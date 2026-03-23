Energiaügyi miniszter: fékezni fogják az áremelkedést a kormány üzemanyagpiacot érintő intézkedései

A kormánynak az üzemanyagpiacot érintő tervezett intézkedései nem fogják teljes mértékben ellensúlyozni a közel-keleti konfliktus okozta világpiaci zavarok hatásait, de fékezni fogják az áremelkedést – nyilatkozta hétfőn az energiaügyi miniszter.

A Szociáldemokrata Párt első alelnöki tisztségét is betöltő tárcavezető az alakulat vezetőségének ülését követően nyilatkozott a témáról – számol be az Agerpres. Hirdetés Bogdan Ivan szerint az ágazat képviselőivel és szakértőkkel is egyeztettek a tervezett intézkedésekről. Azt is elmondta, hogy ezek „nem tökéletesek”,

nem fogják teljes mértékben ellensúlyozni a világpiaci zavarok okozta sokkhatást, de fékezni fogják az üzemanyagok árának emelkedését.