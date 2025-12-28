Rovatok
Elhunyt Brigitte Bardot francia színészlegenda

Bridgette Bardot az Akar velem táncolni? című filmben • Fotó: IMDB

Bridgette Bardot az Akar velem táncolni? című filmben

Fotó: IMDB

A híres francia színésznőt súlyos betegség után, vasárnap érte a halál. 91 éves volt.

Székelyhon

2025. december 28., 13:222025. december 28., 13:22

Brigitte Bardot a francia filmművészet kimagasló szereplője,

egyben Franciaország szimbóluma volt a hatvanas-hetvenes években.

Több mint 45 filmet forgatott a legnagyobb francia rendezőkkel, de modellként, énekesnőként is kiemelkedett – írja a róla hirado.hu.

Mint részletezik: pályafutása során 21 év alatt közel félszáz filmet forgatott. A bájaira épülő 1959-es Babette háborúba megy izgalmas kalandtörténet, az 1960-as Igazság az önmaga által legjobbnak tartott filmje, az 1961-es Magánélet (Marcello Mastroiannival) nem nélkülözi az önéletrajzi vonatkozásokat.

Legsokoldalúbb alakítását A megvetés című 1963-as Jean-Luc Godard-filmben nyújtotta.

A róla szóló Kedves Brigitte című amerikai film felvételeire házhoz jött a forgatócsoport, mert ő nem akart Amerikába menni. 1965-ben készült Louis Malle rendezésében a Viva Maria (Jeanne Moreau-val), amelyet a Hímnem, nőnem, egy újabb nagyszerű Godard-film követett. 1968-ban Sean Connery oldalán szerepelt a Shalako című westernben.

Énekesnőként öt nagylemezt és tucatnyi kislemezt adott ki, leghíresebb a Franciaországban igen népszerű Serge Gainsbourg társaságában készített Bonnie és Clyde 1968-ból. (Klasszikus dalukat 2011-ben Gainsbourg fiával Scarlett Johansson énekelte lemezre.)

39 éves korában felhagyott a filmezéssel, hogy hírnevével az állatvédelmet szolgálja.

Brigitte Bardot súlyos betegséggel küzdött, ősszel műtéten esett át, hetekig kórházban feküdt. A színésznő december 28-án, vasárnap, 91 éves korában hunyt el.

Külföld Tragédia
