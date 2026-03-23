Építik a bölcsődét Csíkszentsimonban, június végére be kellene fejezni a munkát

Készül a bölcsőde tartószerkezete
Fotó: Csíkszentsimon Polgármesteri Hivatala
Versenyt futnak az idővel Csíkszentsimonban, ahol a bölcsőde építését június végére be kellene fejezni. De mivel különböző okok hátráltatták a munka elkezdését, arra számítanak, hogy kapnak egy kis haladékot a finanszírozótól.
Több okból is megkésett a bölcsőde építése, amelyhez csak tavaly ősz végén látott hozzá a kivitelező. A fejlesztési minisztérium által korábban indított országos bölcsődeépítési program keretében már 2022-ben aláírták a finanszírozási szerződést, a következő évben pedig a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás is befejeződött.
Akkor viszont történt egy elakadás, a nyertes céggel nem írta alá a szerződést a szaktárca, mert hiányzott egy 18 ezer lejes költségkiegészítés. Ezt végül csak 2025-ben sikerült pótolni, amikor teljes lendülettel folytatódott a bölcsődeépítési program.
A munkát viszont nem tudták elkezdeni, mert kiderült, hogy a csíkszentsimoni napközi mellett kijelölt építési terület annyira mocsaras, hogy jelentős tereprendezést kell elvégezni –
Ennek mintegy 1 millió lejes költsége az önkormányzatot terhelte, a bölcsőde alapozásához, a földmunkákhoz csak a tél közeledtével tudtak nekilátni.
A téli szünet után az építkezés folytatódott, mint Kozma István polgármester kérdésünkre elmondta, az alapozás után a tartószerkezet vasbeton oszlopait, gerendáit öntik, hogy utána a födémet is be tudják önteni, és elkezdhessék a falazást. „Nagyon bízunk benne, hogy a kivitelező megfeszített tempóval tud dolgozni, hogy a határidőig a lehető legtöbb munkát elvégezze.
– fejtette ki az elöljáró. Hozzátette, a nyár folyamán mindenképp be szeretnék fejezni az építkezést.
Fotó: Csíkszentsimon Polgármesteri Hivatala
Azt még nem lehet tudni, hogy a bölcsődében idén ősszel el lehet-e kezdeni a tevékenységet, az építkezés befejezése, az átadás után ugyanis engedélyeztetésre van szükség, ami nem gyors, és nem is egyszerű folyamat. A
számára a közművesítést, a víz-, szennyvíz, villany- és gázhálózathoz történő csatlakoztatást az önkormányzatnak kell biztosítania. A beruházás becsült költségét korábban áfával együtt 12,3 millió lejben határozták meg.
Adatfirssítés miatt cserélik a mozgássérülteknek kibocsátott parkolási igazolványokat Csíkszeredában.
Marosvásárhelyre szállították vasárnap este SMURD-helikopterrel a csíkszeredai megyei kórházból a vasúti balesetben megsérült csecsemőt, a másik három sérültet továbbra is a megyei kórházban ápolják.
Halálos kimenetelű vasúti baleset történt Csíkszeredában a Brassói út mellett vasárnap délután: egy lovas szekérrel a vonat elé hajtottak, egy személy a helyszínen meghalt.
Három éve nyílt meg Csíkszeredában az Angyalkert napközi, amely a magyar kormány támogatásával épült meg. A létesítménybe járó 170 gyermek számára nemcsak korszerű környezetet, hanem a keresztény értékek mentén történő nevelést is biztosítanak.
A januári bizonytalanság és tiltakozások után március közepére tetőzött az adófizetési kedv a hargitai megyeszékhelyen. A lakók március 31-ig élhetnek a 10 százalékos kedvezménnyel, ami a jelentős adóemelések mellett némi megtakarítást jelenthet.
A tavaly decemberi leállás után folytatja a kivitelező a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték építését. Idén nemcsak a hálózatot, hanem a vízszolgáltatáshoz szükséges létesítményeket is szeretnék elkészíteni, hogy tudják beüzemelni az új rendszert.
Nemzetközi szimpóziumra várják a pedagógusokat március 21-én, szombaton Csíkszeredában, ahol a gyermekek jóllétéhez kapcsolódó innovatív oktatási megoldások kerülnek fókuszba.
A szívinfarktusos betegek ellátása mellett lehetőség van szívritmusszabályzó eszközök beültetésére, illetve cerebrovaszkuláris beavatkozásokra is Csíkszeredában, a magyar kormány támogatásával létrehozott intervenciós kardiológiai központban.
A felső légúti megbetegedések számának csökkenését követően, csütörtöktől ismét lehet látogatni a pácienseket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház legtöbb osztályán.
Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában, amely a hatvan év feletti korosztály számára kínál értékes, érdekes és közérthető előadásokat. Az első prezentációt március 31-én, kedden tartják.
