Éjjeli riadó: orosz drón zuhant le Tulcea megyében

Fotó: Román védelmi minisztérium

Egy katonai drón mintegy 4 kilométerre behatolt Románia légterébe, majd lezuhant a Tulcea megyei Parcheș település közelében, miután az ukrán légvédelem eltérítette – közölte csütörtökön a védelmi minisztérium.

Székelyhon

2026. március 26., 09:062026. március 26., 09:06

A tárca tájékoztatása szerint – melyet az Agerpres idéz – csütörtökre virradóra az orosz erők ismét drónokkal támadtak ukrajnai civil infrastrukturális létesítményeket a Romániával határos Duna-menti térségben.

A román légierő éjfél után a térségbe küldte két F-16-os vadászgépét a borceai légitámaszpontról.

A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófavédelmet is, amely 00.35-kor Ro-Alert üzenetben figyelmeztette Tulcea megye északi részének lakosságát becsapódás veszélyére.

A védelmi minisztérium szerint 00.44-kor egy drón mintegy 4 kilométert tett meg Románia légterében, majd Parcheștől 2 kilométerre,

lakott területen kívül lezuhant, miután az ukrán légvédelem eltérítette.

A katasztrófavédelem és a hadsereg egységei kivonultak a helyszínre, ahol kiégett növényzetet és drónroncsokat találtak. Személyi sérülésről vagy anyagi kárról nem érkezett jelentés.

A területet lezárták, a helyszíni vizsgálatot a védelmi minisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szakemberei végzik.

A Tulcea megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közlése szerint legalább tíz személy hívta az éjszaka folyamán a 112-es segélyhívó számot a határ túloldalán zajló támadások során hallott robbanások miatt. A lakosságot éjfél után röviddel figyelmeztető üzenetben tájékoztatták az esetleges veszélyekről és az önvédelmi intézkedésekről.

2026. március 26., csütörtök

Cseke Attila: az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból

Az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból – jelentette ki szerdán Korondon Cseke Attila fejlesztési miniszter.

2026. március 26., csütörtök

Legalább a kedvezményt nem hagyják veszni a háromszéki adófizetők

Szinte biztosan várakoznia kell a városi pénztáraknál annak, aki ezekben a napokban szeretné rendezni az adóját. Háromszéken a többség élni kíván a tízszázalékos kedvezmény lehetőségével, és ezért akár egy órát is hajlandó sorba állni.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 25., szerda

Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó

Kijött az első előzetes a Warner-nél készülő Harry Potter-sorozathoz, ami J. K. Rowling világhírű varázslótanoncos regényeit dolgozza fel újra, a 2000-es években készült filmek után.

2026. március 25., szerda

Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen

Székelyföld-szerte számos ponton nyújtanak segítséget a levélszavazatok pontos kitöltésében és annak leadásában. Összegyűjtöttük, a székelyföldi városokban hol adhatja le szavazatát, hogy időben célba érjen.

2026. március 25., szerda

Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon

Negyven férőhelyes, konyhával és egészségügyi helyiséggel is rendelkező bölcsődét adtak át a közösségnek szerdán délután Korondon. A felszólalók a „legkisebbek” biztonságos nevelésének fontosságát hangsúlyozták, ami a megmaradásunk alapja.

2026. március 25., szerda

2026. március 25., szerda

Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek

Az Országos Adóhatóság (ANAF) kézzelfogható eredményeket ért el az adócsalás elleni küzdelemben és a költségvetési tartozások behajtásában, amit az áfabevételek 12,9 százalékos növekedése is jelez – jelentette ki a pénzügyminiszter.

2026. március 25., szerda

2026. március 25., szerda

A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját

Az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségirendelet-tervezet nem a lakosságot, hanem a válságon nyerészkedő gazdasági szereplőket védi – állapította meg szerdai közleményében az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS).

2026. március 25., szerda

2026. március 25., szerda

Kelemen Hunor: nincs életképes alternatíva a jelenlegi kormánykoalíció helyett

Kelemen Hunor szerint nincs alternatívája a PSD, PNL, USR, RMDSZ és a nemzeti kisebbségek alkotta jelenlegi kormánykoalíciónak.

2026. március 25., szerda

2026. március 25., szerda

A pénzügyminisztérium adataira kell alapozni az üzemanyagár-mérsékelését a PSD elnöke szerint

Sorin Grindeanu, a képviselőház elnöke szerdán kijelentette, hogy a kormánynak mielőbb mérsékelnie kell az üzemanyagár-emelkedés hatásait.

2026. március 25., szerda

2026. március 25., szerda

Közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejéről rendelkező módosító rendeletet

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerdán bejelentette, hogy jövő héten közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejének megszervezését szabályozó miniszteri rendelet módosítását.

2026. március 25., szerda

