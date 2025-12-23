Elfogadták a módosított magánnyugdíjtörvényt

Képünk illusztráció
Döntő házként elfogadta a képviselőház keddi ülésén a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó felülvizsgált törvénytervezetet.
Az alsóház a szenátus által korábban az alkotmánybíróság határozatához igazított formában szavazta meg a jogszabályjavaslatot, 199 támogató, 87 ellenszavazattal, 13 tartózkodás mellett.
–írja az Agerpres. A parlament által első alkalommal október 15-én elfogadott törvénytervezet értelmében a nyugdíjba vonuló munkavállalók a magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit nyolc év alatt kapják meg havi részletekben.
számukra lehetővé tette, hogy egy összegben vegyék fel a megtakarításukat.
A legfelsőbb bíróság és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megtámadta a tervezetet az alkotmánybíróságon, és a testület alkotmányellenesnek nyilvánította a rákbetegekre vonatkozó előírást. Azzal érveltek, hogy az sérti az egyenlő bánásmód elvét, ugyanis egy szubjektív kritérium alapján tesz különbséget a nyugdíjalapba befizetők között.
