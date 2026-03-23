Határidőn belül cserélni kell a mozgássérültek parkolási igazolványát Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Képünk illusztráció

Fotó: Beliczay László

Adatfirssítés miatt cserélik a mozgássérülteknek kibocsátott parkolási igazolványokat Csíkszeredában.

Székelyhon

2026. március 23., 15:522026. március 23., 15:52

A december 31. előtt kibocsátott igazolványokat 30 napon belül cserélni kell, az idén kiadott igazolványok helyett pedig 90 napon belül kell újat kiváltani. A határidők lejárta után a régi igazolványok érvényüket veszítik – hívja fel az érintettek figyelmét a csíkszeredai városháza.

Az ügyintézéshez szükséges:

  • kérelem (ide kettintva letölthető. Hozhatják kitöltve, vagy igény esetén helyben segítenek a kitöltésében);

  • igazolványkép;

  • személyazonosító igazolvány;

  • a fogyatékossági besorolást igazoló bizonylat.

A Csíkszeredai Szociális Igazgatóság ezzel kapcsolatosan március 23-tól fogadja az ügyfeleket. Az érintetteket az igazgatóságon (Petőfi Sándor utca 7. szám, a földszinti irodában) munkanapokon 9 és 13 óra között, csütörtökön pedig 14 és 15.30 között fogadják.

Csíkszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve
Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluból, segítséget kérnek a megtalálásához
Óriási blama, ötgólos előnyről bukta el a törökök elleni vébéselejtezőt Románia
Kalotaszeg és egyben Méra „nagysága”, szellemi és tárgyi kultúrája kerül színpadra
Egyetlen gól döntött, hogy ki lesz a GYHK ellenfele
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve
Székelyhon

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve
Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluból, segítséget kérnek a megtalálásához
Székelyhon

Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluból, segítséget kérnek a megtalálásához
Óriási blama, ötgólos előnyről bukta el a törökök elleni vébéselejtezőt Románia
Székely Sport

Óriási blama, ötgólos előnyről bukta el a törökök elleni vébéselejtezőt Románia
Kalotaszeg és egyben Méra „nagysága”, szellemi és tárgyi kultúrája kerül színpadra
Krónika

Kalotaszeg és egyben Méra „nagysága”, szellemi és tárgyi kultúrája kerül színpadra
Egyetlen gól döntött, hogy ki lesz a GYHK ellenfele
Székely Sport

Egyetlen gól döntött, hogy ki lesz a GYHK ellenfele
Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
Nőileg

Villáminterjú Nagy Noémi Krisztával: A modern világ túlzott kényelme bénító
A rovat további cikkei

2026. március 23., hétfő

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát

Versenyt futnak az idővel Csíkszentsimonban, ahol a bölcsőde építését június végére be kellene fejezni. De mivel különböző okok hátráltatták a munka elkezdését, arra számítanak, hogy kapnak egy kis haladékot a finanszírozótól.

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát
Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát
2026. március 23., hétfő

Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát
2026. március 23., hétfő

Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt

Marosvásárhelyre szállították vasárnap este SMURD-helikopterrel a csíkszeredai megyei kórházból a vasúti balesetben megsérült csecsemőt, a másik három sérültet továbbra is a megyei kórházban ápolják.

Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt
Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt
2026. március 23., hétfő

Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt
2026. március 22., vasárnap

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve

Halálos kimenetelű vasúti baleset történt Csíkszeredában a Brassói út mellett vasárnap délután: egy lovas szekérrel a vonat elé hajtottak, egy személy a helyszínen meghalt.

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve
Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve
2026. március 22., vasárnap

Halálos vonatbaleset Csíkszeredában: hat személyt szállító szekeret ütött el a vonat – frissítve
2026. március 20., péntek

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit

Három éve nyílt meg Csíkszeredában az Angyalkert napközi, amely a magyar kormány támogatásával épült meg. A létesítménybe járó 170 gyermek számára nemcsak korszerű környezetet, hanem a keresztény értékek mentén történő nevelést is biztosítanak.

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit
Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit
2026. március 20., péntek

Több mint száz cölöpre építették a csíkszeredai Angyalkert napközit
2026. március 20., péntek

Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában

A januári bizonytalanság és tiltakozások után március közepére tetőzött az adófizetési kedv a hargitai megyeszékhelyen. A lakók március 31-ig élhetnek a 10 százalékos kedvezménnyel, ami a jelentős adóemelések mellett némi megtakarítást jelenthet.

Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában
Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában
2026. március 20., péntek

Márciusra tolódott az adófizetési roham Csíkszeredában
2026. március 19., csütörtök

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése

A tavaly decemberi leállás után folytatja a kivitelező a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építését. Idén nemcsak a hálózatot, hanem a vízszolgáltatáshoz szükséges létesítményeket is szeretnék elkészíteni, hogy tudják beüzemelni az új rendszert.

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése
Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése
2026. március 19., csütörtök

Folytatódik a Tusnádfürdőt ellátó vízvezeték építése
2026. március 19., csütörtök

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában

Nemzetközi szimpóziumra várják a pedagógusokat március 21-én, szombaton Csíkszeredában, ahol a gyermekek jóllétéhez kapcsolódó innovatív oktatási megoldások kerülnek fókuszba.

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában
Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában
2026. március 19., csütörtök

Nemzetközi szimpóziumot szerveznek pedagógusoknak Csíkszeredában
2026. március 19., csütörtök

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben

A szívinfarktusos betegek ellátása mellett lehetőség van szívritmusszabályzó eszközök beültetésére, illetve cerebrovaszkuláris beavatkozásokra is Csíkszeredában, a magyar kormány támogatásával létrehozott intervenciós kardiológiai központban.

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben
Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben
2026. március 19., csütörtök

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben
2026. március 18., szerda

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban

A felső légúti megbetegedések számának csökkenését követően, csütörtöktől ismét lehet látogatni a pácienseket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház legtöbb osztályán.

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban
Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban
2026. március 18., szerda

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban
2026. március 18., szerda

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában, amely a hatvan év feletti korosztály számára kínál értékes, érdekes és közérthető előadásokat. Az első prezentációt március 31-én, kedden tartják.

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában
Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában
2026. március 18., szerda

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában
