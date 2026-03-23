Energiaügyi miniszter: fékezni fogják az áremelkedést a kormány üzemanyagpiacot érintő intézkedései

A kormánynak az üzemanyagpiacot érintő tervezett intézkedései nem fogják teljes mértékben ellensúlyozni a közel-keleti konfliktus okozta világpiaci zavarok hatásait, de fékezni fogják az áremelkedést – nyilatkozta hétfőn az energiaügyi miniszter.
2026. március 23., 15:01
2026. március 23., 15:022026. március 23., 15:02
A Szociáldemokrata Párt első alelnöki tisztségét is betöltő tárcavezető az alakulat vezetőségének ülését követően nyilatkozott a témáról – számol be az Agerpres.
Bogdan Ivan szerint az ágazat képviselőivel és szakértőkkel is egyeztettek a tervezett intézkedésekről. Azt is elmondta, hogy ezek „nem tökéletesek”,
A miniszter megerősítette, hogy a következő napokban elfogadásra kerülő sürgősségi kormányrendelet válsághelyzetet hirdet Romániában a kőolajtermékek piacán, engedélyhez köti a gázolaj exportját, a múlt évi átlag 50 százalékára korlátozza a haszonkulcsot a kőolajipari vállalatok esetében, és csökkenti a benzin biokomponensének arányát.
Bogdan Ivan emlékeztetett, hogy
az elmúlt hetekben a kormány meghosszabbította a gázolaj árának kompenzálását a közúti fuvarozók számára, amelyek az év végéig literenként 85 banis támogatást kapnak,
a mezőgazdasági gázolajat érintő támogatási program keretében pedig a gazdák literenként 2,6 lej jövedékiadó-különbözet visszatérítésére jogosultak idén.
A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az energiaügyi minisztérium javaslatára két héttel ezelőtt a földgáz árának ideiglenes korlátozásáról is döntött a kormány.
A miniszter beszélt arról is, hogy az üzemanyagárak elmúlt időszakbeli emelkedésével a költségvetési bevételek is nőttek, és ezt a többletbevételt szerinte vissza kell fordítani a vállalatoknak és a lakosságnak egy később kidolgozandó támogatási rendszer révén.
Sürgősségi rendeletet készül elfogadni a kormány kedden, amellyel válsághelyzetet hirdetnek ki a kőolaj, illetve a kőolajtermékek piacán, intézkedéseket határozva meg a gazdaság és a lakosság védelmére a válság idején.
