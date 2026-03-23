A december 31. előtt kibocsátott igazolványokat 30 napon belül cserélni kell, az idén kiadott igazolványok helyett pedig 90 napon belül kell újat kiváltani. A határidők lejárta után a régi igazolványok érvényüket veszítik – hívja fel az érintettek figyelmét a csíkszeredai városháza.

Az ügyintézéshez szükséges:

kérelem (ide kettintva letölthető. Hozhatják kitöltve, vagy igény esetén helyben segítenek a kitöltésében);

igazolványkép;

személyazonosító igazolvány;

a fogyatékossági besorolást igazoló bizonylat.

Hirdetés

A Csíkszeredai Szociális Igazgatóság ezzel kapcsolatosan március 23-tól fogadja az ügyfeleket. Az érintetteket az igazgatóságon (Petőfi Sándor utca 7. szám, a földszinti irodában) munkanapokon 9 és 13 óra között, csütörtökön pedig 14 és 15.30 között fogadják.