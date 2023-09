Csurrant-cseppent idén, de rossz a felvásárlási ára a méznek

Viszonylag jó idényt zártak a méhészek idén, többek szerint például az elmúlt ötven esztendő legjobb vegyesvirágméz-termésének örülhetnek a helyben méhészkedők. A méz nyomott felvásárlási ára viszont már nem ad okot a derűre, emiatt az sem ritka, hogy a termelőknél még a tavalyi méztermés 90 százaléka is raktáron áll.

Az elmúlt évek kedvezőtlen körülményei után idén viszonylag jó szezont zártak a vándorméhészek és a helyben méhészkedők egyaránt, noha egyes mézfajtákból ebben az esztendőben sem mondható jónak a termés. Ilyen például az akác és a repce is – tudtuk meg Ádám Józseftől, az Udvarhelyszéki Mézlovagrend és Örösi Méhészek Egyesülete elnökétől.

Erdélyben a tavaszi gyümölcsvirágok, a galagonya bő mézhordást eredményeztek idén. A vegyes virágokkal is azok a méhészek jártak jól, akik nem utaztak el.

A korai fagyok miatt a déli országrészek akácosai is rossz méhlegelőknek bizonyultak idén, csak a méhészek által harmadik akácnak nevezett, dombvidéki akácosokban tudtak nektárt gyűjteni méheik, de az esősre forduló időjárás miatt az a hordás is csak öt napig tartott.

– idézte fel a szezon elejét az egyesület vezetője, aki maga is vándorméhész. Hozzáfűzte viszont, hogy e tekintetben a Bánság, sőt Erdély is kivétel volt idén, és azok a vándorméhészek, akik e két térséget választották, nagyon jó terméseredményeket tudtak elérni.

Udvarhelyszéken és Gyergyó környékén nagyon jó hordási viszonyok voltak, sokan azt mondják, hogy az elmúlt ötven esztendőben szinte nem volt még ilyen jó mézhozam, és én is ezt tapasztaltam

Ádám József az idei termésátlagról elmondta, az akác esetében ez 10 kilogramm kaptáranként, a napraforgó esetében 30 kilogramm, de ha a vándorméhész a hárson és a napraforgón is legeltette méheit, akkor kaptáranként a 40 kilogrammot is elérte a termésátlag.

A napraforgóban is kellemesen csalódtak idén a méhészek. „A szárazság miatt azt gondoltuk, hogy nem lesz napraforgómézünk, el is kezdett terjedni a méhészek körében az a híresztelés, hogy a napraforgók derékig érnek, ki vannak száradva és nem fognak mézelni” – emlékezett vissza a méhészegyesület vezetője az aggodalmakra, majd a későbbi kellemes meglepetésre. A napraforgó ugyanis nagyon jól mézelt idén, és a termésmennyiséggel még úgy sem volt gond, hogy idén országszerte jóval kevesebb napraforgót vetettek, mint tavaly – tudtuk meg a szakembertől.

A hársméztermés is bőséges idén, dacára annak, hogy szárazság volt a déli országrészen a méhlegeltetés idején. „De legalább jó meleg volt, és tavasszal megkapták a hárserdők is a szükséges mennyiségű vizet, amiből tudtak táplálkozni, ezt pedig nektárral hálálták meg.”

– fogalmazott Ádám József, példaként hozzáfűzve, hogy az anyanevelés során nem kellett etesse a méhcsaládokat, még most is abból táplálkoznak, amit nyáron gyűjtöttek, ez pedig nagyon ritkán fordul elő.

a vándorméhészek pedig 30 kilogrammot, de a költségeket is figyelembe véve a helyben méhészkedők jártak jobban.

A vegyes virágméz ráadásul prémium minőségű térségünkben, asztali mézként is ezt ajánlja leginkább a méhész,

semmint például a napraforgót, mondván, nem mindegy, hogy csak egyfajta virág pollenjét tartalmazza a méz, vagy a kaszálókon megtalálható százféle vadvirágét, és emellett hatalmas ásványianyag-tartalommal is rendelkezik.

Eladás helyett tartalékolnak és várnak a méhészek

A méhészek számára a fő gondot a méz nyomott ára jelenti. „Arról nem is jó beszélni. Sok méhész már azon gondolkodik, hogy abbahagyja, mert ilyen nyomott áron már nem érdemes eladni a mézeket. Tavaly is ez volt a probléma, emiatt a tavalyi mézeknek is mondhatni a 90 százaléka még raktáron van, tehát nincs eladva. Mivel egyre nagyobbak a készletek, a kereskedők sem hajlandók többet adni érte, de a méhészek sem akarják ilyen áron eladni. Inkább azt választják, hogy jövő évben nem fognak termelni, vagy nem tudom, mi lesz erre a megoldás…” – kesergett a méhészegyesület vezetője rátérve a bevételek és kiadások kapcsolatára.

A vegyes virágméz nagybani felvásárlási ára 9 lej kilogrammonként, tehát a 2 eurót sem éri el, miközben a méhek ősszel történő beetetésére használt cukor és cukorpótló anyagok ára 1 euró körül mozog kilogrammonként, és egy méhcsaládnak 15–20 kilogrammra van szüksége ezekből. Erre még rájönnek a befektetett munka és a vándorlás költségei, és akkor már