Csökkent a nyugdíjasok száma a múlt hónapban

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Fotó: Orbán Orsolya
Szeptember végén 4 674 614 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 2725-tel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2785 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szombaton közzétett adataiból.
2026. október 17., 12:252026. október 17., 12:25
2026. október 17., 12:252026. október 17., 12:25
A nyugdíjkiadások teljes összege az év kilencedik hónapjában 13,02 milliárd lej volt – ismerteti az Agerpres.
A nyugdíjasok közül 503 353-an korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 708 lejes nyugdíjban részesültek.
Az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 3119 lej volt.
Szeptemberben 58 144 személy részesült korkedvezményes öregségi nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 2423 lej volt) és 388 541 személy rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 1071 lej volt).
Túlélő hozzátartozói nyugdíjat 449 193 személy kapott (az átlagnyugdíjuk 1511 lej volt), 85 nyugdíjas pedig szociális segélyben (átlagosan 542 lejben) részesült.
Drónt észleltek szombat reggel a hadsereg radarjai Ukrajna légterében, amely a Tulcea megyei Plaurutól északra, a román határ felé haladt – közölte a védelmi minisztérium. A drón nem lépett be Románia légterébe.
Kilogrammonként 2 lej 50 bani körüli áron kínálják a káposztát a szombati, 19. szépvízi káposztavágáson és -vásáron. A kilátogatók közül sokan a kisebb, közepes méretű fejeket keresik, miközben idén sok nagyobb káposzta termett.
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Medve jelenlétére figyelmeztető Ro-Alert üzenetet kaptak a csíkszeredaiak szombat reggel nyolc óra után, hogy nagyvadat észleltek a csíksomlyói Szék út 98/A szám alatt.
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A Szociáldemokrata Párt (PSD) pénteken közölte, hogy a parlamenthez benyújtott kormányprogramban valamennyi olyan intézkedés szerepel, amelyet a párt Luca Niculescu kijelölt miniszterelnöktől kért.
Megkezdődnek a külhoni magyar gyermekek és fiatalok nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásainak, továbbá a hallgatói támogatásoknak a kifizetései – tájékoztatott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.
Jelentős késésekre és járattörlésekre figyelmeztet a Wizz Air az olasz légiforgalmi irányítási rendszer meghibásodása miatt. A fennakadás mindegyik olaszországi járatot, még az ott áthaladókat is érintheti.
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