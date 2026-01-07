Csőtörés miatt szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A Harvíz Rt. tájékoztatása szerint szerdán 16 óráig csőtörés javítása miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában.
2026. január 07., 13:352026. január 07., 13:35
2026. január 07., 13:372026. január 07., 13:37
A tájékoztatás szerint a szolgáltatás a Tompa László utcában, a Bethlen Gábor utca és a Grében kávézó közötti szakaszon, valamint a Vár utcában, a Tompa László utca és a Vár utcai híd közötti részen szünetel.
A munkálatok idejére a Tompa László utca Kornis Ferenc utca és a kávézó közötti szakaszát lezárták.
A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a vízszolgáltatás újraindulását követően átmenetileg zavaros víz folyhat a csapokból.
Idén is a csíkszentsimoni fúvósok indítják az új évet Csíkszeredában. Szombaton 19 órától a Szakszervezetek Művelődési Házában kerül sor a hagyományos csíkszeredai újévi koncertre, amely ezúttal rendhagyó, látványos showműsorral várja a közönséget.
Elindult a legújabb LEGO Ideas Review, ahol rajongói legószettekről döntenek, hogy melyek lehetnek gyártásra alkalmasak. Köztük van a Lego-székelykapu is.
A petrozsényi Adrian Ahrițculesei megmászta Antarktisz legmagasabb csúcsát, a 4892 méter magas Vinson-hegyet az úgynevezett Hét csúcs kihívás keretében, amelyben a világ hét legmagasabb csúcsát kell meghódítani – jelentette be Adrian Ștefan Jurca.
Románia Ukrajna biztonságával kapcsolatos kötelezettségvállalásait a parlament fogja jóváhagyni, hogy ezek ne puszta politikai szándéknyilatkozatok maradjanak – jelentette ki kedd este Nicușor Dan.
Az elmúlt 24 órában 81 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 83 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott szerdán a Salvamont.
Rongálással zárult a múlt év és azzal indult az idei is Szászrégenben: egy fiatal férfi festékszóróval fújta össze a mozi épületét. Az esetről a város polgármestere számolt be, a térfigyelő kamerák felvételei alapján az elkövetőt már azonosították.
A Figura Stúdió Színház 2026 januárjában is változatos előadásokkal várja a gyergyószentmiklósi közönséget. Tantermi és babaszínházi produkciókkal indul az év, de újra látható lesz a Rinocéroszok is. Közeleg az új bemutató, a Bányavirág.
Sárga szintű meteorológiai figyelmeztetést adott ki szerda délelőttre Országos Meteorológiai Szolgálat a csíki- és gyergyói-medencére vonatkozóan.
Románia elnöke kedd este kijelentette, hogy nem örült az adóemeléseknek, de ez a kormány hatáskörébe tartozó kérdés.
Nicușor Dan kedd este kijelentette, hogy az elnöki hivatal a következő napokban kidolgozza a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról (CSM) szóló referendum részleteit.
szóljon hozzá!