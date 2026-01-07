Csőtörés miatt szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában

A Harvíz Rt. tájékoztatása szerint szerdán 16 óráig csőtörés javítása miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában.

A tájékoztatás szerint a szolgáltatás a Tompa László utcában, a Bethlen Gábor utca és a Grében kávézó közötti szakaszon, valamint a Vár utcában, a Tompa László utca és a Vár utcai híd közötti részen szünetel.

A munkálatok idejére a Tompa László utca Kornis Ferenc utca és a kávézó közötti szakaszát lezárták.

A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a vízszolgáltatás újraindulását követően átmenetileg zavaros víz folyhat a csapokból.