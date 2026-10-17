Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Régi szokás, friss termés a szépvízi káposztavásáron

Kilogrammonként 2 lej 50 bani körüli áron kínálják a káposztát a szombati, 19. szépvízi káposztavágáson és -vásáron. A kilátogatók közül sokan a kisebb, közepes méretű fejeket keresik, miközben idén sok nagyobb káposzta termett.

Székelyhon

2026. október 17., 10:452026. október 17., 10:45

2026. október 17., 10:572026. október 17., 10:57

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Kilogrammonként 2 lej 50 bani körüli áron kínálják a káposztát a szombati, 19. szépvízi káposztavágáson és -vásáron. A kilátogatók közül sokan a kisebb, közepes méretű fejeket keresik, miközben idén sok nagyobb káposzta termett.

Székelyhon

2026. október 17., 10:452026. október 17., 10:45

2026. október 17., 10:572026. október 17., 10:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A földekről betakarított káposztából sokat megvásárolnak, ami pedig megmarad, annak egy részét – jobb minőségű fejeket – a földtulajdonos családok fogyasztják el, a gyengébbeket pedig az állatoknak adják, tudtuk meg a helyszínen.

Az elmúlt években ugyanakkor némileg átalakult a Szent Gál napjához – október 16-ához – legközelebb eső szombaton szervezett rendezvény: a gazdák többnyire már az előző napokban betakarítják a termést, így a vásár napján jórészt az árusításé, no meg a kulturális és szórakoztató programpontoké a főszerep.

Hirdetés
• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Emiatt visszaszorult a közös káposztavágás látványos része:

egyre ritkább, hogy már pirkadattól családok népesítik be az országút melletti területet, és kicsik-nagyok együtt vágják, dobálják, utánfutókra rakják a káposztafejeket.

A Nád-dűlőben, több száz parcellán Szépvíz, Csíkszentmiklós és Csíkborzsova gazdái termesztik a télire valót, ilyenkor pedig a betakarítás és az értékesítés hagyományosan összekapcsolódik: a vásárlók közvetlenül a termelőktől szerezhetik be a savanyításra, akár a karácsonyi töltött káposztához szánt alapanyagot.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

A község „veteményeskertjében” azonban nemcsak káposztát, hanem más zöldségeket is termesztenek.

A vásárt szombaton főzőverseny, termésáldás, népzenei és néptáncos műsor kíséri. Fermentálási és kovászolási műhelyfoglalkozás is szerepel a programban, este pedig káposztabált tartanak a szépvízi kultúrotthonban.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Csíkszék Szépvíz
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Szülőföldön magyarul: kezdődnek a kifizetések, ekkor kaphatják kézhez a támogatást az igénylők
Leütötte, majd halálra késelte a fiatalt – vádat emeltek a málnási gyilkosság ügyében
Kilenc emberrel is pontot rabolt Galacról az FK Csíkszereda (videóval)
Megerősödtek, indulhatnak haza: kiengedik a kórházból a székelyföldi négyes ikreket
Új elnöke van a Hargita Megyei Kézilabda Egyesületnek
Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Szülőföldön magyarul: kezdődnek a kifizetések, ekkor kaphatják kézhez a támogatást az igénylők
Székelyhon

Szülőföldön magyarul: kezdődnek a kifizetések, ekkor kaphatják kézhez a támogatást az igénylők
Leütötte, majd halálra késelte a fiatalt – vádat emeltek a málnási gyilkosság ügyében
Székelyhon

Leütötte, majd halálra késelte a fiatalt – vádat emeltek a málnási gyilkosság ügyében
Kilenc emberrel is pontot rabolt Galacról az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

Kilenc emberrel is pontot rabolt Galacról az FK Csíkszereda (videóval)
Megerősödtek, indulhatnak haza: kiengedik a kórházból a székelyföldi négyes ikreket
Krónika

Megerősödtek, indulhatnak haza: kiengedik a kórházból a székelyföldi négyes ikreket
Új elnöke van a Hargita Megyei Kézilabda Egyesületnek
Székely Sport

Új elnöke van a Hargita Megyei Kézilabda Egyesületnek
Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Nőileg

Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 17., szombat

Franciaország felajánlotta segítségét a fekete-tengeri biztonság megerősítéséhez

Románia szövetségesei segítségét kérte a fekete-tengeri térség biztonságának megerősítéséhez arra az időszakra, amíg megérkeznek az uniós SAFE program keretében megrendelt védelmi eszközök.

Franciaország felajánlotta segítségét a fekete-tengeri biztonság megerősítéséhez
Franciaország felajánlotta segítségét a fekete-tengeri biztonság megerősítéséhez
2026. október 17., szombat

Franciaország felajánlotta segítségét a fekete-tengeri biztonság megerősítéséhez
Hirdetés
2026. október 17., szombat

Amíg mi még javában aludtunk, addig medvék jártak Csíksomlyón, Csíkszentdomokoson és Székelylengyelfalván

Medve jelenlétére figyelmeztető Ro-Alert üzenetet kaptak a csíkszeredaiak szombat reggel nyolc óra után, hogy nagyvadat észleltek a csíksomlyói Szék út 98/A szám alatt.

