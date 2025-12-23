Rovatok
Dróntámadások miatt figyelmeztették RO-Alerttel Tulcea és Galac megye lakosságát

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Oroszország keddre virradóra újabb dróntámadásokat intézett Ukrajna ellen; a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették az ukrán határral szomszédos Tulcea és Galac megye lakosságát drónok vagy dróndarabok becsapódásának veszélyére.

Székelyhon

2025. december 23., 10:50

A védelmi minisztérium kedd reggeli tájékoztatása szerint hajnali 1 óra után a hadsereg radarrendszerei olyan drónokat észleltek az ukrán légtérben, amelyek röppályája megközelítette a Romániával közös határt. Kevéssel azután, hogy

a drónok eltűntek a radarról, robbanásokat jelentettek az ukrajnai Reni térségéből.

A drónok nem sértették meg a román légteret – idézi szaktárca közleményét az Agerpres.

Hozzászólások
2025. december 23., kedd

Frontális ütközés Oroszhegy községben

Két autó ütközött frontálisan kedd reggel az Oroszhegy községhez tartozó Székelyszentkirály és Tibód közötti útszakaszon. A balesetben egy személy megsérült.

Frontális ütközés Oroszhegy községben
Frontális ütközés Oroszhegy községben
2025. december 23., kedd

Frontális ütközés Oroszhegy községben
2025. december 23., kedd

Lehűlés és fagy várható Székelyföldön – viharos szél és havazás az ország több régiójában

Szélre, hóviharokra és jegesedésre vonatkozó figyelmeztetést adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Bár a riasztás elsősorban az ország déli és délkeleti részeit érinti, Székelyföldön is fagyos időjárás lesz a hét második felében.

Lehűlés és fagy várható Székelyföldön – viharos szél és havazás az ország több régiójában
Lehűlés és fagy várható Székelyföldön – viharos szél és havazás az ország több régiójában
2025. december 23., kedd

Lehűlés és fagy várható Székelyföldön – viharos szél és havazás az ország több régiójában
2025. december 23., kedd

CSM-referendum: levélben szavazhatnak a bírák és ügyészek

A tervek szerint levélben fognak szavazni a bírák és ügyészek az államfő által a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról (CSM) kezdeményezett referendumon – közölték az elnöki hivatal illetékesei.

CSM-referendum: levélben szavazhatnak a bírák és ügyészek
CSM-referendum: levélben szavazhatnak a bírák és ügyészek
2025. december 23., kedd

CSM-referendum: levélben szavazhatnak a bírák és ügyészek
2025. december 23., kedd

Ez kell ahhoz, hogy a minimálbér jövő évi emelését is el lehessen fogadni

Közzétették hétfő este a pénzügyminisztérium honlapján a jövő évi költségvetés elfogadásához szükséges és egyéb stratégiai intézkedéseket tartalmazó úgynevezett salátarendelet tervezetét.

Ez kell ahhoz, hogy a minimálbér jövő évi emelését is el lehessen fogadni
Ez kell ahhoz, hogy a minimálbér jövő évi emelését is el lehessen fogadni
2025. december 23., kedd

Ez kell ahhoz, hogy a minimálbér jövő évi emelését is el lehessen fogadni
2025. december 22., hétfő

Kijött az első előzetes Christopher Nolan Odüsszeia-filmjéhez

Mozgásban is látható hétfőtől Christopher Nolan 2026 nyarán érkező filmje, a Homérosz: Odüsszeiát feldolgozó The Odyssey.

Kijött az első előzetes Christopher Nolan Odüsszeia-filmjéhez
Kijött az első előzetes Christopher Nolan Odüsszeia-filmjéhez
2025. december 22., hétfő

Kijött az első előzetes Christopher Nolan Odüsszeia-filmjéhez
2025. december 22., hétfő

Lemondott Daniel David tanügyminiszter

Bejelentette lemondását hétfő este Daniel David oktatási miniszter.

Lemondott Daniel David tanügyminiszter
Lemondott Daniel David tanügyminiszter
2025. december 22., hétfő

Lemondott Daniel David tanügyminiszter
2025. december 22., hétfő

Ne érjen meglepetésként: ez fog történni a nyugdíjakkal 2026-ban

Elfogadja a kormány keddi ülésén a legutóbbi koalíciós egyeztetéseken hozott döntéseket tartalmazó salátarendeletet – nyilatkozta hétfő este a miniszterelnök.

Ne érjen meglepetésként: ez fog történni a nyugdíjakkal 2026-ban
Ne érjen meglepetésként: ez fog történni a nyugdíjakkal 2026-ban
2025. december 22., hétfő

Ne érjen meglepetésként: ez fog történni a nyugdíjakkal 2026-ban
2025. december 22., hétfő

Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó

Egy fiatal sofőr addig manőverezett az autójával egy lugosi áruház parkolójában, amíg belehajtott az ottani Altex kirakatába, anyagi károkat okozva. A rendőrök közel háromezer lejre büntették és négy hónapra bevonták a jogosítványát.

Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
2025. december 22., hétfő

Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó
2025. december 22., hétfő

Elhunyt Chris Rea énekes-dalszerző

74 éves korában meghalt Chris Rea brit énekes-dalszerző, akit a Driving Home for Christmas című slágere tett világszerte ismertté – közölte a BBC.

Elhunyt Chris Rea énekes-dalszerző
Elhunyt Chris Rea énekes-dalszerző
2025. december 22., hétfő

Elhunyt Chris Rea énekes-dalszerző
2025. december 22., hétfő

Új úti cél: Varsóba indul járat a brassói repülőtérről

Jövő nyártól Varsóba is utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről. Lengyelország fővárosába heti kétszer is lesz a Wizz Airnek járata.

Új úti cél: Varsóba indul járat a brassói repülőtérről
Új úti cél: Varsóba indul járat a brassói repülőtérről
2025. december 22., hétfő

Új úti cél: Varsóba indul járat a brassói repülőtérről
