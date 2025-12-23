Elfogadták a módosított magánnyugdíjtörvényt

Döntő házként elfogadta a képviselőház keddi ülésén a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó felülvizsgált törvénytervezetet.

Az alsóház a szenátus által korábban az alkotmánybíróság határozatához igazított formában szavazta meg a jogszabályjavaslatot, 199 támogató, 87 ellenszavazattal, 13 tartózkodás mellett.

A módosítás lényege, hogy a daganatos betegségekben szenvedők is csak a magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetik fel egy összegben

–írja az Agerpres. A parlament által első alkalommal október 15-én elfogadott törvénytervezet értelmében a nyugdíjba vonuló munkavállalók a magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit nyolc év alatt kapják meg havi részletekben.

Az eredeti tervezet szerint a korlátozás nem vonatkozott volna a rákbetegekre,