Csökkent a nyugdíjasok száma a múlt hónapban

Szeptember végén 4 674 614 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 2725-tel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2785 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szombaton közzétett adataiból.

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A nyugdíjkiadások teljes összege az év kilencedik hónapjában 13,02 milliárd lej volt – ismerteti az Agerpres.

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A nyugdíjasok közül 503 353-an korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 708 lejes nyugdíjban részesültek.