Amíg mi még javában aludtunk, addig medvék jártak Csíksomlyón, Csíkszentdomokoson és Székelylengyelfalván
Amíg mi még javában aludtunk, addig medvék jártak Csíksomlyón, Csíkszentdomokoson és Székelylengyelfalván
2026. október 17., szombat

Amíg mi még javában aludtunk, addig medvék jártak Csíksomlyón, Csíkszentdomokoson és Székelylengyelfalván
2026. október 16., péntek

Testkamerát kapnak az erdészek

Jóváhagyta a kormány pénteki ülésén a Romsilva 2026-os költségvetését, amely több mint 105 millió lejes bruttó nyereséggel számol, és fedezetet biztosít mind az 5300 terepen dolgozó erdész testkamerájának beszerzésére.

Testkamerát kapnak az erdészek
Testkamerát kapnak az erdészek
2026. október 16., péntek

Testkamerát kapnak az erdészek
2026. október 16., péntek

Cseke Attila: nem ismétlik meg az orvosi szakvizsgákat és a dolgozatokat sem javítják újra

Nem merült fel olyan szakmai kifogás, amely indokolná az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi szakvizsga megismétlését vagy a dolgozatok újrajavítását – közölte pénteken az egészségügyi minisztérium.

Cseke Attila: nem ismétlik meg az orvosi szakvizsgákat és a dolgozatokat sem javítják újra
Cseke Attila: nem ismétlik meg az orvosi szakvizsgákat és a dolgozatokat sem javítják újra
2026. október 16., péntek

Cseke Attila: nem ismétlik meg az orvosi szakvizsgákat és a dolgozatokat sem javítják újra
Hirdetés
2026. október 16., péntek

Erdélyi férfi az idei influenzaszezon első halálos áldozata

Az idei influenzaszezon első halálos áldozata egy 65 év feletti, krónikus betegségekben szenvedő Kolozs megyei férfi – közölte pénteken honlapján az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

Erdélyi férfi az idei influenzaszezon első halálos áldozata
Erdélyi férfi az idei influenzaszezon első halálos áldozata
2026. október 16., péntek

Erdélyi férfi az idei influenzaszezon első halálos áldozata
2026. október 16., péntek

PSD: valamennyi követelésünk bekerült a Niculescu-kormány programjába

A Szociáldemokrata Párt (PSD) pénteken közölte, hogy a parlamenthez benyújtott kormányprogramban valamennyi olyan intézkedés szerepel, amelyet a párt Luca Niculescu kijelölt miniszterelnöktől kért.

PSD: valamennyi követelésünk bekerült a Niculescu-kormány programjába
PSD: valamennyi követelésünk bekerült a Niculescu-kormány programjába
2026. október 16., péntek

PSD: valamennyi követelésünk bekerült a Niculescu-kormány programjába
2026. október 16., péntek

Szülőföldön magyarul: kezdődnek a kifizetések, ekkor kaphatják kézhez a támogatást az igénylők

Megkezdődnek a külhoni magyar gyermekek és fiatalok nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásainak, továbbá a hallgatói támogatásoknak a kifizetései – tájékoztatott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.

Szülőföldön magyarul: kezdődnek a kifizetések, ekkor kaphatják kézhez a támogatást az igénylők
Szülőföldön magyarul: kezdődnek a kifizetések, ekkor kaphatják kézhez a támogatást az igénylők
2026. október 16., péntek

Szülőföldön magyarul: kezdődnek a kifizetések, ekkor kaphatják kézhez a támogatást az igénylők
Hirdetés
2026. október 16., péntek

Késések és járattörlések jöhetnek, figyelmeztetést adott ki a Wizz Air

Jelentős késésekre és járattörlésekre figyelmeztet a Wizz Air az olasz légiforgalmi irányítási rendszer meghibásodása miatt. A fennakadás mindegyik olaszországi járatot, még az ott áthaladókat is érintheti.

Késések és járattörlések jöhetnek, figyelmeztetést adott ki a Wizz Air
Késések és járattörlések jöhetnek, figyelmeztetést adott ki a Wizz Air
2026. október 16., péntek

Késések és járattörlések jöhetnek, figyelmeztetést adott ki a Wizz Air
2026. október 16., péntek

Október 22-én tartja soron következő ülését a Maros Megyei Tanács

Október 22-én, 13 órától online ülésezik a Maros Megyei Tanács. A napirenden többek között a költségvetés kiigazítása, a hulladékgazdálkodási díjak módosítása és a megújulóenergia-beruházás szerepel. Az ülést élőben közvetítik a Facebookon.

Október 22-én tartja soron következő ülését a Maros Megyei Tanács
Október 22-én tartja soron következő ülését a Maros Megyei Tanács
2026. október 16., péntek

Október 22-én tartja soron következő ülését a Maros Megyei Tanács
2026. október 16., péntek

Leütötte, majd halálra késelte a fiatalt – vádat emeltek a málnási gyilkosság ügyében

Minősített emberölés miatt vádat emeltek egy 52 éves, jelenleg előzetes letartóztatásban lévő férfi ellen, aki a vád szerint halálra késelt egy 22 éves fiatalt egy Málnás közelében lévő erdőben – közölte pénteken a Kovászna megyei ügyészség.

Leütötte, majd halálra késelte a fiatalt – vádat emeltek a málnási gyilkosság ügyében
Leütötte, majd halálra késelte a fiatalt – vádat emeltek a málnási gyilkosság ügyében
2026. október 16., péntek

Leütötte, majd halálra késelte a fiatalt – vádat emeltek a málnási gyilkosság ügyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!