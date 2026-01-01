Egyre több háromszéki önkormányzat áll a fiatal családok mellé

Több mint húsz háromszéki önkormányzat támogatja szervezetten a fiatal és kisgyermekes családokat a Babakelengye-programon keresztül. 2025-ben összesen 246 család részesült ajándékcsomagban vagy vásárlási utalványban.

A program úttörői Mikóújfalu és Kovászna voltak, ahol a kezdeményezés már korábban is működött, így

Az RMDSZ Háromszéki Nőszervezet kezdeményezésére Kovászna megyében 2025-ben 21 önkormányzat fogadta el a Babakelengye-programot.

A Babakelengye-program célja, hogy a gyermek születésének pillanatától kézzelfogható segítséget nyújtson a családoknak. A támogatás formája településenként eltérő: van, ahol ajándékcsomag, máshol vásárlási utalvány segíti az indulást.

A támogatás értéke 1000 és 2000 lej között mozog, és 2025-ben összesen 246 háromszéki család részesült benne.

A háromszéki nőszervezet Erdélyben egyedülálló módon, szervezetten, a helyi önkormányzatok számára előre kidolgozott szakmai és adminisztratív csomaggal kereste meg a településeket.

Jó hír, hogy 2026-ban a program tovább folytatódik az eddig csatlakozott közigazgatási egységekben – Mikóújfalu, Kovászna, Zágon, Kézdiszentkereszt, Barót, Szentkatolna, Uzon, Sepsibükszád, Csernáton, Lemhény, Málnás, Vargyas, Kommandó, Gidófalva, Zabola, Maksa, Esztelnek, Dálnok, Kézdialmás, Kökös, Réty, Barátos, Nagyajta – és újabb háromszéki települések is belépnek a családbarát önkormányzatok sorába.