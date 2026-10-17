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Csökkent a nyugdíjasok száma a múlt hónapban

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Szeptember végén 4 674 614 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 2725-tel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2785 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szombaton közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. október 17., 12:252026. október 17., 12:25

2026. október 17., 12:252026. október 17., 12:25

A nyugdíjkiadások teljes összege az év kilencedik hónapjában 13,02 milliárd lej volt – ismerteti az Agerpres.

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A nyugdíjasok közül 503 353-an korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 708 lejes nyugdíjban részesültek.

Az állami nyugdíjrendszerben nyilvántartott személyek közül 3 778 651-en jogosultak teljes öregségi nyugdíjra, közülük 2 152 111-en nők.

Az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 3119 lej volt.

Szeptemberben 58 144 személy részesült korkedvezményes öregségi nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 2423 lej volt) és 388 541 személy rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 1071 lej volt).

Túlélő hozzátartozói nyugdíjat 449 193 személy kapott (az átlagnyugdíjuk 1511 lej volt), 85 nyugdíjas pedig szociális segélyben (átlagosan 542 lejben) részesült.

Belföld
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