Éjjeli riadó: orosz drón zuhant le Tulcea megyében

Fotó: Román védelmi minisztérium
Egy katonai drón mintegy 4 kilométerre behatolt Románia légterébe, majd lezuhant a Tulcea megyei Parcheș település közelében, miután az ukrán légvédelem eltérítette – közölte csütörtökön a védelmi minisztérium.
A tárca tájékoztatása szerint – melyet az Agerpres idéz – csütörtökre virradóra az orosz erők ismét drónokkal támadtak ukrajnai civil infrastrukturális létesítményeket a Romániával határos Duna-menti térségben.
A katonai parancsnokság értesítette a katasztrófavédelmet is, amely 00.35-kor Ro-Alert üzenetben figyelmeztette Tulcea megye északi részének lakosságát becsapódás veszélyére.
A védelmi minisztérium szerint 00.44-kor egy drón mintegy 4 kilométert tett meg Románia légterében, majd Parcheștől 2 kilométerre,
A katasztrófavédelem és a hadsereg egységei kivonultak a helyszínre, ahol kiégett növényzetet és drónroncsokat találtak. Személyi sérülésről vagy anyagi kárról nem érkezett jelentés.
A területet lezárták, a helyszíni vizsgálatot a védelmi minisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szakemberei végzik.
A Tulcea megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közlése szerint legalább tíz személy hívta az éjszaka folyamán a 112-es segélyhívó számot a határ túloldalán zajló támadások során hallott robbanások miatt. A lakosságot éjfél után röviddel figyelmeztető üzenetben tájékoztatták az esetleges veszélyekről és az önvédelmi intézkedésekről.
