, az elhalálozások száma viszont nőtt – derült ki a polgármester által közétett összesítésből, amelyben a legnépszerűbb neveket is közlik.

Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában
Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában
2026. január 05., hétfő

Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában
2026. január 05., hétfő

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat

Kihirdette hétfőn Nicușor Dan államfő a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvényt.

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
2026. január 05., hétfő

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Hirdetés
2026. január 05., hétfő

Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn bejelentették, hogy megtámadják a bíróságon az ingatlan- és gépjárműadók emeléséről szóló önkormányzati határozatokat.

Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben
Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben
2026. január 05., hétfő

Van egy terve az AUR-nak a drasztikusan megemelt adókkal szemben
2026. január 05., hétfő

Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön

Leghamarabb január 12-től lesz lehetőség törleszteni a helyi adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Akik március végéig eleget tesznek az éves adókötelezettségüknek, kedvezményben részesülnek.

Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön
Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön
2026. január 05., hétfő

Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön
2026. január 05., hétfő

A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei

Részleges nap- és holdfogyatkozás, több bolygóegyüttállás, valamint meteorrajok is megfigyelhetők lesznek idén az égbolton.

A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei
A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei
2026. január 05., hétfő

A 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei
Hirdetés
2026. január 05., hétfő

Csaknem harmincezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás

Hétfőn 13 órakor mintegy száz település 28 209 háztartásában szünetelt az áramszolgáltatás – közölte Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

Csaknem harmincezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás
Csaknem harmincezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás
2026. január 05., hétfő

Csaknem harmincezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás
2026. január 05., hétfő

Kedden már lehet sízni Sugásfürdőn

Megnyílik a sugásfürdői kis sípálya január 6-án, kedden. A helyszínre autóbusszal és személygépkocsival egyaránt feljuthatunk, bár nem biztos, hogy mindig találunk szabad parkolóhelyet.

Kedden már lehet sízni Sugásfürdőn
Kedden már lehet sízni Sugásfürdőn
2026. január 05., hétfő

Kedden már lehet sízni Sugásfürdőn
2026. január 05., hétfő

Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik

A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a „nemzetek korszaka” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik
Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik
2026. január 05., hétfő

Orbán Viktor: a nemzetek korszaka következik
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!