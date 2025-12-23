Dróntámadások miatt figyelmeztették RO-Alerttel Tulcea és Galac megye lakosságát

Oroszország keddre virradóra újabb dróntámadásokat intézett Ukrajna ellen; a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették az ukrán határral szomszédos Tulcea és Galac megye lakosságát drónok vagy dróndarabok becsapódásának veszélyére.

Székelyhon 2025. december 23., 10:502025. december 23., 10:50

A védelmi minisztérium kedd reggeli tájékoztatása szerint hajnali 1 óra után a hadsereg radarrendszerei olyan drónokat észleltek az ukrán légtérben, amelyek röppályája megközelítette a Romániával közös határt. Kevéssel azután, hogy

a drónok eltűntek a radarról, robbanásokat jelentettek az ukrajnai Reni térségéből.