Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát

Versenyt futnak az idővel Csíkszentsimonban, ahol a bölcsőde építését június végére be kellene fejezni. De mivel különböző okok hátráltatták a munka elkezdését, arra számítanak, hogy kapnak egy kis haladékot a finanszírozótól.

Több okból is megkésett a bölcsőde építése, amelyhez csak tavaly ősz végén látott hozzá a kivitelező. A fejlesztési minisztérium által korábban indított országos bölcsődeépítési program keretében már 2022-ben aláírták a finanszírozási szerződést, a következő évben pedig a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás is befejeződött.

Akkor viszont történt egy elakadás, a nyertes céggel nem írta alá a szerződést a szaktárca, mert hiányzott egy 18 ezer lejes költségkiegészítés. Ezt végül csak 2025-ben sikerült pótolni, amikor teljes lendülettel folytatódott a bölcsődeépítési program.

A munkát viszont nem tudták elkezdeni, mert kiderült, hogy a csíkszentsimoni napközi mellett kijelölt építési terület annyira mocsaras, hogy jelentős tereprendezést kell elvégezni –