Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Csőtörés miatt szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Harvíz Rt. tájékoztatása szerint szerdán 16 óráig csőtörés javítása miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában.

Székelyhon

2026. január 07., 13:352026. január 07., 13:35

2026. január 07., 13:372026. január 07., 13:37

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tájékoztatás szerint a szolgáltatás a Tompa László utcában, a Bethlen Gábor utca és a Grében kávézó közötti szakaszon, valamint a Vár utcában, a Tompa László utca és a Vár utcai híd közötti részen szünetel.

A munkálatok idejére a Tompa László utca Kornis Ferenc utca és a kávézó közötti szakaszát lezárták.

A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a vízszolgáltatás újraindulását követően átmenetileg zavaros víz folyhat a csapokból.

Hirdetés

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval
Még fél évet sem töltött a Sportklubnál a finn csatár
Párizsban ragadt Nicușor Dan román elnök
A középpálya jobb oldalán érzi magát otthonosan az FK Csíkszereda legújabb légiósa
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
Székelyhon

Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval
Székelyhon

Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval
Még fél évet sem töltött a Sportklubnál a finn csatár
Székely Sport

Még fél évet sem töltött a Sportklubnál a finn csatár
Párizsban ragadt Nicușor Dan román elnök
Krónika

Párizsban ragadt Nicușor Dan román elnök
A középpálya jobb oldalán érzi magát otthonosan az FK Csíkszereda legújabb légiósa
Székely Sport

A középpálya jobb oldalán érzi magát otthonosan az FK Csíkszereda legújabb légiósa
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Nőileg

Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 07., szerda

Rendhagyó koncerttel köszönti az évet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

Idén is a csíkszentsimoni fúvósok indítják az új évet Csíkszeredában. Szombaton 19 órától a Szakszervezetek Művelődési Házában kerül sor a hagyományos csíkszeredai újévi koncertre, amely ezúttal rendhagyó, látványos showműsorral várja a közönséget.

Rendhagyó koncerttel köszönti az évet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar
Rendhagyó koncerttel köszönti az évet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar
2026. január 07., szerda

Rendhagyó koncerttel köszönti az évet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar
Hirdetés
2026. január 07., szerda

75 rajongói ötletet bírál el a LEGO, köztük van a LEGO Székelykapu is

Elindult a legújabb LEGO Ideas Review, ahol rajongói legószettekről döntenek, hogy melyek lehetnek gyártásra alkalmasak. Köztük van a Lego-székelykapu is.

75 rajongói ötletet bírál el a LEGO, köztük van a LEGO Székelykapu is
75 rajongói ötletet bírál el a LEGO, köztük van a LEGO Székelykapu is
2026. január 07., szerda

75 rajongói ötletet bírál el a LEGO, köztük van a LEGO Székelykapu is
2026. január 07., szerda

Meghódította az Antarktisz legmagasabb csúcsát egy petrozsényi hegymászó

A petrozsényi Adrian Ahrițculesei megmászta Antarktisz legmagasabb csúcsát, a 4892 méter magas Vinson-hegyet az úgynevezett Hét csúcs kihívás keretében, amelyben a világ hét legmagasabb csúcsát kell meghódítani – jelentette be Adrian Ștefan Jurca.

Meghódította az Antarktisz legmagasabb csúcsát egy petrozsényi hegymászó
Meghódította az Antarktisz legmagasabb csúcsát egy petrozsényi hegymászó
2026. január 07., szerda

Meghódította az Antarktisz legmagasabb csúcsát egy petrozsényi hegymászó
2026. január 07., szerda

Nicușor Dan: Románia nem küld katonákat Ukrajnába, de betartják a kötelezettségvállalásokat

Románia Ukrajna biztonságával kapcsolatos kötelezettségvállalásait a parlament fogja jóváhagyni, hogy ezek ne puszta politikai szándéknyilatkozatok maradjanak – jelentette ki kedd este Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Románia nem küld katonákat Ukrajnába, de betartják a kötelezettségvállalásokat
Nicușor Dan: Románia nem küld katonákat Ukrajnába, de betartják a kötelezettségvállalásokat
2026. január 07., szerda

Nicușor Dan: Románia nem küld katonákat Ukrajnába, de betartják a kötelezettségvállalásokat
Hirdetés
2026. január 07., szerda

Több mint nyolcvan bajbajutotton segítettek a hegyimentők vízkeresztkor

Az elmúlt 24 órában 81 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 83 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott szerdán a Salvamont.

Több mint nyolcvan bajbajutotton segítettek a hegyimentők vízkeresztkor
Több mint nyolcvan bajbajutotton segítettek a hegyimentők vízkeresztkor
2026. január 07., szerda

Több mint nyolcvan bajbajutotton segítettek a hegyimentők vízkeresztkor
2026. január 07., szerda

Újévi „dekoráció” festékszóróval a szászrégeni mozifalon

Rongálással zárult a múlt év és azzal indult az idei is Szászrégenben: egy fiatal férfi festékszóróval fújta össze a mozi épületét. Az esetről a város polgármestere számolt be, a térfigyelő kamerák felvételei alapján az elkövetőt már azonosították.

Újévi „dekoráció” festékszóróval a szászrégeni mozifalon
Újévi „dekoráció” festékszóróval a szászrégeni mozifalon
2026. január 07., szerda

Újévi „dekoráció” festékszóróval a szászrégeni mozifalon
2026. január 07., szerda

Az ember tragédiájával indul az év a Figuránál

A Figura Stúdió Színház 2026 januárjában is változatos előadásokkal várja a gyergyószentmiklósi közönséget. Tantermi és babaszínházi produkciókkal indul az év, de újra látható lesz a Rinocéroszok is. Közeleg az új bemutató, a Bányavirág.

Az ember tragédiájával indul az év a Figuránál
Az ember tragédiájával indul az év a Figuránál
2026. január 07., szerda

Az ember tragédiájával indul az év a Figuránál
Hirdetés
2026. január 07., szerda

Sűrű köd és csúszós utak miatt adtak ki sárga riasztást Hargita megyében

Sárga szintű meteorológiai figyelmeztetést adott ki szerda délelőttre Országos Meteorológiai Szolgálat a csíki- és gyergyói-medencére vonatkozóan.

Sűrű köd és csúszós utak miatt adtak ki sárga riasztást Hargita megyében
Sűrű köd és csúszós utak miatt adtak ki sárga riasztást Hargita megyében
2026. január 07., szerda

Sűrű köd és csúszós utak miatt adtak ki sárga riasztást Hargita megyében
2026. január 07., szerda

Sajnálja az adóemelést, de „mossa kezeit” Nicușor Dan

Románia elnöke kedd este kijelentette, hogy nem örült az adóemeléseknek, de ez a kormány hatáskörébe tartozó kérdés.

Sajnálja az adóemelést, de „mossa kezeit” Nicușor Dan
Sajnálja az adóemelést, de „mossa kezeit” Nicușor Dan
2026. január 07., szerda

Sajnálja az adóemelést, de „mossa kezeit” Nicușor Dan
2026. január 07., szerda

Milyen lesz a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló referendum? – a következő napokban kiderül

Nicușor Dan kedd este kijelentette, hogy az elnöki hivatal a következő napokban kidolgozza a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról (CSM) szóló referendum részleteit.

Milyen lesz a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló referendum? – a következő napokban kiderül
Milyen lesz a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló referendum? – a következő napokban kiderül
2026. január 07., szerda

Milyen lesz a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló referendum? – a következő napokban kiderül
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!