Régi szokás, friss termés a szépvízi káposztavásáron

Kilogrammonként 2 lej 50 bani körüli áron kínálják a káposztát a szombati, 19. szépvízi káposztavágáson és -vásáron. A kilátogatók közül sokan a kisebb, közepes méretű fejeket keresik, miközben idén sok nagyobb káposzta termett.
2026. október 17., 10:452026. október 17., 10:45
2026. október 17., 10:572026. október 17., 10:57
Fotó: Pinti Attila
Kilogrammonként 2 lej 50 bani körüli áron kínálják a káposztát a szombati, 19. szépvízi káposztavágáson és -vásáron. A kilátogatók közül sokan a kisebb, közepes méretű fejeket keresik, miközben idén sok nagyobb káposzta termett.
2026. október 17., 10:452026. október 17., 10:45
2026. október 17., 10:572026. október 17., 10:57
A földekről betakarított káposztából sokat megvásárolnak, ami pedig megmarad, annak egy részét – jobb minőségű fejeket – a földtulajdonos családok fogyasztják el, a gyengébbeket pedig az állatoknak adják, tudtuk meg a helyszínen.
Az elmúlt években ugyanakkor némileg átalakult a Szent Gál napjához – október 16-ához – legközelebb eső szombaton szervezett rendezvény: a gazdák többnyire már az előző napokban betakarítják a termést, így a vásár napján jórészt az árusításé, no meg a kulturális és szórakoztató programpontoké a főszerep.
Fotó: Pinti Attila
Emiatt visszaszorult a közös káposztavágás látványos része:
A Nád-dűlőben, több száz parcellán Szépvíz, Csíkszentmiklós és Csíkborzsova gazdái termesztik a télire valót, ilyenkor pedig a betakarítás és az értékesítés hagyományosan összekapcsolódik: a vásárlók közvetlenül a termelőktől szerezhetik be a savanyításra, akár a karácsonyi töltött káposztához szánt alapanyagot.
Fotó: Pinti Attila
A község „veteményeskertjében” azonban nemcsak káposztát, hanem más zöldségeket is termesztenek.
A vásárt szombaton főzőverseny, termésáldás, népzenei és néptáncos műsor kíséri. Fermentálási és kovászolási műhelyfoglalkozás is szerepel a programban, este pedig káposztabált tartanak a szépvízi kultúrotthonban.
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
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