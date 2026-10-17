Régi szokás, friss termés a szépvízi káposztavásáron

Kilogrammonként 2 lej 50 bani körüli áron kínálják a káposztát a szombati, 19. szépvízi káposztavágáson és -vásáron. A kilátogatók közül sokan a kisebb, közepes méretű fejeket keresik, miközben idén sok nagyobb káposzta termett.

Kilogrammonként 2 lej 50 bani körüli áron kínálják a káposztát a szombati, 19. szépvízi káposztavágáson és -vásáron. A kilátogatók közül sokan a kisebb, közepes méretű fejeket keresik, miközben idén sok nagyobb káposzta termett.

A földekről betakarított káposztából sokat megvásárolnak, ami pedig megmarad, annak egy részét – jobb minőségű fejeket – a földtulajdonos családok fogyasztják el, a gyengébbeket pedig az állatoknak adják, tudtuk meg a helyszínen.

Az elmúlt években ugyanakkor némileg átalakult a Szent Gál napjához – október 16-ához – legközelebb eső szombaton szervezett rendezvény: a gazdák többnyire már az előző napokban betakarítják a termést, így a vásár napján jórészt az árusításé, no meg a kulturális és szórakoztató programpontoké a főszerep.