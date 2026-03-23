Visszatér a Battle on Snow: a hétvégén a Madarasi Hargita ad otthont a térség legnagyobb freestyle snowboard és síversenyének
A tél egyik legizgalmasabb eseménye tér vissza a Madarasi Hargita szívébe: március 28–29. között ismét megrendezésre kerül a Battle on Snow, amely évről évre a régió egyik leglátványosabb snowboard- és síversenyévé nőtte ki magát.
A verseny két különböző, mégis egyformán izgalmas kategóriában zajlik. A cross futamok a sebességről, a dinamikáról és a fej-fej melletti küzdelemről szólnak, ahol a versenyzők egy technikás pályán mérik össze gyorsaságukat. Ezzel szemben a slopestyle a kreativitás és a stílus terepe: látványos ugrások, trükkök és egyéni megoldások kápráztatják el a közönséget.
Az idei esemény különlegessége, hogy a résztvevők és nézők személyesen is találkozhatnak Románia kiváló sportolóival, többek között Bartalis Henrietta és Mandel Kata olimpikonokkal. A rajongók számára ez egyedülálló lehetőség: beszélgetés, közös fotók és inspiráló pillanatok várják az érdeklődőket.
A Battle on Snow nemcsak a versenyzőknek, hanem a nézőknek is élményt nyújt. Legyen szó fiatalokról vagy idősekről, kezdőkről vagy hardcore télisport-rajongókról, mindenki talál magának izgalmat. A hatalmas ugrások, látványos esések és bravúros megoldások garantáltan lekötik a figyelmet.
A sportélmény után sem lankad a hangulat: szombat este afterparty várja a résztvevőket és a látogatókat. A hegy különleges atmoszférája, a zene és a közösségi élmény tökéletes lezárása lesz a napnak.
A Battle on Snow több mint egy verseny, egy találkozási pont a télisportok szerelmeseinek, ahol a teljesítmény, a közösség és az élmény találkozik. Március végén a Madarasi Hargita ismét a havas kalandok központjává válik, ott a helyed!
Nevezés és bővebb információk az esemény Facebook oldalán.
(X – fizetett hirdetés)
